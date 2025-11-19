Išpuolis Kauno daugiabučio kieme: paaiškėjo dalis prokuroro nutylėtų iškalbingų aplinkybių

Keisti sprendimai
Iškalbinga šios kaunietės biografija paaiškėjo tik perdavus jos bylą teismui. Ir tai šokiravo, nes ikiteisminiam tyrimui vadovavęs Kauno apygardos prokuratūros prokuroras Rolandas Mackevičius, kaip jau rašyta, skyrė po šio išpuolio E. B. švelniausias kardomąsias priemones – rašytinį pasižadėjimą neišvykti iš gyvenamosios vietos ir periodiškai registruotis policijoje, nepaisant to, kad, išsiblaivius tada policijos areštinėje, ji buvo linkusi teisintis, jog virtuvinį peilį, su kuriuo sužalojo nukentėjusįjį, tuo metu turėjo striukės kišenėje atsitiktinai, nes pamiršo iš ten išsiimti, nusipirkusi ne per seniausiai parduotuvėje.
Panašu, kad ir pats prokuroras nelabai buvo linkęs tikėti šiuo įtariamosios pasiteisinimu, nes savo sprendimą paleisti E. B. į laisvę nesikreipiant į teismą dėl jos suėmimo R. Mackevičius, kaip jam įprasta, buvo linkęs tada nuo žiniasklaidos slėpti, kol tai tapo vieša paslaptimi. Ir toks jo sprendimas negalėjo negluminti, nes įtariamajai po šio išpuolio buvo nustatytas beveik vidutinis – 1,49 prom. girtumas, kai nukentėjusysis įvykio metu buvo blaivus.
Agresyvėjo akyse
Perdavus E. B. bylą teismui paaiškėjo, kad iki šio išpuolio ji jau buvo tris kartus teista: 2022-aisiais – net du kartus už melagingą įskundimą ar pranešimą apie nebūtą nusikaltimą (pirmą kartą skirta 2500 eurų bauda, antrą kartą – keturių mėnesių laisvės atėmimas atidedant jo vykdymą vieneriems metams), o 2024-ųjų balandį, t.y. prieš metus iki naujo smurtinio išpuolio, už fizinio skausmo sukėlimą ar nežymų sveikatos sutrikdymą E. B. jau buvo skirtas pusės metų laisvės atėmimas atidedant jo vykdymą taip pat vieneriems metams.
Po naujo E. B. išpuolio šių metų balandžio 10-osios naktį Policijos departamento suvestinės pranešė, kad tąnakt, apie 00.30 val., Kaune, Birželio 23-osios gatvėje, prie namo, moteris ginčo metu peiliu sužalojo vyrą, gimusį 2003 m., kuris paguldytas į ligoninę. Neblaivi (1,49 prom.) įtariamoji, gimusi 2000 m., uždaryta į areštinę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Baudžiamojo kodekso straipsnio, numatančio atsakomybę už sunkų sveikatos sutrikdymą, dalį, kuri skamba taip: „Tas, kas sužalojo ar susargdino žmogų, jeigu dėl to nukentėjęs asmuo neteko regos, klausos, kalbos, vaisingumo, nėštumo ar kitaip buvo sunkiai suluošintas, susirgo sunkia nepagydoma ar ilgai trunkančia liga, realiai gresiančia gyvybei ar stipriai sutrikdančia žmogaus psichiką, arba prarado didelę dalį profesinio ar bendro darbingumo, arba buvo nepataisomai subjaurotas nukentėjusio asmens kūnas, baudžiamas laisvės atėmimu iki dešimties metų.“ Ir jokios kitos alternatyvos nenumatyta.
Tada portalui kauno.diena.lt pavyko papildomai išsiaiškinti, kad įtariamoji buvo sulaikyta tik po gero pusvalandžio. Anot policijos atstovės, po intensyvių paieškų – viename ne per toliausiai įvykio vietos esančiame bute. Portalo kauno.diena.lt duomenimis, savo gyvenamojoje vietoje – daugiabutyje, prie kurio viskas įvyko. Ir ji neblaivi su peiliu kišenėje nusileido į kiemą, į šį atvykus nukentėjusiajam su bendrais jų pažįstamais, kurie, smurtautojai pabėgus iš įvykio vietos, iškvietė sukniubusiai jos aukai greitosios medikus. Pristačius nukentėjusįjį, kurio pilve konstatuota durtinė žaizda, į gydymo įstaigą, jis skubiai operuotas.
Byla bus nagrinėjama ne Kaune
Iš ikiteisminį tyrimą dėl sunkaus sveikatos sutrikdymo tada pradėjusių teisėsaugininkų pavyko papildomai išpešti, kad įtariamoji su nukentėjusiuoju buvo tik trumpai pažįstami. Ir jokio artimo ryšio tarp jų nebuvo.
Perduodant bylą teismui, E. B. buvo pareikštas kaltinimas, kad minėtą naktį – tiksliai nenustatytu laiku – tarp 00.10 ir 00.35 val., būdama neblaivi, kas turėjo įtakos, konflikto su nukentėjusiuoju daugiabučio kieme metu ji tyčia dūrė nukentėjusiajam virtuviniu peiliu vieną kartą į pilvą, padarydama kiauryminę durtinę-pjautinę žaizdą kairėje jo pusėje.
Portalo kauno.diena.lt žiniomis, E. B. savo kaltę pripažįsta, tačiau prokuroras R. Mackevičius nelinkęs atskleisti ir, ar pavyko nustatyti dėl ko kilo šis kruvinu incidentu pasibaigęs konfliktas daugiabučio kieme.
Belieka laukti, kol teismas imsis E. B. bylos. Nors ji buvo perduota Kauno apylinkės teismui – pagal įvykio vietą, galiausiai – dėl krūvio išlyginimo buvo persiųsta Alytaus apylinkės teismui ir paskirta jo Alytaus rūmų teisėjai.
E. B. šio teismo proceso laukia laisvėje – jai paliktos jau minėtos pačios švelniausios kardomosios priemonės. Ir šiai 25-erių metų bedarbei yra pareikšti du ieškiniai: atlyginti patirtą neturtinę žalą prašo nukentėjusysis, o už jo gydymą – Valstybinė ligonių kasa.
