Galima lengviau atsikvėpti: dingęs senolis – surastas (Atnaujinta)

2025-10-26 18:42 kauno.diena.lt inf.

Kauno sekmadienį rastas anksčiau be žinios dingęs senolis.

Domijonas Srėbalius
Domijonas Srėbalius / A. Ufarto/BNS, Kauno policijos nuotr.

Jis rastas gyvas Taikos prospekte, informavo policija.

Pasak policijos, 1944 metais gimęs senjoras šeštadienį apie 12.30 val. išėjo iš Kaune, Pramonės gatvėje esančių namų ir negrįžo. Artimiesiems nepavyko susisiekti su juo telefonu.

Fatima
Tai
Ar Vanda Statkevičienė žino?
tevas
dziaugesi laisve,gaves i pety,,,
