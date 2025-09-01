 Kaune dingo senjoras: gal matėte?

2025-09-01 15:11 kauno.diena.lt inf.

Kauno apskrities policijos pareigūnai ieško Vasilij Kondrašin.

Vyras, gimęs 1956 metais, rugpjūčio 29 d. apie 10.15 val. išėjo iš gyvenamosios vietos, esančios Kaune, Medekšinės gatvėje, ir iki šiol negrįžo.

Dingusio senjoro požymiai: smulkaus kūno sudėjimo, ūgis apie 185 cm, rudos spalvos plaukų, vilkėjo sportinį kostiumą.

Asmenis, mačiusius ar žinančius V. Kondrašin buvimo vietą bei galinčius suteikti kitos vertingos informacijos, policija prašo kreiptis į Kauno apskr. VPK telefonu +370 700 60 684 arba 112, rašyti el. paštu: [email protected]

