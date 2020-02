Mįslingos dvikovos Aleksote: tarp nukentėjusiųjų – ir policijos pareigūnė

Ši paini istorija prasidėjo apie 21.39 val. Bendrajame pagalbos centre užregistruotu pagalbos šauksmu. „Ką tik atvežiau prekes pažįstamam asmeniui. Jis šias paėmė, bet nesumoka pinigų“ – teigė telefonu 112 skambinęs vyras.

Netoliese patruliavęs policijos pareigūnų ekipažas buvo įvykio vietoje jau už minutės. Jiems atvykus, mušėsi du jauni vyrai. Tačiau, tarp jų asmens, kuris šaukėsi pagalbos, nebuvo.

Be to, pasirodžius pareigūnams, staiga iš kažkur atsirado jauna moteris. Ir nei iš šio, nei iš to įsikabino kartu su kolega į iškvietimą atvykusiai policijos patrulei į plaukus. Šiai į pagalbą atskubėjus porininkui, užpuolikė buvo žaibiškai nukenksminta. Ir likusią nakties dalį ši, pirminiais duomenimis, iki šio įvykio į policijos akiratį nepatekusi 30-metė jau praleido policijos areštinėje.

Aistroms nurimus, pradėti du ikiteisminiai tyrimai. Vienas – dėl pasipriešinimo policijos pareigūnei, kuriai padarytus sužalojimus įvertins ekspertai. Jos užpuolikei gresia viešieji darbai arba bauda, arba net laisvės atėmimas iki trejų metų.

Dar vienas ikiteisminis tyrimas pradėtas dėl fizinio skausmo sukėlimo, nes vienas iš jau minėtų iki policijos atvykimo susikibusių vyrų parašė policijai pareiškimą, kuriame nurodė, kad oponentas trenkė jam į veidą. Kaip šie 28-erių bei 27-erių metų vyrai susiję su prekėmis, už kurias, anot skambinusiojo į policiją, jam atsisakyta sumokėti, dar aiškinamasi. Kaip ir dėl pareigūnės užpuolikės, kuri, kaip nustatyta, išpuolio metu buvo blaivi, sąsajų su šiais vyrais.