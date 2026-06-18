Į Kauno policijos suvestines pateko vienos gatvės kapitalinis remontas: kai kam neišlaikė nervai

Minėtos suvestinės praneša: „Birželio 17 d. apie 14.30 val. Kaune, Neries krantinės – Sąjungos aikštės sankirtoje, viešoje vietoje, BMW vairuotojas (gim. 1986 m.), išlipęs iš automobilio, apgadino automobilį „Mercedes-Benz“, vairuojamą vyro (gim. 1998 m.), o šis, važiuodamas atbuline eiga, kliudė kitą stovintį automobilį „BMW“. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo, už kurį Baudžiamasis kodeksas numato viešuosius darbus arba baudą, arba laisvės apribojimą, arba areštą, arba net laisvės atėmimą iki dvejų metų.
Portalui kauno.diena.lt, padedant Kauno policijos atstovei, pavyko papildomai išsiaiškinti, kad apie šį incidentą sužinota, kai Bendrojo pagalbos centro telefonu paskambinęs „Mercedes-Benz“ vairuotojas pranešė kliudęs kitą automobilį.
Į įvykio vietą atvykę policijos pareigūnai išsiaiškino, kad su incidentu susijusi šiuo metu remontuojama Neries krantinės, kurios kapitalinis remontas pradėtas balandžio pabaigoje, atkarpa. Ja, anot policijos atstovės, važiavęs BMW vairuotojas, gimęs 1986 m., supyko dėl per lėtai priekyje jo važiavusio „Mercedes-Benz“ vairuotojo, kurio jis, kažkur skubėdamas, negalėjo ir aplenkti.
Viskas baigėsi tuo, kad, išlipęs iš savo BMW, šio vairuotojas, priėjęs prie „Mercedes-Benz“, ėmė lieti susikaupusį pyktį: numušė mersedeso kairės pusės veidrodėlį bei trenkė per jo variklio dangtį.
„Mercedes-Benz“ vairuotojas prisipažino pareigūnams, kad, bandydamas išvengti tolesnio savo automobilio niokojimo, galimai dėl patirto streso įjungė atbulinę pavarą ir netrukus kliudė, kaip galiausiai paaiškėjo, ne vieną, o du šalikelėje stovėjusius automobilius – BMW bei „Audi“. Ar šie – gatvę remontuojančių darbininkų, ar jų vairuotojai taip pat buvo tapę šios situacijos įkaitais, policijos atstovė atsakyti negalėjo.
Tačiau teigė, kad pradėtame ikiteisminiame tyrime dėl viešosios tvarkos pažeidimo dar niekam nepareikštas įtarimas, o dėl jo atomazgos, greičiausiai, užpildytos eismo įvykio deklaracijos.
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