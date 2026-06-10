Kelionė su vėjeliu 18-mečiui motorolerio vairuotojui baigėsi skaudžiai

Neatmetama, kad motorolerį vairavęs 2008 m. gimęs vaikinas per vėlai pastebėjo šią kliūtį. Galimai dėl per didelio greičio.
Pirminiais duomenimis, nelaimė įvyko bandant „Renault“ apvažiuoti. Tačiau tai nepavyko ir, atsitrenkus į jo galą, 18-metis virto su visu motoroleriu.
Apie šį susidūrimą Bendrajam pagalbos centrui buvo pranešta 14.24 val.
Į įvykio vietą kartu su policija atskubėję greitosios pagalbos medikai rado apvirtusio motorolerio vairuotoją, besiskundžiantį rankos bei kojos skausmais, kruvinu veidu. Įtariant galvos sutrenkimą bei rankos lūžį, 18-metis išvežtas į Kauno klinikas.
Anot policijos atstovės, nustatyta, kad „Renault“ vairuotojas, gimęs 1994 m., įvykio metu buvo blaivus. Pirminiais duomenimis, jis fiziškai nenukentėjo.
Ar buvo blaivus ir motorolerio vairuotojas, paaiškės Kauno klinikose atlikus jo kraujo tyrimą.
(be temos)
(be temos)