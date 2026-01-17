Kandeliui daugiau nei metus bus apribota laisvė

Subendrinus su anksčiau skirta bausme už kitą įvykdytą nusikaltimą, A. Kandeliui laisvė bus apribota 1 metus ir 3 mėnesius. Per visą bausmės laikotarpį jis įpareigotas dirbti arba registruotis Užimtumo tarnyboje, turės dalyvauti elgesio pataisos programoje.
Kauno apylinkės teismo nuosprendyje rašoma, kad šokėjas nusikalto neatlikęs bausmės pagal ankstesnį nuosprendį – 2025 m. balandžio 15 d. teismas Klaipėdoje jam paskelbė nuosprendį už fizinio skausmo sukėlimą. Šiuo nuosprendžiu jam buvo skirta 1 metų laisvės apribojimo bausmė, įpareigojant per visą bausmės vykdymo laikotarpį dirbti arba registruotis Užimtumo tarnyboje bei per 9 mėnesių laikotarpį dalyvauti elgesio pataisos programoje.
Vos praėjus 15-kai dienų po šio nuosprendžio Klaipėdoje, A. Kandelis balandžio 30 d. įsivėlė į naują incidentą – Kaune, Veiverių gatvėje, vairuodamas automobilį BMW, A. Kandelis aplenkė bendrovei priklausantį automobilį „Ford Transit“ ir užblokavo jam kelią.
Išlipęs iš savo automobilio bei priėjęs prie „Ford Transit“ vairuotojo S. Š., šokėjas keikėsi necenzūriniais žodžiais ir ranka bandė suduoti nukentėjusiajam S. Š. į veido sritį. Tačiau pastarasis smūgio išvengė.
Tuomet A. Kandelis sudavė ranka į automobilio „Ford Transit“ vairuotojo pusės priekines dureles, nulenkė kairės pusės šoninį veidrodėlį, bei vieną kartą koja spyrė į automobilio priekinį sparną, taip apgadindamas automobilį. Per incidentą bendrovei, kuriai priklauso automobilis, buvo padaryta 1 110 eurų turtinė žala.
„Šiais savo veiksmais A. Kandelis demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką“, – rašoma įsiteisėjusiame teisėjo Ričardo Juodžio teismo nuosprendyje.
Kandelis skundėsi, kad jam sutrukdė kitas automobilis
Bylą nagrinėjant teisme A. Kandelis pasakojo, kad tądien važiavo automobiliu BMW ir jam važiavimą sutrukdė priekyje važiavęs automobilis „Ford Transit“. Jis užstatęs savo automobilį priešais „Ford Transit“ automobilį nuėjo pasiaiškinti su jo vairuotoju.
Supykęs A. Kandelis bandė pro atvirą langą suduoti vairuotojui, tačiau šis smūgio išvengė. Smūgiuodamas pro pravirą langą A. Kandelis apgadino savo laikrodį ir šis nukrito ant žemės. Po to nueidamas jis sudavė smūgį ranka į automobilio „Ford Transit“ dureles, įspyrė į automobilio sparną ir nulenkė automobilio kairės pusės šoninį veidrodėlį.
Vėliau žinomas šokėjas atsiprašė nukentėjusiojo, atlygino turtinę žalą dėl automobilio apgadinimo, taip pat atlygino nukentėjusiojo išlaidas teisininkui.
Dėl padaryto nusikaltimo A. Kandelis nuoširdžiai gailėjosi, prašė atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą ir prašė perduoti jį laiduotojos, gyvenimo draugės Donaldos Simonovienės atsakomybei. Tačiau nei prokuroras, nei teismas su tokiu siūlymu nesutiko, nes asmuo per trumpą laikotarpį įvykdė du smurtinius nusikaltimus.
Nuosprendyje rašoma, kad A. Kandelis ne visada yra linkęs paisyti įstatymo reikalavimų, netgi juos sąmoningai ignoruoja, nevertina galimų pasekmių, yra joms abejingas, todėl perduoti laiduotojai ir atleisti jį nuo bausmės nėra galimybės.
Šiais savo veiksmais A. Kandelis demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką.
Nuo žinomo šokėjo išpuolio nukentėjo darbininkas
Nuo A. Kandelio nukentėjęs vairuotojas S. Š. pareigūnams pasakojo, kad įvykio metu vairavo įmonei priklausantį automobilį „Ford Transit“ su priekaba. Įmonė, kurioje jis dirba, renovuoja polikliniką, todėl reikėjo atsivežti statybinių medžiagų.
Atlikdamas apsisukimo manevrą S. Š. pamatė atvažiuojantį automobilį BMW, tačiau jis buvo pakankamai tolimu atstumu, jog spėtų apsisukti.
Atlikus apsisukimo manevrą bei važiuojant savo juosta, labai dideliu greičiu atlėkė BMW. Šio automobilio vairuotojas pradėjo signalizuoti, S. Š. jo paklausė, kas nutiko, kokios problemos.
Tuomet automobilio BMW vairuotojas aplenkęs jo vairuojamą automobilį užkirto jam kelią, ir jie sustojo.
S. Š. sėdint automobilyje, prie jo priėjo BMW automobilio vairuotojas – smulkaus sudėjimo, šviesios spalvos plaukų, ant kūno matėsi tatuiruotės, apie 1,80 m. ūgio, iki 50 metų amžiaus.
Vairuotojas priėjo prie jo vairuojamo automobilio ir pradėjo šaukti: „urodas, tu jam užkišai“, o jis jo paklausė: „ponas, kokiu greičiu važinėjate?“.
Kadangi asmuo buvo agresyviai nusiteikęs, todėl jis vairuotojo pusės langą buvo pravėręs iki pusės.
BMW automobilio vairuotojas bandė vieną kartą jam smūgiuoti į veido sritį,. Po šio bandymo smūgiuoti ant kelio pažiro jo dėvimo laikrodžio detalės, o tas detales jis pradėjo rinkti. Spėjo susirinkti ne visas, viena dar buvo likusi. „Ford Transit“ vairuotojas ją pakėlė ir vėliau pateikė policijos pareigūnams.
S. Š. A. Kandelį įspėjo, kad apie jo įvykį praneš policijai.
„Kam tu praneši, urodas“, – A. Kandelio žodžius įsiminė nukentėjęs „Ford Transit“ vairuotojas.
Ant kelio tuo metu buvo susidariusi spūstis, kiti vairuotojai pamatę konfliktą netgi signalizavo.
BMW automobilio vairuotojas, nueidamas nuo „Ford Transit“, trenkė į vairuotojo pusės priekines dureles ir vieną kartą iš kojos spyrė į automobilio priekinį bamperį.
Po viso konflikto BMW automobilio vairuotojas įsėdo į mašiną ir nuvažiavo link Kauno centro. „Ford Transit“ vairuotojas spėjo padaryti besišalinančio automobilio fotonuotrauką.
S. Š. pareigūnams skundėsi, kad po šio įvykio jo sveikata pablogėjo, įvykio metu patyrė didelę įtampą ir stresą, dėl ko jam stipriai pakilo kraujo spaudimas. Dėl to tą pačią dieną negalėjo atlikti savo darbo užduočių ir išgyveno stiprų galvos skausmą. Buvo šokiruotas asmens elgesiu, kuris buvo visiškai nepriimtinas ir netoleruotinas jo vertybėms. Šis įvykis sukėlė rimtą psichologinę ir fizinę reakciją, kuri ne tik paveikė jo savijautą tą dieną, bet ir turėjo ilgalaikį poveikį jo bendrai sveikatai, kurį jaučia iki šiol. Jautėsi pažemintas asmens jam išsakytais necenzūriniais žodžiais.
Teismas nukentėjusiajam iš A. Kandelio priteisė sumokėti 500 eurų neturtinės žalos, taip pat nurodyta sumokėti 1 100 eurų siekiančias advokato padėjėjos atstovavimo nukentėjusiajam išlaidas. Už padarytą žalą mašinai ją spardant A. Kandelis žalą įmonei sumokėjo iki nuosprendžio.
Baudžiamasis kodeksas numato, kad tas, kas viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, piktybiškai tyčiodamasis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
A. Kandelis 2003 m. buvo apdovanotas ordino „Už nuopelnus Lietuvai" medaliu.
