Neblaivūs vyrai atsidūrė areštinėje: įsilaužę į butą Kaune sumušė ir apiplėšė du kitus vyriškius

2025-12-07 21:49
BNS inf.

Šeštadienį į areštinę uždaryti du neblaivūs vyrai, kurie įsilaužė į butą Kaune ir sumušė bei apiplėšė du kitus vyrus.

Kaip pranešė Policijos departamentas, šeštadienį apie 17.20 val. du vyrai bei moteris užėjo į neužrakintą butą Kauno Kranto 8-oje gatvėje bei grasindami daiktu, panašiu į pistoletą, sumušė 1992 metais ir 1976 metais gimusius vyrus, pavogė garso kolonėles, dokumentus ir pinigus.

Nukentėjusieji, suteikus medicininę pagalbą, gydomi ambulatoriškai.

Abiem 1987 ir 1995 metais įsilaužusiems vyrams nustatytas 1,05 promilės girtumas, jie uždaryti į areštinę.

Anot policijos, kratos metu rasti bei paimti šratinis pistoletas ir metalinė teleskopinė lazda.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas. 

