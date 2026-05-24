 Į Žaliakalnį lėkė tarnybos: bejėgė moteris parą išgulėjo ant grindų bute

Į Žaliakalnį lėkė tarnybos: bejėgė moteris parą išgulėjo ant grindų bute

2026-05-24 09:15 kauno.diena.lt inf.

Šeštadienio rytą į butą Žaliakalnyje lėkė specialiosios tarnybos. Medikams perduota bute parą išgulėjusi moteris.

<span>Į Žaliakalnį lėkė tarnybos: bejėgė moteris parą išgulėjo ant grindų bute</span>
Į Žaliakalnį lėkė tarnybos: bejėgė moteris parą išgulėjo ant grindų bute / Asociatyvi E. Ovčarenko/BNS nuotr.

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Apie įvykį Kaune, Žemaičių gatvėje, Kauno priešgaisrinei gelbėjimo valdybai pranešta gegužės 23 d. 9.20 val.

Kaip teigta, parą moteris guli bute, ant grindų, nevaldo kojų ir negali prieiti atrakinti durų. 

Atvykę ugniagesiai susisiekė su namo administratoriumi, kuris turi visų butų raktus. Atvykus administratoriui buto durys buvo atrakintos, įleisti medikai ir policijos pareigūnai. 

Moteris išnešta ir įkelta į Greitosios medicinos pagalbos automobilį.

Panašus įvykis tą pačią dieną, 14.28 val., buvo fiksuotas ir Kaune, Kovo 11-osios gatvėje. Pasak Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, buvo gautas pranešimas, kad artimieji per kameras mato, jog anyta yra nukritusi ant žemės ir negali atsikelti atrakinti durų. 

Atvykus ugniagesiams, prie durų jau dirbo iškviestas raktininkas. Jis atrakino duris ir įleido atvykusias tarnybas.

Šiame straipsnyje:
Žemaičių gatvė
Žaliakalnis
moteris
išgulėjo bute
medikai

Naujausi komentarai

Komentarai

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Komentarai

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nu
Ir kam tokius dalykus aprašinėti smulkmeniškai, kam tai reikalinga? Kasdien tas pats per tą patį. Kvaila valdžia, kvaila santvarka, žiaurūs abejingi vaikai. Sovietmečiu senukai nešokdavo per langą dėl skausmų ir bado, negulėdavo parą vieniši ant grindų... Buvo mylimi, gerbiami, prižiūrimi, gydomi. Ir į ubagyną jų kaip nebereikalingą skudurą vaikai neišmesdavo. O tada juk irgi visi žmonės dirbo, dar daugiau nei dabar. Dabar daug nedirbančių moterų, daug dirbačių namuose per atstumą (ir vyrų ir moterų), o tėvams nėra vietos nors tu pasiusk... Dabar kai kurie matot nori savo gyvenimu gyvent- be tėvų. Kaip gaila, kad tėvai tokių neišmetė į šiukšlyną, kad galėtų smagiai be to klykiančio padaro gyvent.
1
0
Do
Nesuprantu kur čia yra kažkokie administratoriai, kurie turi visų butų raktus? Koks tai pastatas- viešbutis? Ir kokie dar raktininkai ??? Ar tai buvusieji vagys, kurie turi visrakčius?
3
0
Sen joras
Sunku senukams gyventi LT... Ne i tema, gal- labai kosmariska stebesena vykdo nelikviduota gauja su gypsy. Jie, be visako, " megsta" svajoti ir veikti paveldejimu kriptimi.
3
-4
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