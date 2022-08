Kaune dingo brolis ir sesuo: po dviejų bemiegių naktų mažamečių mama prašo visuomenės pagalbos

Mažamečių bėglių mama portalui kauno.diena.lt pasakojo, kad sūnus su dukra pabėgo iš namų šeštadienį – apie 21.30 val. Ir ji iki vidurnakčio dar ieškojo jų pati. O sekmadienį jau kreipėsi pagalbos į policiją.

Kauno policijos atstovės teigimu, užregistravus tokį pranešimą, buvo paskelbta dingusių vaikų paieška. Tačiau kol kas – tik vidiniais policijos kanalais.

Ir panašu, kad tokia pareigūnų taktika bent iki sekmadienio vakaro pasiteisino, nes tądien – apie 21.30 val. jie buvo pastebėti Sargėnuose, kur gyvena sūnaus draugas. Tačiau broliui ir seseriai pavyko nuo policijos pabėgti. Kaip patikslino Kauno policijos atstovė, jie puolė bėgti, vos pamatę pareigūnų automobilį. Tačiau šiandien iki vidurdienio mažamečiai dar į namus nebuvo grįžę.

Anot Klaudijaus ir Andrėjos mamos, kuri teigia nemiegojusi jau dvi naktis, anksčiau niekada nieko panašaus nebuvo. Be to, mažieji bėgliai išėjo iš namų be mobiliųjų telefonų.

Klaudijus – apie 175 cm ūgio, vidutinio sudėjimo tamsiaplaukis rudomis akimis. Jis nešioja akinius, tačiau gali būti ir be jų. Mamos žiniomis, pabėgdamas iš namų, mūvėjo tamsias sportines kelnes, avėjo „Nike“ sportinius batelius, dėvėjo juodą kepurę su snapeliu. Spėjama, kad jis – su bliuzonu, tačiau mama to tiksliai nežino, nes 13-metis su sese sugebėjo išeiti iš namų labai tyliai ir nepastebėti.

Andrėja – apie 145 cm ūgio šviesių ilgų plaukų mėlynakė. Ji mūvėjo juodus džinsus bei avėjo taip pat „Nike“ sportinius batelius. O, kokį bliuzoną vilkėjo, mama taip pat negali patikslinti. Kaip ir to, ar sūnus su dukterimi nepasiėmė iš namų jokių daiktų.

Tačiau mažųjų bėglių mama nurodo, kad jie mėgdavo leisti laiką su draugais Dainavos bei Kalniečių parkuose ir jau minėtuose Sargėnuose.

Galinčius padėti surasti bėglius jų mama prašo skambinti telefonu 112 arba jai – +37063600349.