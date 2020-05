Įkalčiai slėpti intymiausioje kūno vietoje: demaskuoti nusikaltėlę padėjo ginekologai

Mėtė pėdas

Narkotikais prekiaujančią Ingą J. Žaliakalnio policijos komisariato pareigūnai atkakliai persekiojo beveik pusmetį. O ši, kaip liudija ir dalis radinių minėtoje jos kūno vietoje, bet kuriuo momentu buvo pasirengusi patekti už grotų.

Tik taip paaiškinama, kodėl ji ten slėpė, pavyzdžiui, auksinius auskarus. Patekus už grotų, juos būtų galima išmainyti į ten didesnę vertę turinčius daiktus.

Ikiteisminis tyrimas dėl narkotinių medžiagų platinimo šios kaunietės atžvilgiu buvo pradėtas pernai balandį, surengus pasalą prie tuometinių jos namų Partizanų gatvėje ir sulaikius ką tik iš jos buto su įsigytais kvaišalais išėjusį asmenį.

Po šio atvejo Inga J. ėmė mėtyti pėdas – persikėlė gyventi pas draugę į Č.Sasnausko gatvę. Iš paskos atsekę pareigūnai pernai rugpjūtį ten taip pat surengė sėkmingą pasalą. Tada sulaikius jos klientus ir atlikus kratą naujoje Ingos J. gyvenamojoje vietoje, tokie patys įtarimai dėl neteisėto disponavimo narkotikais buvo pareikšti ir jos 46 metų draugei Linai A. Šiai – dėl jos namuose aptikto amfetamino, dėl kurio neteisėto laikymo ji prisipažino.

Pavyko pergudrauti

Rasti papildomų įkalčių prieš Ingą J. buvo sunkiau. Tačiau, bandyta – turint operatyvinių duomenų, kad ji gali slėpti savo prekę intymiausioje kūno vietoje, Inga J. buvo nuvežta į Kauno klinikas.

Tada jai pavyko visus pergudrauti: įtariamosios prekyba narkotikais makštyje buvo rasti tik jau minėti auskarai, o už liemenėlės – eurai.

Maišelį su narkotikais, kurių ieškota, ji spėjo nepastebimai išsitraukti ir, šį sutrynus, numesti ant žemės.

Trečiai Ingos J., kuri, nepaisant pareigūnų persekiojimo, ir toliau prekiavo narkotikais, sulaikymo operacijai jau buvo gerai pasirengta. Tada, jau be pareigūnų vyrų, joje dalyvavo ir moterys.

Be to, sulaikius Ingą J. vienoje Žaliakalnio gatvių, jai iš karto buvo uždėti antrankiai.

Nepaisant to, atvežta į Kauno klinikas sulaikytoji priešinosi teismo sankcionuotai jos asmens kratai, dėl to pareigūnėms ginekologo kabinete teko panaudoti prieš ją kovinių imtynių veiksmus.

Skandalingi radiniai

Kruopštus pareigūnų pasirengimas ir pastangos nenuėjo veltui. Šį kartą intymiausioje Ingos J. kūno vietoje buvo rasti ne tik eurai, bet ir trys plastikiniai maišeliai su narkotinėmis medžiagomis, viena iš kurių buvo karfentanilis, pražudęs ne vieną jo perdozavusį narkomaną.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento duomenimis, šis sintetinis narkotikas yra aštuonis kartus stipresnis už heroiną ir tūkstančius kartų – už morfiną. Jis naudojamas stambiems žinduoliams, pavyzdžiui, drambliams užmigdyti.

Naudodamasi tuo, kad pareigūnų įtarimus dėl intymiausioje jos kūno vietoje aptiktų maišelių turinio dar turi patvirtinti ekspertai, Inga J. bandė gudrauti ir toliau. Ji teigė, esą šie milteliai yra jai medikų skirti vaistai gydytis nuo narkotikų priklausomybės.

Dar įdomesnę versiją ji pateikė pasiteiravus, kodėl šiuos vaistus laikė tokioje vietoje. Ji tikino, kad slėpė ten juos nuo pareigūnų, kurie sulaikant esą linkę tokią vertybę pasisavinti.

Ne viską atskleidė

Gavus jos gudravimus paneigiančias ekspertų išvadas, Inga J., kurią teismas po trečio sulaikymo leido suimti, galiausiai prisipažino, kad tai buvo narkotikai, kuriais ji prekiavo.

Tačiau iš kur juos gavo, kaip ir daugelis tuo pačiu nusikalstamu verslu užsiimančių jos kolegų, neatskleidė.

Tebelaukia suimta Inga J. ir teismo. Dėl pas ją aptikto karfentanilio ikiteisminis tyrimas jos atžvilgiu buvo pekvalifikuotas į didelio kiekio narkotinių medžiagų platinimą, už tai jau gresia laisvės atėmimas nuo aštuonerių iki dešimties metų. Nors maišeliuose buvęs karfentanilio kiekis nebuvo didelis, dėl minėtos jo paskirties ir savybių dideliu kiekiu jau laikomas šio sintetinio narkotiko labai mažas svoris.

Kur Inga J. išmoko paversti savotišku seifu intymiausią savo kūno vietą, belieka tik spėlioti. Prieš keliolika metų ji jau buvo teista už įvairias vagystes ir patekusi už grotų, o ten, kaip kartkartėmis praneša įkalinimo įstaigų pareigūnai, narkotikų ar kitų kaliniams draudžiamų daiktų vis dar randama per juos aplankyti atvykusių moterų asmens kratas. Be to, kurį laiką ši kaunietė gyveno Didžiojoje Britanijoje, iš kurios grįžo prieš porą metų.

Ingos J. bei jos draugės, kuriai gresia laisvės atėmimas nuo dvejų iki aštuonerių metų, bylą nagrinės Kauno apylinkės teismas.