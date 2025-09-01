Kaune dingo senjoras: gal matėte?

Vyras, gimęs 1956 metais, rugpjūčio 29 d. apie 10.15 val. išėjo iš gyvenamosios vietos, esančios Kaune, Medekšinės gatvėje, ir iki šiol negrįžo.
Dingusio senjoro požymiai: smulkaus kūno sudėjimo, ūgis apie 185 cm, rudos spalvos plaukų, vilkėjo sportinį kostiumą.
Asmenis, mačiusius ar žinančius V. Kondrašin buvimo vietą bei galinčius suteikti kitos vertingos informacijos, policija prašo kreiptis į Kauno apskr. VPK telefonu +370 700 60 684 arba 112, rašyti el. paštu: [email protected]
