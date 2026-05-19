 Girta pusamžė vairuotoja sukėlė masinę avariją

Girta pusamžė vairuotoja sukėlė masinę avariją

spruko iš įvykio vietos
2026-05-19 10:24 kauno.diena.lt inf.

Pirmadienį Kauno pareigūnams įkliuvo keli neblaivūs vairuotojai. Vienas iš jų sukėlė eismo įvykį.

<span>Girta pusamžė vairuotoja sukėlė masinę avariją</span>
Girta pusamžė vairuotoja sukėlė masinę avariją / Asociatyvi Vilmanto Raupelio, freepik.com nuotr.

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Kauno policija praneša, kad gegužės 18 d. apie 10.10 val. Kaune, Lankos g., automobilis „Citroen“, vairuojamas neblaivios moters (gim. 1970 m.), kliudė stovintį automobilį „Lexus“, šis nuo smūgio kliudė automobilį „Renault“, o „Citroen“ vairuotoja iš įvykio vietos pasišalino. 

Moteris rasta, jai nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 2,11 prom.

Kiek vėliau, apie 14.05 val., Kauno r., Patamulšėlio k., automobilį „Škoda“ vairavo neblaivus vyras (gim. 1963 m.). 

Jam nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 2,10 prom.

Abiem atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai.

Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.

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Komentarai

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Komentarai

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Meskis
Rase tikriausiai dirbtinis intelektas(melagis).1970m.moteris raso pusamze.Prajuokinot.Nebejuokinkit zmoniu.
0
0
elena
siaubas ir dar moteris kokia geda atimciau teises visam likusiam gyvenimui
1
0
Siūlau
2 promilės - neišvengiamas teistumas, manau laisvės apribojimas bent pusmečiui netrukdytų. Tiek prigėręs kitas jau nepaeina, o kiti dar ir važiuoja!
5
-1
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