Kriminalas Eiguliuose: kaimynus terorizavę nuomininkai bus sudrausminti tik padarę nusikaltimą?

Į viename Ukmergės gatvės daugiabutyje vykstantį nuožmų karą tarp jo senbuvių ir ne per seniausiai ten butą išsinuomojusios triukšmingos kompanijos antradienį jau buvo įtraukti ir ugniagesiai gelbėtojai.

Apie 14 val. jiems buvo pranešta apie smilkusią vieno šio devyniaaukščio buto durų apačią. Policijos departamentas šiandien informacija apie šį įvykį pradeda savo suvestines apie išskirtiniausius tos paros pranešimus. Informuojama, kad sulaikyti trys šių durų padegimu įtariami asmenys – 29-erių, 31-erių ir 35-erių metų.

Anot vietinių gyventojų, šios trijulės sulaikymui antradienio vakare buvo mestos nemažos Kauno policijos pajėgos ir net tarnybinis šuo. Pirminiais duomenimis, dėl to, kad pas vieną iš įtariamųjų teko brautis jėga, nes jis buvo užsidaręs patalpoje, į kurią reikėjo laužtis.

Policija praneša dėl minėto padegimo pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl svetimo turto sugadinimo visuotinai pavojingu būdu, jeigu dėl to galėjo nukentėti žmonės.

Pirminiais duomenimis, vidury dienos smilkstančias kaimynų buto duris laiku pastebėjo kažkas iš namo gyventojų, atsitiktinai ėjusių pro įvykio vietą. Paskambinus padegtų durų savininkams, beįsiplieskiantis gaisras užgesintas vienu indu vandens.

Viena iš versijų – durys padegtos keršijant už policijos vizitus į gretimą butą, kurį ne per seniausiai išsinuomojo minėta įtariamųjų trijulė. Ir nuo tada visa laiptinė tapo jų nesibaigiančių orgijų įkaitais, dėl ko ne kartą kviesta policija, surašiusi ne vieną protokolą triukšmadariams. Kai kuriuos – ir už akių, nes niekas pareigūnų vidun neįsileisdavo.

Pirminiais duomenimis, vienas iš įtariamų kerštautojų – ne per seniausiai grįžęs iš įkalinimo vietos. Viliamasi, kad po šio įžūlaus akibrokšto jau galų gale pavyks šiuos piktybinius nuomininkus iškeldinti. Baudžiamojo kodekso straipsnis, pagal kurį pradėtas ikiteisminis tyrimas, grasina ne tik bauda bei laisvės apribojimu, bet ir areštu ar net laisvės atėmimu iki penkerių metų. Be to, sprendžiant iš pranešimo ugniagesiams apie pačių spėtą užgesinti gaisrą, padegtų durų savininkai savo turtą buvo apdraudę.