 Gintaro neranda jau dvi savaites

Gintaro neranda jau dvi savaites

gal kur nors matėte?
2026-05-20 16:11 kauno.diena.lt inf.

Kauno pareigūnai vis dar vykdo Gintaro Baranausko (gim. 1970 m.) paiešką ir prašo visuomenės pagalbos.

Ieškomas vyras
Ieškomas vyras / E. Ovčarenko/ BNS, Kauno policijos nuotr.

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Kaip pranešė policija, vyras gegužės 6 d. apie 15 val. išėjo iš namų ir iki šiol negrįžo.

Vyro požymiai: apie 170 cm ūgio, stambaus kūno sudėjimo, šviesios spalvos, šiek tiek žilstelėjusių trumpų plaukų, mėlynos spalvos akių.

Asmenis, žinančius vyro buvimo vietą, jį mačiusius ar galinčius suteikti bet kokios reikšmingos informacijos, prašome kreiptis į Kauno apskr. VPK policijos komisariato pareigūnus telefonu +370 700 64 9450 arba el. paštu [email protected], arba skubios pagalbos telefonu 112.

Šiame straipsnyje:
Gintaras Baranauskas
ieško policija
dingo be žinios

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Komentarai

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Komentarai

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Liepziedis
Nei adreso,nei kur gyvena,nei is kur isejo,debiliskas straipsnis....
4
0
močiutė
Apsiraminkit su savo kvailais juokeliais.Žmonėms nelaimė,dingo artimasis, o jūs tyčiojatės?
4
0
u'Krėj \\.//
"tėvynę" gina.
5
-8
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