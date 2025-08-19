 Ieško, kas pavogė maisto produktus

2025-08-19 15:58 kauno.diena.lt inf.

Kauno miesto pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą dėl vagystės ir prašo visuomenės pagalbos.

Ieško, kas pavogė maisto produktus
Ieško, kas pavogė maisto produktus / Kauno AVPK nuotr.

Anot policijos, liepos 13 d. Kaune, Tilžės g., iš parduotuvės pavogti maisto produktai. Vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo asmenį, galintį turėti tyrimui reikšmingos informacijos.

Gyventojus, atpažįstančius šį asmenį, žinančius jo buvimo vietą ar galinčius suteikti bet kokios reikšmingos informacijos, prašoma kreiptis į Kauno apskr. VPK Kauno miesto Santakos policijos komisariato pareigūnus telefonu +370 700 60 680 arba el. paštu [email protected].

Už vagystę gresia viešieji darbai, bauda, laisvės apribojimas arba areštas.

