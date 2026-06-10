 Kelionė su vėjeliu 18-mečiui motorolerio vairuotojui baigėsi skaudžiai

Kelionė su vėjeliu 18-mečiui motorolerio vairuotojui baigėsi skaudžiai

2026-06-10 16:48 kauno.diena.lt inf.

Trečiadienį popiet Šakių plente, ties Ringaudų seniūnijos Virbališkiu kaimu, motoroleris taranavo mikroautobusą „Renault“. Pastarasis, pirminiais duomenimis, tuo metu stovėjo. Kodėl, neaišku.

<span>Kelionė su vėjeliu 18-mečiui motorolerio vairuotojui baigėsi skaudžiai</span>
Kelionė su vėjeliu 18-mečiui motorolerio vairuotojui baigėsi skaudžiai / Asociatyvi E. Ovčarenko / BNS nuotr.

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Neatmetama, kad motorolerį vairavęs 2008 m. gimęs vaikinas per vėlai pastebėjo šią kliūtį. Galimai dėl per didelio greičio.

Pirminiais duomenimis, nelaimė įvyko bandant „Renault“ apvažiuoti. Tačiau tai nepavyko ir, atsitrenkus į jo galą, 18-metis virto su visu motoroleriu.

Apie šį susidūrimą Bendrajam pagalbos centrui buvo pranešta 14.24 val.

Į įvykio vietą kartu su policija atskubėję greitosios pagalbos medikai rado apvirtusio motorolerio vairuotoją, besiskundžiantį rankos bei kojos skausmais, kruvinu veidu. Įtariant galvos sutrenkimą bei rankos lūžį, 18-metis išvežtas į Kauno klinikas.

Anot policijos atstovės, nustatyta, kad „Renault“ vairuotojas, gimęs 1994 m., įvykio metu buvo blaivus. Pirminiais duomenimis, jis fiziškai nenukentėjo.

Ar buvo blaivus ir motorolerio vairuotojas, paaiškės Kauno klinikose atlikus jo kraujo tyrimą.

Šiame straipsnyje:
motoroleris
avarija
motorolerio avarija

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Komentarai

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Trikojis \\.//
Tik priš 2 val.prie "MAXIMOS" ješkant aikštelės sustoti ir pacukas (aklas) su dvi'Rąčiu vos,vos spėjo nusukti priš nosį.___Komentarai reikalingi???
2
0
yja
priperka vaikams karstų ir paskui aplink visi kalti tik ne geraširdžiai tėveliai. Šį kart palyginti laimingai baigėsi nes auto stovėjo. Tik pranešėjo nuomone jis kažkodėl negalėjo stovėt. Citata:"Pastarasis, pirminiais duomenimis, tuo metu stovėjo. Kodėl, neaišku"..
5
0
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