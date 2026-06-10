 Kauno policija šiems vyrams turi klausimų

Kauno policija šiems vyrams turi klausimų

2026-06-10 14:26 kauno.diena.lt inf.

Kauno policijos pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą dėl vagystės.

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Kaip pranešė Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (toliau – Kauno apskr. VPK), balandžio 13 d., apie 21.05 val., Kaune, Šiaurės pr., iš parduotuvės pavogtos prekės. 

Padaryta turtinė žala siekia apie 288 eurus. 

Vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo vyrus, galinčius turėti tyrimui reikšmingos informacijos.

Gyventojų, atpažįstančių šiuos vyrus, žinančių jų buvimo vietą ar galinčių suteikti bet kokios reikšmingos informacijos, prašoma kreiptis į Kauno apskr. VPK Kauno miesto Žaliakalnio policijos komisariato pareigūnus telefonu +370 700 64 973 arba el. paštu [email protected].

Už vagystę pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 str. 2 d. gresia bauda arba laisvės apribojimas, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki ketverių metų.

Šiame straipsnyje:
vagystė
vagystė Kaune
pavogė prekes
policija ieško vagių

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Gal
reikia vadinti daiktus tikrais vardais! Čia ne vyrai, čia apgailėtini vagys! Jeigu pažįstate - neįsileiskite į namus!
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