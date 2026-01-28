Grėsmingas pranešimas iš žinomos Kauno parduotuvės: apsinuodijo trys darbuotojos

Kaip praneša Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, sausio 27 d. apie 18.20 val. iš Savanorių pr. atskriejo pagalbos šauksmas.
Gautas parduotuvės vadovės pranešimas, kad parduotuvėje „Douglas“ jau kuris laikas jaučiamas dujų kvapas, apsinuodijo trys darbuotojos.
Atvykusiems ugniagesiams „Maximoje“ esančioje parduotuvėje „Douglas“ trys darbuotojos teigė, kad jautė dujų kvapą, prastai jaučiasi.
Atlikus patikrinimą, dujų kvapo nebuvo justi, pabudėta, kol atvyko dujų avarinė tarnyba. Dujų analizatoriais dujų nuotėkio nenustatyta.
