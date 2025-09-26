 Evakuotas Kauno „Akropolis“ – ugniagesiams pranešta apie sužeistą žmogų 

2025-09-26 17:25
Jurgita Šakienė

Penktadienio pavakarį evakuotas Kauno „Akropolis“. Į vidų sugužėjo ugniagesių pajėgos. Kol vieni žmonės stoviniavo lauke, kiti bandė išvažiuoti, tačiau dėl norinčiųjų palikti teritoriją gausos strigo spūstyse pačioje stovėjimo aikštelėje.

Liudininkai pasakojo, kad apie evakuaciją skelbta per garsiakalbius, akcentuota, kad tai – ne mokymai.

Kauno priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos budėtojas portalui kauno.diena.lt nurodė, kad pranešimas apie pavojų gautas 16.20 val.

Pranešta, kad uždūmintos restorano patalpos. Atvykę ugniagesiai gelbėtojai ėmėsi žvalgybos.

„Galimai degė aliejus. Suveikė automatinė gesinimo sistema. Mums atvykus gaisro nebuvo. Iki mūsų atvykimo apsaugos darbuotojai organizavo žmonių evakuaciją iš prekybos centro. Negaliu pasakyti, ar jau įleidžiami žmonės“, – teigė budėtojas.

Jis pridūrė, kad buvo pranešta, jog yra vienas nukentėjęs žmogus, bet ši informacija kol kas nepatvirtinta.

„Akropolio“ atstovai, kai susisiekėme, teigė negalį kalbėti ir rekomendavo kreiptis į atstovus, tačiau su jais susisiekti nepavyko.

