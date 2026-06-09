Gesinti dvylikaaukščio atskubėję ugniagesiai pateko į neeilinius spąstus

„Duris reikėjo atidaryti kuo greičiau, nes tuo metu viename name elektros skydinė degė, o prie kito – elektros pastotė. Skubos tvarka pjautos laiptinės durys, nes nebuvo, kas pasako kodą arba įleidžia ugniagesius“, – Eltai apie incidentą pasakojo Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus vyresnioji specialistė Džiuginta Vaitkevičienė.
Iš pradžių 8.48 val. buvo gautas pranešimas, kad V. Krėvės prospekte, prie namo, sprogo elektros skydinė. Pranešėjas ugnies nematė.
Nebuvo, kas pasako kodą arba įleidžia ugniagesius.
Atvykus ugniagesiams iš elektros pastotės rūko dūmai, degimo nebuvo.
Po 8 minučių, 8.56 val., gautas kitas pranešimas, kad V. Krėvės prospekte, gretimo namo laiptinėje, dega elektros skydinė. Elektrikai atvyko ir atjungė pastotėje elektrą.
Kaip skelbia Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, daugiabučio 10 aukšte, laiptinėje, degė elektros skydinė.
Diskiniu pjūklu išpjovę laiptinės duris ugniagesiai laiptine nubėgo į 10 aukštą, kur buvo daug dūmų.
„Kilus gaisrui naudotis liftu griežtai draudžiama ir ugniagesiams, ir gyventojams. Automatinės sistemos dažniausiai suveikia, ir žmonės gali likti įkalinti bei žūti“, – primena ugniagesių atstovė D. Vaitkevičienė.
Elektros skydinėje atvira liepsna degė elektros laidai. Jie užgesinti miltelių gesintuvu.
10 aukšte iš 3 butų evakuoti 5 žmonės, laiptine jie palydėti iki medikų. Paaiškėjo, kad jie nenukentėjo.
„Buvo statomos ir autokopėčios ir evakuojami žmonės, kai kurie žmonės evakuoti laiptine. Dviejų butų durų niekas neatidarė, todėl ugniagesiai atliko žvalgybą per langus, ar tikrai namuose nieko nėra. Pasikėlus 42 metrų ilgio kopėčiomis, galima žvalgyti butų vidų“, – Eltai sakė D. Vaitkevičienė.
Laiptinė buvo išvėdinta teigiamo slėgio ventiliatoriumi. Ugniagesiai vėliau įvykio vietą paliko, padarinius toliau likvidavo bendrijos pirmininkas, ESO darbuotojai.
Pasak ugniagesių atstovės, kilus gaisrui daugiabučiuose namuose, pranešėjai skambindami pagalbos telefonu 112 su pranešimu apie gaisro adresą dažniausiai pasako ir laiptinės įėjimo kodus.
„Tada Bendrasis pagalbos centras ugniagesiams šią informaciją perduoda, bet šiuo atveju to pranešime nebuvo nurodyta“, – Eltai sakė D. Vaitkevičienė.
Į įvykio vietą važiavo autokeltuvas ir trys autocisternos.
(be temos)