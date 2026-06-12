 Kauno sankryžoje neišsiteko pareigūnių vairuoti automobiliai

Kauno sankryžoje neišsiteko pareigūnių vairuoti automobiliai

2026-06-12 09:10
BNS inf.

Kaune ketvirtadienį susidūrė dviejų policijos pareigūnių vairuojami automobiliai.

<span>Kauno sankryžoje neišsiteko pareigūnių vairuoti automobiliai</span>
Kauno sankryžoje neišsiteko pareigūnių vairuoti automobiliai / Asociatyvi P. Adamovič/BNS nuotr.

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Kaip pranešė policija, birželio 11 d. apie 7 val. Nuokalnės ir Utenos gatvių sankryžoje nuosavas automobilis „BMW X1“, vairuojamas ne tarnybos metu blaivios Policijos departamento pareigūnės, gimusios 1988 metais, atsitrenkė į ta pačia kryptimi važiavusį nuosavą automobilį „Audi A5“, kurį vairavo ne tarnybos metu blaivi Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnė, gimusi 1988 metais.

Per eismo įvykį sužalota automobilio „Audi A5“ vairuotoja, kuri, suteikus medicininę pagalbą, gydoma ambulatoriškai.

Pradėta administracinė teisena.

Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.

Šiame straipsnyje:
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avarija kaune
eismo nelaimė
avarija LT
pareigūnės

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Komentarai

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Komentarai

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>Mok.mokėt.\\./
>>>Baisu,nes tik senjorai avarijas darė,"naujena".
3
0
Mokesčių mokėto
Ir vėl nė vieno senjoro ?
10
0
Drama queen
linksmoji žanro klasikos versija - policijos pareigūnės, tų pačių metų gimimo, BMW - pirma nuo galo. Pastaroji akistatoje bandė taisyti "reputaciją", besiveržiant į priekį, bet dabar jau visi žino, kad tik ne prieš Audi. Žaizdos užgis, o antra garbinga vieta garantuos pirmajai užtarnautas naudas, pradedant antrosios teistumu, nelygu, kokie sužalojimai.
5
-4
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