 Karmėlavoje sulaikyta 2 mln. eurų vertės nelegalių cigarečių siunta

Karmėlavoje sulaikyta 2 mln. eurų vertės nelegalių cigarečių siunta

2026-06-10 12:15
BNS inf.

Muitinės kriminalinės tarnybos pareigūnai savaitės pradžioje Karmėlavoje sulaikė beveik 2 mln. eurų vertės, kaip įtariama, Latvijoje falsifikuotų cigarečių krovinį.

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Kaip trečiadienį pranešė tarnyba, baltarusiškomis banderolėmis pažymėtos „Winston“ cigaretės galimai falsifikuotos Latvijos šešėliniame tabako fabrike.

Rūkalai aptikti birželio 8-osios popietę pareigūnams Karmėlavoje patikrinimui sustabdžius krovininį vilkiką „MAN“. Jį vairavęs Ukrainos pilietis deklaravo gabenantis vienkartinius indus, bet pareigūnams kilo įtarimų dėl gabenamų kitų prekių.

Detalaus patikrinimo metu vilkike rasta 18 medinių padėklų su 720 dėžėmis cigarečių „Winston Blue“. Pareigūnai sulaikė 360 tūkst. cigarečių pakelių, pažymėtų Baltarusijos akcizo ženklais, kurių vertė su privalomais sumokėti mokesčiais siekia 1,98 mln. eurų.

Vilkiko vairuotojas sulaikytas dviem paroms, Muitinės kriminalinės tarnybos Kauno skyriuje pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis.

Pernai Lietuvos muitinės pareigūnai sulaikė beveik 7 mln. pakelių nelegalių cigarečių, dažniausiai įvežtų iš Latvijos.

Tarnybos duomenims, Latvijoje falsifikuojamos tiek žinomų pasaulinių tabako įmonių, tiek baltarusiškos cigaretės, šiai krypčiai pastaraisiais metais skiriamas padidintas muitininkų dėmesys.

Šiame straipsnyje:
kontrabanda
cigarečių kontrabanda
nelegalios cigaretės
Karmėlavoje sulaikė nelegalias cigaretes

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Komentarai

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Na \\\.///
tai papapsėim,o kaip tą įvertins už'srano ministeris,nes su jais (kontro bosai) šnapsą geria ir čiurkos paskrepliuotą pyyycą veža.
1
0
?
Kodėl nėra bausmės už nelegalių rūkalų vartojimą ir turėjimą? Tai jautri ir didelę žalą sukelianti sritis, turi būti speciali, ypatingai griežta įstatymo norma.
3
0
hh
Esami ir buvę ir metami iš postų ir teisiami pareigunai-bbd,aplinka tokia
3
0
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