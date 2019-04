Įtariamą žudiką pražudė trys klaidos ir lietuvių kalbos nemokėjimas?

Kauno apygardos teisme, nagrinėjančiame Kirgizijos piliečio, kaltinamo kolegos – tolimųjų reisų vairuotojo nužudymu per judviejų komandiruotę Kaune, bylą, šiandien įvyko baigiamosios kalbos. Po jų kaltinamasis nusprendė nieko teismo neprašyti. Nors šio advokatė, teigdama, kad jokių jo kaltės įrodymų nėra, prašė jį išteisinti.

Neeilinis radinys

Kaip jau rašyta, 64-erių metų kirgizo N.K., dirbusio vienoje Biškeko įmonėje, kūnas su durtine žaizda krūtinėje buvo rastas užpernai, gruodžio 3-iąją, vienoje Josvainių (Kėdainių r.) automobilių stovėjimo aikštelėje – krovininio „Mercedes Benz Actros“, kuriuo jis į Lietuvą atvežė šaldytos žuvies krovinį, kabinoje.

Anot liudytojų, ši transporto priemonė, kurios durys buvo užrakintos, o langus dengė užtrauktos užuolaidos, čia stovėjo jau kelias dienas.

N.K., kuris, anot ekspertų, mirė nuo vidinio kraujavimo, buvo aptiktas po jos keleivio sėdyne.

Jo nužudymu kaltinamas Vladimiras Tolstoguzovas, dirbęs tolimųjų reisų vairuotoju kitoje Biškeko įmonėje, kolegai dingus, buvo atvykęs į Kauno policiją ir dėjosi labai dėl to susirūpinęs. Tačiau pergudrauti Kauno teisėsaugininkų jam nepavyko.

V.Tolstoguzovui pareikštas kaltinimas nužudžius N.K. paskutinėmis 2017-ųjų lapkričio dienomis. Nusikaltimo laikas atkurtas, remiantis vaizdo kameromis, N.K. vilkiko tachografo parodymais bei mobiliųjų telefonų išklotinėmis.

Kuro bako mįslė

V.Tolstoguzovas kaltinamas nužudęs N.K. Kaune – automobilių stovėjimo aikštelėje, esančioje Elektrėnų gatvėje.

Yra pagrindo įtarti, kad tragiškai pasibaigusio judviejų konflikto priežastimi tapo kuro iš N.K. vilkiko vagystė. Pastarojo bakas Josvainiuose aptiktas beveik tuščias, nors prieš tai į jį buvo įpilta pusantros tonos dyzelio.

Pagal V.Tolstoguzovui pareikštą kaltinimą, N.K. į Josvainius išvežtas jau negyvas. Ir ten teisiamasis praleido su lavonu visą naktį, nes tik paryčiais pagaliau išsikvietė taksi, kuriuo grįžo į Kauną.

Teisėsaugininkai nustatė ir tai, kad V.Tolstoguzovas išvyko iš Josvainių ir su savo, ir su N.K. mobiliaisiais telefonais. Tačiau pastaruoju atsikratė „Megos“ apylinkėse.

Sulaikytas Belgijoje

V.Tolstoguzovas buvo sulaikytas Belgijoje, į kurią išskubėjo po apsilankymo Kauno policijoje. Tarp įtariamojo daiktų rastas ir peilis, kuriuo, anot ekspertų, galimai mirtinai sužalotas N.K.

Nukentėjusiuoju pripažintas Maskvoje gyvenantis vienas iš velionio sūnų jokio ieškinio V.Tolstoguzovui nepareiškė. Tačiau perdavė teismui savo mamos žodžius, kad šiai nepavykstant tada susisiekti su tėvu, ji paprašė teisiamojo pagalbos. Šis sutiko paskambinti, tačiau, perskambinęs už kelių sekundžių teigė, kad ir jam N.K. neatsako.

Po V.Tolstoguzovo parodymų velionio sūnus įvardijo ir galimą tėvo nužudymo priežastį: „Jis visada buvo už tiesą ir netylėdavo, kai jam kas nors nepatikdavo. Ir tai galėjo išprovokuoti teisiamąjį tokiam poelgiui.“

Kaltės nepripažįsta

Jau beveik pusantrų metų Kauno tardymo izoliatoriuje laikomas V. Tolstoguzovas, pernai vasarą sulaukęs ten 45-erių, savo kaltės nepripažįsta.

Tačiau atsakyti į klastingus bylą nagrinėjančio teisėjo Valdo Vitunsko, kaltinimą palaikančio prokuroro Dariaus Jakučio bei N.K. sūnaus klausimus nesugebėjo. O klausimai, prieš kuriuos kapituliavo V.Tolstoguzovas, buvo iškalbingi: kodėl tuomet jo ir nužudytojo telefonai kartu jungėsi Josvainiuose, kur buvo rastas N.K. kūnas? Ir jo telefonu iš Josvainių, kur jį matė ir viena liudytoja, kviestas taksi? Ir, kodėl, nors jis teigia, kad N.K. dingus ne kartą šiam skambino, nužudytojo telefono išklotinės to nerodo?

Siūlydamas V.Tolstoguzovui 13 metų nelaisvės, prokuroras šiandien teigė, kad teisiamojo kaltė įrodyta. Jo melą, esą išskyrė su N.K. paskutinį bendrą jų vakarą apie 21.30 val., o pabudus ryte N.K. jau buvo išvykęs į Klaipėdą, demaskavo mobiliųjų telefonų ryšio išklotinės. Remiantis jomis, ir N.K., ir teisiamojo telefonai dar visą dieną veikė Kaune. Ir tik vakarop jie jau buvo registruojami Sitkūnuose, o po to – Josvainiuose. Ten jau – iki pat kito ryto. Be to, automobilių aikštelės, kurioje jiedu laikė savo vilkikus, vaizdo kameros taip pat užfiksavo, kad N.K. „Mercedes Benz Actros“ iš jos išvažiavo tik kitos dienos vakarą.

Klaidų virtinė

Anot prokuroro, V.Tolstoguzovas padarė tris dideles klaidas.

Pirmiausia, jis, bandydamas grįžti į Kauną su taksi, surinko jo numerį, kartu su kitais dviem rastą Josvainių autobusų stotelėje. Ir tai buvo vienintelė vieta, kurioje šis buvo skelbiamas.

Be to, jis skambino šiais numeriais iš N.K. telefono net šešis kartus, nes nesuprato, ką jam lietuviškai sako ryšio tiekėjas. O šis teigė, kad skambučiai negalimi, nes pasibaigė telefono sąskaita.

Antroji V.Tolstoguzovo klaida – kad jis, sutikęs vietinę gyventoją, paprašė šios pagalbos ir davė jai taksi iškvietimui jau savo mobilųjį telefoną. O jo neįvertinta moteris vėliau atpažino jį iš nuotraukos.

Be to, išsikviestas taksistas, kurį taip pat pavyko rasti, įsidėmėjo, kad neįprastas Josvainių apylinkėse jo rusakalbis keleivis, vilkėjęs darbiniais drabužiais ir prašęs nuvežti prie Kauno urmo bazės, buvo suirzęs ir pagiringas. Ir kažkodėl jis vyko į Kauną su taksi, nors tuo pačiu metu iš Josvainių ten vežė ir autobusas.

Anot prokuroro, V.Tolstoguzovo kaltę sunkina tai, kad jis nužudė N.K. neblaivus. Nors jo auka, kuri buvo nužudyta jau susirengus išvykti į Klaipėdą – ką įrodo nupjautas N.K. saugos diržas, galimai ir sutrukdęs šiam pasipriešinti, buvo blaivi. Be to, V.Tolstoguzovas Lietuvoje jau baustas už kelių eismo taisyklių pažeidimus. O Kirgizijoje, anot jo paties, jau kartą teistas ir kartą išteisintas dėl gyvybės atėmimo. Nors to patvirtinančių dokumentų gauti iš ten ir nepavyko.

Teisiamasis savo advokatės nepalaikė

Lietuvos valstybės V.Tolstoguzovui skirta advokatė Neringa Grubliauskienė įrodinėjo, kad liudytojų parodymais remtis negalima. Nes, pagal šiuos, su N.K. nužudymu susijęs kažkoks trečias asmuo.

Pirmiausiai, Josvainių gyventoja, mačiusi įtariamąjį ryto prieblandoje, ir taksistas, vežęs jį į Kauną, apibūdino šio asmens išvaizdą skirtingai. Ir moteris teigė neužuodusi jokio alkoholio kvapo, o taksistas akcentavo, kad jo keleivis buvo pagiringas. Be to, pastarasis teigė nematęs, kaip jo keleivis buvo atsidaręs taksi langą. Tai, kaip šis tada, anot prokuroro, galėjo atsikratyti

N.K. telefono „Megos“ apylinkėse? Be to, būdamas nevietiniu, nurodinėti taksistui kokiu keliu važiuoti?

Prokuroras į tai atsikirto, kad V.Tolstoguzovas – vairuotojas, išvakarėse pats šiuo keliu vežęs savo auką. O pagirių kvapas lauke ir automobilyje – skirtingas.

Tačiau dėl advokatės teiginio, kad ekspertai N.K. žaizdoje rado likusią peilio detalę, o pas V.Tolstoguzovą aptiktas peilis, kuriuo esą galėjo būti įvykdytas nužudymas, – sveikas, nesiginčyta.

Suteikus teisę į paskutinį žodį V.Tolstoguzovui ir pasiteiravus, ko jis prašo teismo, šis pareiškė, kad neturi, ką pasakyti.

Nuosprendį šioje byloje, nuo kurios prasidėjo pastarojo meto žudynės, susijusios su Kaunan komandiruotėn atvykusiais buvusių sovietinių respublikų piliečiais, planuojama skelbti birželį.