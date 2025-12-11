Dvigubos žmogžudystės tyrime – dar viena detalė: plinta viešas atsiprašymas Beno Mikutavičiaus vardu

Žinutė su fiksuotu feisbuko istorijos ekrano vaizdu portalą kauno.diena.lt pasiekė pirmadienio vakarą. „Nežinau, ar aktualu jums, ar ne, bet pamačiau, kad Benas Mikutavičius įkėlė į savo „Facebook“ istoriją atsiprašymą dėl savo padarytų veiksmų prieš 21 valandą“, – rašė informaciją atsiuntę skaitytojai.
„Aš suprantu, kad mano praeities veiksmai sukėlė didžiulę žalą, skausmą ir netektį. Niekas negali to pakeisti ir aš neprarandu suvokimo, kad padarytos žalos mastas yra didesnis už bet kokius žodžius ar viešus pareiškimus. Šiuo pareiškimu nesiekiu savęs pateisinti ar sumažinti atsakomybės. Mano veiksmai yra mano atsakomybė ir tai yra faktas, kurį pripažįstu be išlygų. Suprantu, kad visuomenėje mano pranešimas kelia skausmingų emocijų ir tai yra visiškai suprantama.
Aš nuoširdžiai apgailestauju dėl skausmo, kurį sukėliau. Suprantu, kad daliai žmonių šie žodžiai gali neturėti jokios reikšmės ir tai priimu kaip savo veiksmų pasekmių dalį.
Man tenka pareiga gyventi taip, kad daugiau niekada niekam nebūtų padaryta žala. Tai reikalauja nuolatinio darbo su savimi, savistabos, atsakomybės ir įsipareigojimo visuomenės saugumui.
Atsakomybės prisiėmimas nėra vienkartinis veiksmas – tai procesas, kurio įsipareigoji laikytis visą likusį gyvenimą. Labai jūsų visų prašau atleidimo. Pagarbiai Benas“, – rašoma atsiųstame vaizde.
Sekmadienį, gruodžio 7-ąją, Kauno apylinkės teismas išnagrinėjo prokurorės prašymą ir dviguba žmogžudyste įtariamam B. Mikutavičiui skyrė trijų mėnesių suėmimą. Portalo kauno.diena.lt žiniomis, nuo tada vyro sveikatos būklė stebima stacionare. Ten jis neturi galimybės naudotis telefonu ar kitomis technologijomis, kuriomis galėtų pasiekti ir skelbti įrašus socialiniuose tinkluose.
Pasak Policijos departamento, informacija apie feisbuke pamatytą vaizdą yra pasiekusi ir teisėsaugą. Ją turi ikiteisminiam tyrimui dėl dviejų moterų nužudymo Kaune vadovaujantys tyrėjai.
„Asmenų, kurių asmenvardis – „Benas Mikutavičius“, socialiniuose tinkluose yra ne vienas. Kiek tokių paskyrų buvo prieš įvykį ir po jo, atsakyti nėra galimybės. Šiuo metu matome mažiausiai dvi paskyras su įtariamojo nuotrauka, tačiau abu profiliai – tušti. Kitos paskyros su tokiais pat vardais ir pavardėmis, bet be nuotraukų. Dar viena paskyra yra su kito asmens nuotrauka, kuris viešai pareiškė, kad yra nesusijęs su šiuo įvykiu“, – sakė Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis.
Pašnekovo teigimu, bendradarbiavimas su technologijų milžine META, kuri valdo „Instagram“, „WhatsApp“ ir plėtoja metaverse, vyksta, tačiau dažniausiai tik tiriant sunkius ir labai sunkius nusikaltimus.
„Be bendradarbiavimo su socialinių tinklų administracija policija neturi kitų specifinių įrankių išsiaiškinti, kas slypi už socialinių tinklų paskyrų“, – akcentavo R. Matonis.
Primename, kad gruodžio 5-ąją B. Mikutavičių Kaune, Kalniečių parke, pastebėjo dvi jo paieškoje dalyvavusios moterys, o netrukus minia kitų susirinkusiųjų užkirto jam kelią ir neleido pasprukti. Įtariamasis buvo paguldytas ant grindinio S. Žukausko gatvėje ir perduotas atvykusiems policijos pareigūnams.
29-erių vyras įtariamas bute V. Krėvės prospekte nužudęs 2003 metais gimusią merginą, o bute Pramonės prospekte tos pačios dienos vakarą buvo rastas ir 2001 metais gimusios merginos lavonas. Ant abiejų gruodžio 4-ąją rastų moterų kūnų nustatytos durtinės ir pjautinės žaizdos.
Kauno apygardos vyriausiasis prokuroras Rimas Bradūnas anksčiau nurodė, kad jaunesnė auka su įtariamuoju susijusi giminystės ryšiais, o vyresnę auką su B. Mikutavičiumi siejo buto nuoma.
