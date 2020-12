Kauno prekybos centruose pažeidimų nerasta, bet policijos akiratyje – vienas klubas

Policijos departamentas pirmadienį pranešė, kad praėjusį savaitgalį, per kurį vyko plačiai išreklamuotos akcijos prekybos centruose, vyko ir neeilinė šalies policijos priemonė. Kiekvienas policijos patrulis per savo pamainą turėjo patikrinti bent du prekybos centrus – ar juose laikomasi karantino reikalavimų. Per šeštadienį ir sekmadienį patikrinta beveik 3 tūkst. šalies prekybos centrų – pradėtos 58 administracinės teisenos. Užfiksuoti pažeidimai – įvairūs: kaukių nedėvėjimas, būriavimasis, būtinybės saviizoliuotis nepaisymai.

Portalas kauno.diena.lt pasidomėjo, koks Kauno policijos indėlis į šią statistiką.

Anot Kauno apskrities policijos atstovės, penktadienį patikrinta beveik 20 tokių galimo perteklinio karantino sąlygomis žmonių susibūrimo vietų. Tačiau jokių pažeidimų jose nenustatyta.

Evaldo Šemioto nuotr.

Šeštadienį jų patikrinta dvigubai daugiau – 40. Ir papildomai keturi Kauno parkai. Ir vėl konstatuota tas pats.

Sekmadienį padidinto Kauno policijos dėmesio sulaukė dar apie 40 tokių vietų. Ir vėl nebuvo, ką bausti. Tačiau naktį gautas pranešimas dėl veikiančio klubo Laisvės alėjoje. Ši informacija perduota teritoriniam policijos komisariatui, kad šio pareigūnai ją patikslintų.

Pasak Kauno policijos atstovės, sukonkretinti šių skaičių, t.y., kur kiek kartų apsilankyta, nėra galimybės, nes atskira statistika nebuvo vedama.