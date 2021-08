Keistos mirtys Aleksote apnuogino daug piktžaizdžių: netrūksta sąsajų ir su žudynėmis antifrizu

Po Aleksotą krečiančių mirčių nuo neaiškios kilmės alkoholio jo gyventojai koneveikia policiją dėl neveiklumo. Ši linkusi atsikirsti, kad šiemet iškėlė jau keturis kartus daugiau bylų už pogrindinę prekybą svaigalais nei pernai per tą patį laikotarpį.

Statistika – iškalbinga

Per septynis 2020-ųjų mėnesius buvo pradėtas vos vienas toks ikiteisminis tyrimas. Ir tas pats, kaip paaiškėjo, galiausiai buvo nutrauktas, konstatavus, kad nepadaryta jokios nusikalstamos veikos.

Nė viena iš keturių šiemet pradėtų tokių bylų dar nebaigta. Tačiau Kauno policijos pateikta statistika akivaizdžiai įvardija vieną lyderį kovoje su šia nemaria pogrindžio šmėkla – Santakos policijos komisariatą, kurio aptarnaujamoje teritorijoje – Vilijampolė, Šilainiai, Sargėnai, Romainiai ir Lampėdžiai. Tiesa, neaišku, ką tai atspindi: ar, kad šiose Kauno dalyse darbuojasi daugiausiai vadinamųjų bobulių, ar, kad šio komisariato pareigūnai tiesiog uoliaisiai kovoja su šia piktžaizde?

Santakos policijos komisariate – vieninteliame tarp keturių Kauno teritorinių policijos komisariatų šiemet pradėtas ir toks ikiteisminis tyrimas. Kiti trys – Ekonominių nusikaltimų tyrimo valdyboje. Santakos policijos komisariate per septynis šių metų mėnesius mėnesius, kaip ir pernai per tą patį laikotarpį, surašyta ir daugiausiai administracinių nusižengimų protokolų už neteisėtą stiprių alkoholinių gėrimų, brogos, nedenatūruoto ar denatūruoto etilo alkoholio bei jų skiedinių (mišinių) gaminimą, įgijimą, laikymą ar gabenimą. Vieša paslaptis, kad tokios administracinės teisenos dažniausiai pradedamos nutveriant vadinamųjų bobulių klientus. Ir tuo apsiribojama. Nes demaskuoti su įkalčiais pačią bobulę – kur kas sudėtingiau.

Santakos policijos komisariato pareigūnai šiemet surašė 49 minėtus protokolus iš 64 visame Kaune, t.y. likę trys miesto teritoriniai policijos komisariatai – Dainavos, Žaliakalnio ir Nemuno, kartu sudėjus, jų surašė tris kartus mažiau. Dainavos komisariato pareigūnai – 7. Nemuno, kurio aptarnaujamoje teritorijoje – miesto centras, Senamiestis, dalis Žaliakalnio, Aleksotas, Šančiai, Petrašiūnai, Palemonas ir Panemunė, – 5. Žaliakalnio, kurio teritorijoje – ne tik Žaliakalnio, bet ir Kalniečių bei Eigulių daugiaaukščiai, – 3.

Tiesa, pateikusieji šią statistiką linkę akcentuoti, kad pernai ir tokių protokolų Kaune surašyta kur kas mažiau – tik 18. Ir tada absoliutus lyderis buvo Santakos policijos komisariatas – 11 protokolų. Dainavos ir Nemuno policijos komisariatai surašė jų po 3. Žaliakalnio – 1. O jau minėtą vienintelį pernykštį ikiteisminį tyrimą dėl neteisėtos prekybos alkoholiu, kuris vėliau buvo nutrauktas, buvo pradėjęs Dainavos policijos komisariatas.

Nevyniojo žodžių į vatą

Aleksotas, kurio gyventojai pradėjo kristi nuo, kaip įtariama, viename Antanavos gatvės penkiaaukštyje pardavinėto neaiškios kilmės alkoholio surogato, yra Nemuno policijos komisariato teritorijoje. Šeštadienį „Kauno dienos“ žurnalistai apsilankė pas šio „taško“ kaimynus. Skųsdamiesi, kad jau nebeturi jėgų toliau taip gyventi, jie nevyniojo žodžių į vatą.

Pro šias duris iškeliavo ne viena talpa su skysčiu, kurio gėrę žmonės mirtinai apsinuodydavo. (Justinos Lasauskaitės nuotr.)

Anot skaudulius „Kauno dienai“ išliejusių šio daugiabučio gyventojų, jų 63-ejų metų kaimynė Violeta D., kurios prekybos alkoholiu „taškas“ šiomis dienomis tapo garsiausias Kaune, vertėsi tuo visą gyvenimą. O prieš tai tuo pačiu prekiavo ir jos mama. Vieną jų kaimynę nuo tokios kasdienybės ištiko insultas. Nes ne kiekvienas ištvers kone kasdien matyti laiptinėje besivoliojančius girtus asmenis, kurie čia pat ir tuštinasi.

Kai kurie kaimynai dar bandė su tuo kovoti. Nesulaukę pagalbos iš policijos, jie kreipėsi į seniūniją. Tačiau ši galiausiai leido jiems suprasti, kad neverta gaišti laiko, nes Violetą D. turi stiprų „stogą“. Tą patį, tik – kitais žodžiais, kai kuriems kaimynams, kai šie grasino kviesiantys policiją, Violeta D. yra pasakiusi pati. Ji atrėžė, kad nieko nebijo, nes „kam reikia susimoka“. Ir gyrėsi dukrai nupirktu kotedžu, nors, kaimynų duomenimis, nėra gyvenime niekur dirbusi.

Beje, kaimynų duomenimis, dukros šeima taip pat gali būti susijusi su Violetos D. verslu. Tokį įtarimą kelia kaimynams užkliuvę dažni dideli jos dukters ir žento nešuliai. Nors dažniausiai su šiais jie matydavo pačią Violetą D. O ši, kaip kalbama, savo turtą laikė ne savo, o kaimynės sandėliuke. Reikia manyti, kad su šios žinia. Kai kurie Violetos D. kaimynai, „Kauno dienos“ žurnalistams lankantis jų daugiabutyje šeštadienį, iš tikrųjų buvo linkę tikinti, kad viskas pas juos gerai – jokių problemų nėra.

Tačiau kiti pasakojo, kad rytais dažnai sutikdavę Violetą D., vilkinčią tik ant naktinių užsimestu chalatėliu, grįžtančią iš rūsio. Iš pradžių ji dar slėpdavo savo mįslingus nešulius po drabužiais. Tačiau vėliau jau atvirai tempė iš rūsio į namus kažkokio gėrimo pilnus butelius.

Kaimynų įsitikinimu, tragediją prišaukė nauja Violetos D. iš tiekėjų gauta spirito partija. Kalbama, kad tai greičiausiai buvo 130 laipsnių spiritas, naudojamas lėktuvams valyti. „Čia gi Aleksotas!“ – toks buvo vieno iš šio daugiabučio gyventojų atsakymas, pasiteiravus, iš kur ši versija.

Kaimynai gana ironiškai atsiliepė ir apie skandalingojo prekybos alkoholiu „taško“, veikusio ne vienus metus viename jų namo antrojo aukšto bute, savininkės ligas, kuriomis ši dabar bando prisidengti. Jie teigė niekada nematę pas Violetą D. atvykstant greitosios. Ir ironizavo, kad dabar tokias ligas nesunku nusipirkti. Ypač – dėl stuburo negalavimų, kuo skandalingoji kaimynė buvo kai kuriems iš jų skundusis.

Tą atmintiną rugpjūčio 9-osios pavakarę, kai į jų daugiabutį sugūžėjo nemažos policijos pajėgos, dauguma Violetos D. kaimynų, užgniaužę kvapą, buvo prilipę prie langų. Anot jų, pareigūnai iš namo rūsio tada išnešė nemažai dėžių. Tačiau pati Violeta D., kurią pareigūnai vedėsi į savo tarnybinį automobilį, kaip visada, dėl savo ateities buvo rami. Bent regimai.

Justinos Lasauskaitės nuotr.

Reformų žala – neginčytina?

„Kauno dienos“ kalbinti miesto policijos pareigūnai linkę teisinti skurdžią šiemet ir pernai nubaustų už neteisėtą prekybą alkoholiu bei jo įsigijimą statistiką tuo, kad šis reiškinys pastaruoju metu buvo beveik išgyvendintas.

Tai siejama su parduotuvėse atsiradusiais pigiais vynais, tokiu pat stipriu alumi ir alkoholio fasavimu į panašią talpą, kokia prekiauja ir dažna bobulė. Dėl to mėgėjams išgerti jau buvo pigiau savo poreikius tenkinti nuėjus į parduotuvę.

Tačiau, panašu, kad pastarojo meto politika dėl prekybos alkoholiu – ypač uždraudžiant prekiauti kai kuriais gėrimais ir jų pakuotėmis, vėl grąžino bobulėms į rankas jų turėtus kozirius.

Kita medalio pusė – policijoje įvykusi prieštaringai vertinama jos reforma, po kurios nebeliko nuovadų ir apylinkės inspektorių.

Dabar bobulių ir jų klientų gaudymas – teritorinių policijos komisariatų Veiklos skyrių pareigūnų funkcija. O šie skyriai, tiriantys ir dalį nusikaltimų, padalyti dar į atskirus, apimančius kur kas didesnes teritorijas nei tas, kurių šeimininkais buvo apylinkių inspektoriai.

Be to, po minėtos reformos darbą policijoje paliko nemažai jos veteranų, o šiuos pakeitęs jaunimas dar neturi reikiamo, kovojant su pogrindine prekyba alkoholiu, įdirbio.

Iš Žaliakalnio tragedijos nepasimokyta

„Kauno dienai“ pavyko pakalbinti kai kuriuos buvusius ir vis dar tebedirbančius Kauno teisėsaugos veteranus, kurie padėjo atkurti jau legendomis apaugusią net keliasdešimties kauniečių apnuodijimo antifrizu, kuris naudojamas automobilių varikliams aušinti, istoriją, nutikusią bobulių klestėjimo Kaune laikais, kurią daug kas prisiminė po šių savaičių įvykių Aleksote. O panašumų tarp jų – tikrai nemažai.

Pasak pašnekovų, tai nutiko dar sovietmiečiu – 1986-ųjų vasarą – jau prasidėjus Michailo Gorbačiovo antialkoholinei kampanijai, kada taip pat buvo apribota alkoholinių gėrimų gamyba ir prekyba jais. Tada penkiolika žmonių pražudęs antifrizas netyčia buvo supainiotas su tokios pačios žalsvos spalvos limonado „Tarchunas“ ekstraktu, kurį atitinkamai praskiedus gaudavosi kažkas panašaus į likerį. Tokiu gėrimu tais visuotinio deficito laikais prekiaudavo kai kurios Kauno bobulės.

Viena iš jų, gyvenusi Žaliakalnyje, įsigydavo minėtą ar kitokį panašų ekstraktą iš tuomečio susivienijimo „Ragutis“ limonado cecho sargės, tokiu būdu prisidurdavusios prie algos. O ši jį pirkdavo iš cecho sandėlininkų. Tačiau tąkart jai teko bendrauti su ką tik dirbti pradėjusia sandėlininke, kuri supylė į vieną talpą ir minėtą limonado ekstraktą ir tai, kas buvo viename plastikiniame kanistre, kurį šiame sandėlyje, manydamas, kad saugiai, buvo pasidėjęs vienas jos kolega. O šiame kanistre buvo taip pat tais laikais deficitinis antifrizas.

Šio mirtino kokteilio paragavę penkiolika žmonių tada mirė per kelias dienas. Dar tiek pat medikams pavyko išgelbėti. Apsinuodijusiųjų amžius buvo nuo šešiolikos metų iki jau pensinio. Viena pirmųjų, mirusiųjų nuo šiuo nuodo, buvo į svečius pas Kaune gyvenančią tetą atvykusi 16-metė iš Jonavos, kuriai per pietus buvo įsiūlyta taurelė šio „likerio“. Buvo tarp jo aukų ir šeimos.

Tada, kaip ir šių dienų skandalo Aleksote atveju, apie tai, kur buvo įsigyti nuodai, teisėsaugininkams pranešė nuo jo kritusiųjų artimieji ir asmenys, kuriuos medikams pavyko išgelbėti. Sulaikius minėtą bobulę, netrukus buvo sulaikyta ir sargė, iš kurios ji įsigijo 20 l nuodų. O ši nurodė ir juos pardavusią sandėlininkę.

Šis skandalas baigėsi tuo, kad, nepaisant to, jog jis buvo gana greitai ištirtas, iš pareigų buvo atleisti kai kurie aukšti tuometės Kauno milicijos vadai. O nuodais prekiavusi bobulė ir jos bendrininkės – sargė bei sandėlininkė – tuomečio liaudies teismo buvo nuteistos trejų–penkerių metų laisvės atėmimo bausme. Tačiau po metų dvejų jau buvo laisvėje dėl paskelbtos amnestijos.

Ėmė kristi kaimynai

Kaip jau rašyta, Kauno apylinkės teismas praėjusią savaitę leido suimti Antanavos gatvės gyventoją Violetą D., kurią teisėsaugininkai įtaria susijus su mažiausiai šešių kvartalo kaimynų mirtimi, trims savaitėms.

Neatsargiu gyvybės atėmimu įtariama Violeta D. savo kaltės nepripažįsta ir bando dangstytis turimomis ligomis, kurių kaimynai iki šiol nepastebėjo. (Vilmanto Raupelio nuotr.)

Atvežta tada į teismą, ši pensininkė pateikė žiniasklaidai savo versiją. Nors su ikiteisminį tyrimą atliekančiais pareigūnais ji bendrauti iki tol nebuvo linkusi. Žiniasklaidai Violeta D. neigė, kad galėjo pardavinėti antifrizo skiedinį. Ji tikino, kad tai buvo spiritas.

Teisėsaugininkai dar neturi atsakymo, kas buvo supilta į šešis 5 l talpos indus, rastus kratos metu sandėliuke, kuriuo naudojosi Violeta D. Tačiau jai yra pareikštas įtarimas laikius ten nuo rugpjūčio 1-osios iki tol, kol į duris pabeldė policija, stiprius naminius alkoholinius gėrimus arba jų skiedinius (mišinius), arba nežinomos kokybės ir kilmės etilo alkoholį, ir pardavus tai asmeniui, kuris vėlų rugpjūčio 6-osios vakarą – prieš pat vidurnaktį – buvo ištiktas komos ir atvežtas į Klinikas, kur sustojus širdžiai po kelių valandų mirė.

Teisėsaugininkų planuose – šio ikiteisminio tyrimo sujungimas su dar mažiausiai penkiais, pradėtais dėl mirties priežasties nustatymo. Visuose šiuose tyrimuose Violeta D. tapo įtariamąja, kai Kauno policija gavo iš medikų informacijos apie jau minėtą velionį, kaip įtariama, apsinuodijusį pavojingu alkoholio surogatu, bei pradėtus iš Aleksoto vežti kitus pacientus su panašiais simptomais. Dviejų iš jų mirties liudijimuose taip pat teigiama, kad mirties priežastis – intoksikacija nepatikslintos kilmės alkoholiu. Atsakymo dėl kitų trijų mirties priežasties dar laukiama.

Dalis velionių rasti namuose. Keturi iš mirusiųjų buvo vyrai. Likusios dvi – moterys. Visų jų amžius – nuo 50 iki 60 metų. Ir visi jie buvo kvartalo kaimynai – gyveno vienas nuo kito apie dviejų kilometrų spinduliu. O vienas iš jų gyveno ir tame pačiame daugiabutyje, kaip ir Violeta D.

Nežinia, kiek apsinuodijo

Kauno teisėsaugininkai tikina, kad intensyviai ieško pirminio nuodų, kuriais, kaip įtariama, prekiavo ši Aleksoto gyventoja, platinimo šaltinio. Ir neatmeta, kad platinimo vietų galėjo būti ir daugiau. Dėl to šioje byloje gali būti ir daugiau įtariamųjų.

Neatmetama, kad ir mirusiųjų skaičius gali būti didesnis. „Kauno dienos“ žiniomis, ketinama iš naujo peržiūrėti visus bent menkiausią įtarimą dėl galimų sąsajų su pastarųjų savaičių įvykiais Aleksote keliančius ikiteisminius tyrimus, pradėtus dėl mirties priežasties nustatymo. Jau sudaryta speciali pareigūnų grupė.

Daugiabučio, kuriame veikė Violetos D. „taškas“, gyventojai linkę su juo sieti devynias mirtis. Be to, praėjusios darbo savaitės pabaigoje medikai dar kovojo ir dėl kai kurių, kaip įtariama, tuo pačiu alkoholio surogatu apsinuodijusių žmonių gyvybių.

Teisėsaugininkai patvirtino, kad Violeta D. užsiėmė šia neteisėta veika ne vienus metus. Tai byloja ir du jos teistumai už neteisėtą prekybą naminiais alkoholiniais gėrimais ir etilo alkoholio skiediniais. 2010-aisiais už tai Violetai D. buvo skirta 520 litų, o 2013-aisiais – 780 litų bauda.

Už neatsargų dviejų ar daugiau žmonių gyvybių atėmimą jau gresia laisvės atėmimas iki šešerių metų.

Gina H.Daktaro advokatas

Kauno apylinkės teisme nagrinėjant prokurorės prašymą dėl Violetos D. suėmimo mėnesiui – kol, tikėtina, bus žinoma bent preliminari ekspertų išvada, įtariamoji savo kaltės nepripažino ir tikino, kad jau porą mėnesių neprekiauja tuo, ką kratos metu jos sandėliuke aptiko pareigūnai.

Be to, ji skundėsi sveikatos problemomis, prašydama dėl to jos nesuimti.

Violetos D. advokatas Vytautas Sirvydis, ne kartą atstovavęs ir į laisvę besiveržiantį iki gyvos galvos nuteistą Henriką Daktarą, taip pat buvo linkęs apeliuoti į net dešimt jo ginamajai nustatytų ligų, dėl kurių ji, prieš tapdama pensininke, buvo pripažinta neįgalia.

V.Sirvydis įrodinėjo ir, kad nėra pagrindo taikyti jo ginamajai griežčiausią kardomąją priemonę – suėmimą, nes ši ketina bendradarbiauti su pareigūnais ir nėra duomenų, kad gali trukdyti ikiteisminiam tyrimui.

Tačiau teisėja Vilma Tamošaitienė konstatavo, kad šioje tyrimo stadijoje Violeta D., jeigu būtų paleista į laisvę, gali naikinti nusikaltimo pėdsakus ir daryti įtaką liudytojams bei perspėti galimus bendrininkus, kurie dar nenustatyti. Tačiau tenkino prokurorės prašymą tik iš dalies, suimdama įtariamąją tik trims savaitėms.

Jau kitą dieną šis teisėjos sprendimas buvo apskųstas aukštesnės instancijos teismui, kuris, tikėtina nagrinės šį skundą dar šią savaitę.

Savaitgalį – dar dvi įtartinos mirtys

Jau apskundus Violetos D. suėmimą, Aleksote rasti dar du, kaip įtariama, neaiškios kilmės alkoholio surogatu mirtinai apsinuodiję žmonės. Tragedija įvyko viename Kiečių gatvės name, kuriame jie svečiavosi. Apie tai Bendrajam pagalbos centrui buvo pranešta rugpjūčio 13-ąją - 9.49 val.

Naujausios, kaip įtariama, nuodingojo alkoholio pakaitalo aukos rastos viename iš šių Kiečių gatvės namų. (Justinos Lasauskaitės nuotr.)

Kiečių gatvės gyventojai „Kauno dienai“ pasakojo, kad vienas iš mirusiųjų – 54-erių metų Aleksoto gyventojas, nuo vaikystės draugavęs su namo, kuriame įvyko ši tragedija, bendrasavininku. Ir atėjo pas jį su 29-erių metų garliaviške ketvirtadienio vakare į svečius. Namo bendrasavininkas kaimynams teigė užleidęs svečiams vieną iš savo kambarių. O ryte aptikęs šiuos jau sustingusius. Namo bendrasavininkas tikino su svečiais negėręs. Tačiau nebuvo linkęs išduoti, ar šie girtavo jo namuose – buvo atsinešę kažkokio alkoholio, ar atėjo jau neblaivūs – tik pernakvoti.

Ant mirusiųjų kūnų policija jokių išorinio smurto žymių neaptiko. Tačiau vieni kaimynai apie pirmą antrą valandą nakties girdėjo iš šio namo sklindantį moters šauksmą ir atkreipė dėmesį, kad lange degė šviesa. Dabar manoma, kad kaimyno viešnia galėjo šaukti iš skausmo, pradėjus veikti nuodams, galimai buvusiems jų vartotame alkoholyje. Arba – iš išgąsčio, pastebėjus, kad jos draugas – jau nebegyvas, nes šis, greičiausiai, dėl to, kad gėrė daugiau, mirė pirmas.

„Kauno dienos“ kalbinti Kiečių gatvės gyventojai įsitikinę, kad vartotas tas pats alkoholio pakaitalas, nuo kurio mirė jau mažiausiai šeši Aleksoto gyventojai. Vienas iš jų gyveno vos už kelių gatvių. Tačiau pašnekovai nebuvo linkę atmesti, kad šį kartą šiais nuodais prekiauta jau kitame „taške“, kurių yra ir Kiečių gatvės rajone.

Kol kas pradėtas ikiteisminis tyrimas tik dėl mirties priežasties nustatymo. Sulaukus ekspertų išvadų, bus sprendžiama, ar ir šią bylą prijungti prie kitų ikiteisminių tyrimų, pradėtų po skandalingųjų įvykių Aleksote.

Kiečių gatvė yra kitame Aleksoto kvartale nei Antanavos gatvė, – vadinamojoje Birutėje. Tačiau jos viena nuo kitos – ne per toliausiai.