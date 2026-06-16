Kauno pareigūnai aiškinasi, kas iš parduotuvės pasisavino prekes

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (VPK) Žaliakalnio policijos komisariato pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą dėl vagystės, kuomet balandžio 3 d. apie 14.10 val. Kaune, Šiaurės prospekte, iš parduotuvės pavogtos prekės. Padaryta turtinė žala siekia apie 262 eurus. Vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo vyrą, galintį turėti tyrimui reikšmingos informacijos.
Gyventojus, atpažįstančius šį vyrą, žinančius jo buvimo vietą ar galinčius suteikti bet kokios reikšmingos informacijos, policija prašo kreiptis į Kauno apskrities VPK Kauno miesto Žaliakalnio policijos komisariato pareigūnus telefonu +370 700 64 973 arba el. paštu [email protected].
Už vagystę, pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 str. 5 d., gresia viešieji darbai arba bauda, arba laisvės apribojimas, arba areštas.
Tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros 3-ojo skyriaus prokurorai.
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