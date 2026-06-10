Mįslingas „kūlvirstis“ pakaunėje: jo autoriui pagalbą iškvietė automatinis automobilio atsakiklis

Apie šį įvykį trečiadienį skelbiama Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos suvestinėje apie praėjusią parą budėjusios ugniagesių gelbėtojų pamainos iškvietimus.
Portalo kauno.diena.lt žiniomis, būtent ugniagesiai gelbėtojai pirmieji atvyko į šio įvykio, kaip paaiškėjo, įvykusio Taurakiemio seniūnijos Piliuonos kaimo Ežero gatvėje, vietą.
Minėtoje suvestinėje teigiama, kad rastas nuo kelio nuvažiavęs ir apvirtęs automobilis „Toyota Avensis“, kuriuo važiavo du asmenys – 1992 m. gimęs vyras ir 2000 m. gimusi moteris.
Suvestinė praneša, kad jie abu sąmoningi išvežti į gydymo įstaigą.
Palikdami įvykio vietą, ugniagesiai gelbėtojai dar atjungė šios poros transporto priemonės, likusios gulėti pievoje ratais į viršų, akumuliatorių.
Pirminiais duomenimis, „Toyotos“ ekipažas sugebėjo išlipti iš automobilio laukan pats. Nepaisant traumų, kurios įtartos juos įvykio vietoje apžiūrėjusių medikų. Vairuotojui įtarti daugybiniai kūno sužalojimai, jo keleivei – stuburo trauma. Tačiau tik gavus gydymo įstaigos, į kurią jie nuvežti detalesniems tyrimams, išvadas, bus apsispręsta, ar dėl šio įvykio pradėti ikiteisminį tyrimą, ar tik administracinę teiseną.
Nors, kaip jau užsiminta, apie šį įvykį pranešė rusakalbis automobilio atsakiklis, nukentėjusiųjų pavardės, portalo kauno.diena.lt žiniomis, – lietuviškos. Vairuotojas – Kauno miesto gyventojas, o jo keleivė – Utenos rajono.
Pirminiais duomenimis, tai, ką konstatavo į įvykį atskubėjusios specialiosios tarnybos, įvyko dėl kažkokių priežasčių nesuvaldžius automobilio. Viena iš galimų prielaidų, konstatavus, kad vairuotojas buvo blaivus, jau atmesta.
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