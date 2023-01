Keistas išpuolis pakaunėje: kodėl įtariamieji grasinimu nužudyti ginkluotę paliko automobilyje?

Remiantis policijos suvestinių pranešimu, pirmadienį apie 15.30 val. į vieną Kėdainių rajono Aušros kaimo, esančio Dotnuvos miestelio pakraštyje, namą užėjo du nepažįstami vyrai, kurie pradėjo grasinti 31-erių metų moteriai.

Kuo jie prisistatė, kad buvo įsileisti vidun, sužinoti iš ikiteisminį tyrimą atliekančių teisėsaugininkų nepavyko. Jie buvo linkę slėptis po pranešime apie šį įvykį esančiu teiginiu „atidarius duris“.

Nors pranešama, kad į namą užėjo du vyrai, galiausiai informuojama, kad įvykio vietoje sulaikyti trys. Pavyko pasitikslinti, kad du – name, vienas – automobilyje prie jo. Panašu, kad pastarasis – ne tik buvo sulaikytųjų kompanijoje vyriausias – 63-ejų, bet ir vienintelis tarp jų blaivus. O tai kelia prielaidą, kad jis buvo pasitelktas dėl to pagalbon tik, kaip vairuotojas. Nors galėjo ir pasiųsti kitus du asmenis pas name buvusią moterį, kuri teigė jų nepažįstanti.

Vienas iš galimų atsakymų, kodėl įsibrovėliai buvo sulaikyti įtariamo nusikaltimo vietoje – jų girtumas. Vienam iš jų – 45-erių metų amžiaus nustatytas sunkus (2,59 prom.) girtumo laipsnis. Kitam, 51-erių metų, – lengvas (0,83 prom.)

Portalui kauno.diena.lt pavyko pasitikslinti, kad galimai įtariamųjų terorizuota moteris sugebėjo išsikviesti policiją pati.

Atskubėję pareigūnai pas girčiausią iš įtariamųjų teigia radę pneumatinį pistoletą „Swiss + arms“. Dar daugiau panašių radinių aptikta automobilyje „VW Golf“, kuriuo atvyko įtariamieji. Ten rastas dar vienas pneumatinis pistoletas „STEYR M9 – A1“, polietileninis maišelis su šešiolika dujinių balionėlių ir pilnas buteliukas su 4,46 mm dydžio metaliniais šratukais.

Ar visi minėti radiniai tikrai dėl savo galingumo – civiliams draudžiama turėti ginkluotė, ar tai – tik asmenų, mėgstančių žaisti karą, žaidimuose naudojamos tikrus ginklus primenančios jų kopijos, kurias galima įsigyti legaliai, atsakys ekspertai, kuriems šie daiktai bus parodyti.

Kol kas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo ginklais net nepradėtas.

Pirminiais duomenimis, sulaikytieji – Vilniaus apskrities gyventojai. Duomenų apie jų teistumą teisėsaugininkai teigė neturintys.

O į klausimą, kodėl nuspręsta visus sulaikytuosius patalpinti į policijos areštinę ir pradėti ikiteisminį tyrimą dėl grasinimo nužudyti, atsakyta, kad tai susiję su pasirinkta tyrimo taktika. Ir daugiau nekomentuota, teigiant, kad šiandien su sulaikytaisiais, praleidusiais naktį policijos areštinėje, intensyviai dirbama.