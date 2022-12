Gatvės konfliktas dėl šuns gali virsti baudžiamąja byla: yra ir sunkinančių aplinkybių

Kaip jau rašyta, apie šį apsižodžiavimą, pasibaigusį apsistumdymu, viešoje vietoje pareigūnams buvo pranešta apie 20 val. Pirminiais duomenimis, policiją iškvietė kažkas iš praeivių.

Skambinusiajam su šiuo incidentu susijęs keturkojis taip pat atrodė agresyvus. O, pasak Kauno policijos atstovės, pagal tai, ką pavyko išsiaiškinti į įvykio vietą atskubėjusiems jos kolegoms, šis konfliktas kilo dėl to, kad šuo buvo be antsnukio. Dėl to sukonfliktavo dvi poros, pagal amžių vieni kitiems tikę į tėvus ir vaikus.

Šunį vedžiojo vyresnė pora – 50-metis vyras ir 45-erių moteris. Su jais dėl to, kad šuo – be antsnukio, apsižodžiavo 23-ejų mergina ir 21-erių vaikinas.

Besiaiškinant šio incidento, apie kurį abi pusės pasakojo skirtingai, aplinkybes vietoje, paaiškėjo ir, kad vedžiojusieji šunį – neblaivūs. Abiem nustatytas vidutinis girtumas. Moteriai – 1,38 prom. Vyrui – 1,30 prom.

Skaitytojos nuotr.

Artimiausiu metu, anot policijos atstovės, atvykti apklausai į policiją turės visi keturi. Tokie šaukimai jiems buvo įteikti įvykio vietoje.

Nors kai kurie incidento dalyviai buvo linkę įrodinėti, kad prieš juos smurtauta, greitosios medikų pagalbos niekam neprireikė. Pareikšta, kad jos nereikia.

Kol kas pareigūnai dar sprendžia, kaip teisiškai įvertinti šį incidentą viešoje vietoje. Pradėtas aplinkybių patikslinimas pagal Baudžiamojo kodekso straipsnį, numatantį atsakomybę už viešosios tvarkos pažeidimą. Už tai gresia viešieji darbai arba bauda, arba laisvės apribojimas, arba net jos atėmimas iki dvejų metų.