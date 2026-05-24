Į Žaliakalnį lėkė tarnybos: bejėgė moteris parą išgulėjo ant grindų bute

Apie įvykį Kaune, Žemaičių gatvėje, Kauno priešgaisrinei gelbėjimo valdybai pranešta gegužės 23 d. 9.20 val.
Kaip teigta, parą moteris guli bute, ant grindų, nevaldo kojų ir negali prieiti atrakinti durų.
Atvykę ugniagesiai susisiekė su namo administratoriumi, kuris turi visų butų raktus. Atvykus administratoriui buto durys buvo atrakintos, įleisti medikai ir policijos pareigūnai.
Moteris išnešta ir įkelta į Greitosios medicinos pagalbos automobilį.
Panašus įvykis tą pačią dieną, 14.28 val., buvo fiksuotas ir Kaune, Kovo 11-osios gatvėje. Pasak Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, buvo gautas pranešimas, kad artimieji per kameras mato, jog anyta yra nukritusi ant žemės ir negali atsikelti atrakinti durų.
Atvykus ugniagesiams, prie durų jau dirbo iškviestas raktininkas. Jis atrakino duris ir įleido atvykusias tarnybas.
(be temos)
(be temos)
(be temos)