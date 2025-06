Kruvina drama Baltijos gatvėje: nukentėjusioji – Klinikų medikų rankose, įtariamasis – ieškomas

Pranešama, kad apie 13.40 val. minėtame bute gyvenantis 55-erių metų vyras ginčo metu kirviu sužalojo ketveriais metais jaunesnę moterį. Ji paguldyta į ligoninę.

Portalo kauno.diena.lt žiniomis, – į Kauno klinikas. Ir jos būklė, pirminiais duomenimis, – sunki.

Tokią išvadą galima daryti ir pagal tai, kad nors, kaip pranešama, pradėtas ikiteisminis tyrimas tik dėl fizinio skausmo savo šeimos nariui sukėlimo, už ką gresia viešieji darbai arba laisvės apribojimas, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki dvejų metų, dėl ko šis nusikaltimas laikomas nesunkiu, pradėtam ikiteisminiam tyrimui vadovauja Kauno apygardos prokuratūros skyriaus, kurio kompetencijoje – sunkūs nusikaltimai, tarp kurių – ir nužudymai, prokurorė.

Be to, portalui kauno.diena.lt pavyko išsiaiškinti, kad po to, kai Kauno klinikų medikai apžiūrėjo šią jiems atvežtą pacientę, po jai konstatuotų kirstinių žaizdų ikiteisminis tyrimas jau perkvalifikuotas į sunkų savo šeimos nario sveikatos sutrikdymą, už ką jau gresia laisvės atėmimas nuo dvejų iki dvylikos metų.

Suvestinėse pranešama, kad įtariamasis yra ieškomas. Kauno policijos atstovė antradienį ryte portalui kauno.diena.lt teigė, kad jis dar nesurastas. Tačiau į kitą klausimą, ar šis asmuo buvo žinomas policijai ir iki šio išpuolio, jos atstovė atsakė teigiamai – vyras yra teistas.

Kadangi įtariamojo ir nukentėjusiosios pavardės nesutampa, tačiau ikiteisminis tyrimas pradėtas dėl fizinio skausmo šeimos nariui sukėlimo, panašu, kad jiedu – sugyventiniai. Galbūt – ir buvę.

Anot policijos atstovės, duomenų, kad įtariamasis išpuolio metu buvo neblaivus, nėra. Kaip ir tokių duomenų apie nukentėjusiąją. Tačiau gali būti, kad galimybės tai patikrinti ir nebuvo, medikams skubant suteikti jai, galimai praradusiai sąmonę, pagalbą. „Į šį klausimą atsakys kraujo tyrimai,“ – teigė policijos atstovė.

Anot jos, apie tai, kad moteriai reikia pagalbos, pranešė prisistatyti nepanoręs vyras. Neatmetama, kad tai galėjo būti ir pats įtariamasis.