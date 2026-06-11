Kauno centre – trijų automobilių avarija: į vairuotojų konfliktą teko įsikišti policininkams

Pasak Kauno apskrities policijos pareigūnų, pranešimas apie eismo įvykį buvo gautas birželio 10 d. 23.36 val.
Minėtoje gatvėje įvyko avarija, kurioje dalyvavo trys automobiliai: BMW, „Ligier“ ir „Toyota Prius“. Pastarąjį vairavo užsienietis.
Kaip portalui kauno.diena.lt pasakojo eismo įvykį matę žmonės, kai „Toyota Prius“ vairuotojas pristabdė transporto priemonę, į ją rėžėsi BMW automobilis, o į pastarąjį – minėtasis „Ligier“, vairuojamas moters. Įvykus avarijai, jų teigimu, „Toyota Prius“ vairavęs užsienietis, apsisukdamas kirto ištisinę liniją ir, galimai, ketino sprukti iš eismo įvykio vietos. Tačiau išlipęs jį esą sustabdė BMW vairuotojas.
Ar „Toyota Prius“ vairuotojas iš tiesų bandė bėgti iš avarijos vietos, policijos pareigūnai negalėjo nei patvirtinti, nei paneigti, tačiau pasakė, kad vairuotojai nesutarė dėl kaltės. Šį klausimą atvykęs policijos ekipažas vis dėlto padėjo išspręsti – vairuotojai užsipildė eismo įvykio deklaraciją.
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