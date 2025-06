Kaunietis teisybės ieško teisme

Teisybės ieškantis Gediminas mano, kad nepavydėtinoje padėtyje atsidūrė dėl to, kad gyvenamąsias patalpas jam pardavė galimai iš anksto apgavystę suplanavęs Kaune aferomis pagarsėjęs verslininkas R. Babianskas, įgaliotas parduoti savo mamai ir patėviui priklausančią namo dalį, tačiau pardavė kitiems žmonėms priklausančias patalpas.

„Namo dalies, priklausiusios jo mamai ir patėviui, jis man nepardavė“, – sakė Vilijampolėje iš R. Babiansko namo dalį nusipirkęs kaunietis.

Po šešerių metų nuo sandorio sudarymo paaiškėjo, kad yra kiti R. Babiansko parduotų patalpų dalies savininkai. „Per antstolius ir patalpas nupirkusi įmonė dabar terorizuoja mane. Prašo siaubingų pinigų“, – prisipažino vyras.

Gediminą tokia įvykių eiga visiškai išmušė iš vėžių, mat patalpas, kuriose dabar gyvena, jis mano įsigijęs teisėtai: pirkimo–pardavimo sutartis patvirtinta notaro ir už pirkinį sumokėta 28 tūkst. eurų.

Tačiau Gediminas dabar graužiasi nagus ir prisipažįsta, kad pirkdamas gyvenamąsias patalpas neįvertino to, kad mamai ir patėviui priklausančią buto dalį pirko iš Kaune gerai žinomo sukčiaus, galimai iš anksto suplanavusio apgavystę.

Reikalavo grynųjų

Apie Vilijampolėje parduodamą nekilnojamąjį turtą Gediminas perskaitė nekilnojamojo turto skelbimų portale „Aruodas.lt“. Skelbimu susidomėjęs kaunietis kelis kartus gyvai apžiūrėjo parduodamą objektą – namo dalį. „Ji man patiko ir tiko, susitarėme, ir aš nusipirkau“, – sakė Gediminas.

Pasak kauniečio, skelbime buvo siūloma pirkti apie 40 kv. m ploto gyvenamojo namo dalį. „R. Babianskas pardavinėjo. Važiavau apžiūrėti. Paskui kainas derinome, žinote, kaip tai įprastai daroma. Man tiko kaina ir aš iš jo nupirkau. Pirkau per notarą“, – pasakojo Gediminas.

Už perkamą namo dalį kaunietis R. Babianskui teigia sumokėjęs 28 tūkst. eurų. „Per notarą sumokėjau grynais pinigais, nes jis prašė grynųjų. Aš visą mėnesį į bankomatą vaikščiojau“, – pasakojo Gediminas.

Nusipirkęs namo dalį, vyras ją suremontavo ir įsikėlė nuolat gyventi. „Susitvarkiau vandentiekį – buvo skolų. Kanalizaciją susitvarkiau, nes nebuvo atiduota naudoti. Viską susitvarkiau ir apsigyvenau“, – teigė Gediminas.

Jis man pardavė kitų žmonių dalį. Savo mamos ir patėvio dalies kažkodėl nepardavė, nors turėjo įgaliojimą.

Netikėti svečiai

Suremontuotoje namo dalyje Gediminas gyvena iki šiol, tačiau kauniečio ramybė buvo netikėtai negrįžtamai sudrumsta.

„Maždaug prieš metus apie 9 val. vakaro pasibeldžia į vartus du jauni vyrukai ir reikalauja iš manęs raktų, nes jie (namo dalį – red.) nusipirko iš antstolio. Aš nesupratau. Raktų iš manęs reikalavo – nuo vartų, nuo namo. Jie turi dokumentus, kad nusipirko iš antstolio“, – iki šiol jaunų vyrų apsilankymą su nuostaba prisimena Gediminas.

Dėl susiklosčiusios situacijos vyras kaltina jam gyvenamąsias patalpas pardavusį R. Babianską. „Jis man pardavė kitų žmonių dalį. Savo mamos ir patėvio dalies nepardavė, nors turėjo įgaliojimą ir tas įgaliojimas (apėmė – red.) viso namo pardavimą. Mane taip apgavo. Turbūt jis taip buvo suplanavęs“, – įtarė Gediminas.

Savo įtarimus Kauno gyventojas grindžia tuo, kad namas, kurį R. Babianskas buvo įgaliotas parduoti, priklausė jo mamai ir patėviui.

„Jis puikiai žinojo, kurioje namo dalyje jie gyvena, ir man pardavė kitą dalį. Aš to nežinojau, nes tas namas pagal planus įdomiai įrengtas. Aš galbūt per daug juo pasitikėjau. Pirkau per notarą, kaip ir viskas gerai. Tai, matote, po šešerių metų išlindo tokie galai. Pasirodo, gyvenu ne savo dalyje. Dabar išeina, kad buto, kuriame gyvenu, pusė yra mano, pusė – ne mano“, – apgaulės sugniuždytas kalbėjo Gediminas.

Vyras pasakojo, kad vėliau jis dar nusipirko dalį R. Babiansko mamai priklausančių patalpų, bet įmonei priklausančios namo dalies, kurioje gyvena, nusipirkti finansiškai nepajėgus.

„Negaliu iš tos įmonės nusipirkti, nes nenoriu mokėti 24 tūkst. eurų už beveik 9 kv. m plotą. Pagal dokumentus man dabar tie 9 kv. m nepriklauso. Priklausė, o dabar nepriklauso. Vyksta teismai“, – prisipažino Gediminas.

Sumanyta apgavystė?

Vyras paaiškino, kad pagal 1990 m. planus prie minimo gyvenamojo namo buvo priestatas, bet kai dalis gyvenamojo namo prieš šešerius metus buvo parduodama, tas priestatas buvo nugriautas.

„Jis buvo sumažinęs namą 20 kv, m. Taigi, 20 kv. m yra dingę. Tačiau ne tai esmė. Esmė, kad sugalvojo tokią aferą. Savo mamos ir patėvio dalies jis nepardavė. O aš būtent toje dalyje ir gyvenu. Buvo nesutvarkyti dokumentai, nors jis visus įgaliojimus turėjo tvarkyti mamos ir patėvio dalį, bet jis to nedarė. Supraskite, kad visus tuos dalykus aš sužinojau visai neseniai“, – teigė Gediminas.

Dabar Gediminas kartu su advokatais teisme bando pasiekti, kad kuo mažiau nukentėtų finansiškai. „Man turbūt teks apmokėti R. Babiansko patėvio buvusią 1 200 eurų skolą antstoliui, nes įmonė yra nupirkusi tą dalį iš antstolio. Aš pirkau, kas buvo rodoma skelbimuose su nuotraukomis, pasirodo, pusės nenupirkau – apgavo“, – skundėsi Gediminas.

Vengia bendrauti

Į portalo klausimą, ar dabar bendrauja su R. Babiansku ir bando išsiaiškinti, kodėl su juo taip pasielgta, Gediminas atsakė, kad bendrauti su apgaviku labai sudėtinga.

„Su juo neišeina bendrauti. Jis meluoja ištisai. Norėjome susitikti, bet tai jis Dubajuje, tai – Monake. Jis vakar (sekmadienį – red.) į Dubajų išskrido, šiandien – Monake bus. Vienu žodžiu, taip. Lošėjas kazino didžiulis. Jau 2018 m., kai pirkau, žinojau, kad jis yra lošėjas. Aišku, ir aferistas“, – karčių žodžių pardavėjui negailėjo Gediminas.

Vyras pasakojo, kad prieš tris savaites su R. Babiansku susitikti jam vis dėlto pavyko – R. Babianskas ramino, kad viskas bus gerai.

„Jis pasakė: tu nesijaudink – teismų praktika rodo, kad tu čia laimėsi. Tačiau aš nelaimėsiu, nes puikiai suprantu, kad antstolis yra pardavęs (namo dalį – red.) įmonei, kad yra dokumentai. Aišku, aš ginuosi, bandau įrodyti, kad taip pat pirkau. Tačiau žinote, kaip būna. Jau daug teismų įvyko. Keturi buvo. Dabar birželio 12-ąją vėl teismas. Jau 3 tūkst. eurų sukišau į teismus. Kaimynai irgi sumokėjo po 500, nes irgi turi gintis, esame bendraturčiai. Dabar ketvirtas bendraturtis atsirado – ta įmonė“, – sakė vyras.

Gediminas įsitikinęs, kad R. Babianskas puikiai žinojo, kokią apgavystę daro. „Prieš tris savaites per tą susitikimą aš jam pasakiau: nori pasakyti, kad nežinojai, kur gyvena tavo mama su patėviu? Žinojau, žinojau, – sako. Sąmoningai (apgavo – red.), aišku. Jis tėvų įgaliojimą turėjo. Per notarą viskas sutvarkyta. Nebūtų buvę jokių problemų. Reikėjo tik parduoti tą namo dalį, kuri priklausė mamai ir patėviui, gauti parašus. Pasirodo, nusipirkau tai, ko nėra, namo dalį, kuri nugriauta“, – kartėlio neslėpė Gediminas.

Pradėjo grasinti

Savo nelinksmą istoriją žiniasklaidai papasakojęs Gediminas prisipažino bijąs R. Babiansko galimai neadekvačios reakcijos. „Žinokite, po šio straipsnio man prasidės grasinimai, aš taip suprantu. Ten gi neadekvatus žmogus. Tačiau kitos išeities neturiu“, – prisipažino vyras.

Nuo R. Babiansko aferų nukentėjusio gyventojo įtarimai iš tiesų pasitvirtino. Kai Gediminas papasakojo savo istoriją, portalas Alfa.lt kreipėsi komentaro į R. Babianską. Nepraėjus nė valandai nuo laiško išsiuntimo, Gediminas sulaukė R. Babiansko skambučio ir grasinimų.

Iš pradžių telefonu su Gediminu susisiekęs R. Babianskas kvotė, kodėl nuo jo nukentėjęs vyras kreipėsi į žiniasklaidą. Esą kilusius ginčus buvo galima išspręsti tarpusavyje, jų neviešinant.

„Jau man skambino R. Babianskas“, – Alfa.lt prisipažino Gediminas. Į klausimą, ką jis pasakė, Gedminas atsakė: „Ką jis gali sakyti. Kodėl aš jam nepranešiau, kad kreipsiuosi į žiniasklaidą. Būtų ką nors daręs.“

Pasiteiravus, ar R. Babianskas grasino, Gediminas atsakė supratęs, kad taip. „Toks lengvas grasinimas prasideda. Pasakė, kad aš liksiu kaltas. Sako, tu čia pats sau pasidarei blogai. Per aplinkui sakė, kad aš būsiu kalčiausias dėl viso šito reikalo. Nukentėsiu, jeigu paviešinsiu“, – teigė Gediminas.

Galiausiai Gediminas sulaukė ir tiesioginių grasinimų. Į jo telefoną R. Babianskas atsiuntė tokio turinio trumpąją žinutę iš savo telefono: „Teks atsakyti. Tik išeina straipsnis, ir iš karto su tavimi susisieks advokatas ir pareikalaus 10 tūkst. eurų kompensacijos. Gerai pagalvok, ką rašai. Manau, pats teisingiausias sprendimas būtų – pirkėjas grąžina prekę, o pardavėjas grąžina pinigus, ir visi laimingi.“

Alfa.lt kreipėsi komentaro į R. Babianską, tačiau atsakymo nesulaukė.

Aukomis rinkdavosi vyresnes moteris

Alfa.lt primena, kad prieš devyniolika metų Kauno miesto apylinkės teismas leido suimti tuomet 32 metų R. Babianską, kurį, paties įtariamojo sukčiavimu prisipažinimu, turėjo prakeikti apie 20 Kaune ir pakaunėje gyvenančių moterų, siejusių su šiuo vyru ir jo vadovaujama bendrove „Akauzė“ savo butų ir namų remonto planus.

R. Babianską anuomet sulaikę Kauno policijos Ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriaus pareigūnai išsiaiškino, kad dažniausiai į aukas apgavikas pasirinkdavo vidutinio arba vyresnio amžiaus moteris. Jauniausiai iš ekonominei policijai žinomų jo aukų – 45-eri, vyriausiai – 75-eri.

Visos nukentėjusiosios prisipažino, kad R. Babianskas sugebėdavo jas įkalbėti duoti už sutartus darbus avansą neva reikiamoms medžiagoms įsigyti. Tačiau, gavęs pinigus, pažadų negailėjęs „meistras“ grįžti neskubėdavo. Užsakovėms pradėjus „meistro“ ieškoti nurodytu mobiliojo telefono numeriu, vyras atsiliepdavo ir teisindavosi, kad turi tiek daug darbų, kad vos spėja, bet savo pažadų esą tikrai nepamiršo.

Tačiau naujai sutartu laiku „meistras“ vėl nepasirodydavo, o apgautoms moterims vėl bandant susisiekti su avansą paėmusiu ir pažadus dalijusiu vyru, „meistras“ telefonu nebeatsiliepdavo.

Viena moteris, supratusi su kuo turi reikalų, „Kauno dienos“ redakcijai parašė laišką, kuriame aprašė savo patirtį su R. Babiansku.

„Atvažiavo jis su kyšančiais iš galvos siūlais kaip teletabis ir jo porininkas su smailėjančiais lakuotais bateliais. Tiesiog Kysa ir Ostapas Benderis. Atlikę santechnikos darbus, pasisiūlė iškloti plytelėmis vonią, grindis už normalią kainą. Paprašė avanso už būsimą darbą, medžiagas ir prižadėjo ryte pratęsti darbus... Dar vakare paskambino ir pasiūlė plytelių, tiesa, draugelio vogtų.

Ačiū Dievui, man nepatinka mėlyna spalva... Kodėl džiaugiuosi? Ogi gerasis santechnikas už savo aferas jau teistas ne vieną kartą, ne vieną kartą ir luptas... Ostapas ir jo draugelis dingo, išsijungė telefoną... Mano avansas prigulė jo piniginėje... Parašiau pareiškimą policijoje, pasirodo, tai jau dešimt metų žinomas aferistas Ričardas Babianskas“, – laiške, kurį paskelbė „Kauno diena“, rašė kaunietė.

Išlindo iš šešėlio

Šiuo metu R. Babianskas, kaip įmonės „Centina Servis Kaunas“ atstovas, siūlo priežiūros paslaugas Kauno daugiabučių namų gyventojams.

Ilgai slapstęsis ir draugelių dangstytas Kaune pagarsėjęs sukčius išlindo iš šešėlio, bet vienas pirmųjų gyvų daugiabučių priežiūros paslaugas siūlančio verslininko susitikimų su gyventojais patyrė fiasko.

Daugiabučio gyventojų susirinkimą slapta kamera filmuoti bandžiusį, praeityje suktybėmis ir apgaudinėjimu pagarsėjusį R. Babianską gyventojai paprašė neskleisti pamazgų ir pasišalinti.

„Mums tokių verslininkų nereikia“, – apie daugiabučių priežiūros rinkos naujokės „Centina Servis Kaunas“ direktorių Remigijų Vitkų ir jo nežinia ką veikiantį draugelį R. Babianską atsiliepė Kauno daugiabučio gyventojai.

Alfa.lt šaltinių duomenimis, kauniečių daugiabučius namus ir jų kaupiamąsias lėšas administruoti užsimojusios bendrovės „Centina Servis Kaunas“ atstovai sulaukė gyventojų pasipriešinimo ir turėjo gėdingai palikti susirinkimą. Žmonės, susipažinę su šių asmenų veikla iš viešosios erdvės, neslėpė: „Tai ne verslininkai – tai spaudimą darantys manipuliatoriai.“

Kaip portalui pasakojo gyventojai, šių metų balandžio 12 d., pirmadienio, vakarą daugiabučiame name, Baltų pr. 77, Kaune, vykęs gyventojų susirinkimas virto aštria konfrontacija – į jį atvykę įmonės „Centina Servis Kaunas“ atstovai R. Vitkus ir R. Babianskas buvo išvaryti kone vienbalsiu sprendimu.

Vos prasidėjus susirinkimui, gyventojų dėmesį patraukė „Centina Servis Kaunas“ atstovu prisistačiusio R. Babiansko elgesys. Mat verslininkas į susirinkimą atėjo ant kaklo pasikabinęs slaptą filmavimo įrangą. Tai tarp susirinkusiųjų sukėlė šoką ir pasipiktinimą. „Atrodo, kad atėjo ne kalbėtis, o slaptai fiksuoti mūsų reakcijas. Kas jie – verslininkai ar šantažo meistrai?“ – stebėjosi susirinkimo dalyvė Janina (vardas pakeistas).

Gyventojų reikalavimu kamera buvo nusiimta, bet tuomet prasidėjo žodinis puolimas. R. Babianskas ir R. Vitkus bandė reklamuoti „Centina Servis Kaunas“ teikiamas paslaugas, užgauliai atsiliepė apie kitus daugiabučių administratorius, kaltino gyventojus šališkumu ir ignoravo bandymus kalbėti konstruktyviai.

Susirinkime dalyvavę gyventojai Alfa.lt redakcijai prisipažino, kad nebuvo labai nustebinti tokių save verslininkais laikančių veikėjų veiksmų.

Anksčiau portalas Alfa.lt rašė apie tai, kaip vos kelis mėnesius veikianti įmonė „Centina Servis Kaunas“, siejama su aferomis Kaune pagarsėjusiu R. Babiansku, veržiasi administruoti Kauno daugiabučius.

Nors šis asmuo Kaune yra gerai žinomas kaip sukčius ir apgavikas, tai netrukdė jam bandyti gyventojams piršti savo paslaugas per įmonę „Centina Servis Kaunas“, nors šios įmonės vadovas R. Vitkus ir pagrindinė akcininkė, R. Babiansko žmona Jūratė Babianskienė, į kelis kartus portalo pateiktus klausimus, kokie ryšiai juos sieja su R. Babiansku ir koks šio praeityje aferomis Kaune pagarsėjusio asmens vaidmuo įmonėje, neatsakė.

Kaip rašė Alfa.lt, tiek administravimo paslaugas teikianti bendrovė „Centina Servis Kaunas“, tiek jos savininkė įmonė „Centina“, tiek „Centina LT“, kurios vadovas yra R. Babianskas, registruotos tuo pačiu adresu Kaune. Kam priklauso patalpos šiuo adresu, trijų įmonių vadovai atskleisti atsisako.

Minėtame susirinkime dalyvavęs ir gyventojų lauk išgrūstas „Centina Servis Kaunas“ direktorius R. Vitkus, Alfa.lt duomenimis, anksčiau vadovavo keturioms įmonėms, kurios vėliau bankrutavo ir šiuo metu yra išregistruotos.

„Perskaičiau apie juos žiniasklaidoje prieš savaitę, ir tada pagalvojau – negi tikrai jie eis per kiemus ir siūlys savo paslaugas? Ir ką jūs manote, nepraėjo nė savaitė – jie jau čia. Ne su dokumentais, o su slapta kamera ir agresyviu tonu. Toks šių dviejų ponų elgesys man priminė banditišką XX a. dešimtąjį dešimtmetį“, – pasakojo buto savininkas Jonas (vardas pakeistas).

Pamatę, kad diskusija virsta įžeidinėjimais ir spaudimu, gyventojai nutraukė susitikimą. Vienas susirinkimo dalyvis garsiai pareikalavo: „Mes jų čia nepageidaujame. Tegul išeina!“ Šiems žodžiams gyventojai pritarė plojimais ir emocingais šūksniais.

R. Babianskas ir R. Vitkus, susidūrę su tvirtu bendruomenės pasipriešinimu, buvo priversti palikti susirinkimą.