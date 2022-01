Nelaimė naktinę pamainą dirbančioje Kauno įmonėje: be specialiųjų tarnybų neapsieita

Bendrajam pagalbos centrui apie šią nelaimę buvo pranešta apie pusę dviejų nakties. Pagalbos šaukėsi nukentėjusiojo kolegos.

Į įvykio vietą pasiųsti greitosios medikai, patekę į cechą, kuriame įvyko nelaimė, greitai konstatavo, kad norint suteikti nukentėjusiajam pagalbą be ugniagesių gelbėtojų jiems nepavyks apsieiti.

Prieš antrą nakties į įvykio vietą išskubėjo ir pastarieji. Tik tada bendromis ugniagesių gelbėtojų, greitosios medikų ir nukentėjusiojo kolegų pastangomis 27-erių nelaimėlis išlaisvintas ir užkeltas ant neštuvų. O po to, įtariant abiejų kojų lūžius, dar sąmoningas skubiai išvežtas į Kauno klinikas.

Nors įmonės vadovai iki ryto apie šią nelaimę dar nebuvo informavę Darbo inspekcijos, portalo kauno.diena.lt duomenimis, šie įvykio aplinkybėmis jau domisi. Bendrovės vadovai jiems teisinosi laukiantys galutinio medikų verdikto apie darbuotojo patirtą traumą. O pastarieji privalo išrašyti tokią pažymą per dvi paras. Todėl šia įstatymų spraga, anot Darbo inspekcijos specialistų, ir linkę naudotis dauguma darbdavių.

Be to, bendrovės „Serfas“ vadovai teisinosi patys atliekantys nelaimės aplinkybių tyrimą. Dėl to skubiai išsikvietė atgal į darbą ir po naktinės pamainos jau į namus išėjusius nukentėjusiojo kolegas.

Pirminiais duomenimis, kuriuos po savojo tyrimo Darbo inspekcijai pateikė bendrovės atstovė, nukentėjusysis grubiai pažeidė darbų saugos taisykles. Šis ilgametis įmonės darbuotojas, ne pirmą kartą tąnakt užstrigus automatiniu būdu paduodamam ruošiniui, beskubėdamas jį pataisyti, perlipo dviejų metrų aukščio apsauginę tvorą. Nors, jeigu jis būtų įėjęs į šią pavojingą zoną per vartelius, staklės būtų automatiškai sustojusios. Tačiau, pasirinkus neatsargų problemos sprendimo būdą, jos veikė.

Vienintelė paguoda, gauta šį rytą iš Klinikų, kur, sulaukus atsakymo, ar nukentėjusysis nėra užsikrėtęs COVID-19, rengiamasi jo operacijai, yra ta, kad panašu, jog sulaužyta tik viena nelaimėlio koja.

Kauno policija, kuri taip pat gavo pranešimą apie šią nelaimę, dar tikslina jos aplinkybes. Po ko spręs, ar pradėti ikiteisminį tyrimą.