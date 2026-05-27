Dvigubos žmogžudystės Kaune byla: dar viena ekspertizė gali atskleisti šiurpias detales

Balandžio 30 dieną Kauno apskrities vyriausiajame policijos komisariate (VPK) buvo gautas ir perduotas prie ikiteisminio tyrimo medžiagos teismo psichiatrijos ekspertizės aktas.
Ekspertai tada konstatavo, kad B. Mikutavičius nusikaltimo padarymo metu galėjo suvokti savo veiksmų esmę ir juos valdyti. Todėl jis gali stoti prieš teismą ir atlikti bausmę – yra pakaltinamas.
Prokuroras D. Jakutis, susipažinęs su ekspertizės išvadomis, nusprendė, kad nėra pagrindo taikyti įtariamajam priverčiamojo pobūdžio medicininių priemonių. Tai reiškia, kad baudžiamasis procesas vyks įprasta tvarka.
Prokuroras paprašė patikslinimo
Pasak Kauno apygardos prokuratūros atstovės Mildos Rimkės, B. Mikutavičius savo kaltę dėl dviejų jaunų moterų nužudymų pripažįsta. Jo pozicija nepakito.
Tačiau prokuroras papildomai tikslinasi aplinkybes, susijusias su sužalojimų nukentėjusiosioms padarymo mechanizmu. Dėl patikslinimo jis kreipėsi į teismo medicinos specialistą. Kaip rašo lrytas.lt, medicininės ekspertizės metu yra galimybė nustatyti, per kiek laiko nuo smūgių peiliu jaunos moterys prarado sąmonę, ir padaryti išvadą, ar jos buvo kankinamos.
„Gavus specialisto išvadą, bus įvertinta jos reikšmė tolesnei proceso eigai ar nusikaltimo kvalifikacijos keitimui. Papildoma išvada nėra gauta, o jos gavimo terminas nėra nustatytas“, – portalo kauno.diena.lt žurnalistams trečiadienį sakė M. Rimkė.
Pašnekovė pridūrė, kad informacija dėl papildomo aplinkybių vertinimo nėra susijusi su B. Mikutavičiaus psichiatrine ekspertize.
Pas psichiatrus – ilgiau
Primename, kad šių metų balandžio mėnesio pradžioje Lietuvos kalėjimų tarnybos (LKT) direktorius Mindaugas Kairys patvirtino, jog įtariamasis iš Utenos psichiatrų rankų buvo sugrąžintas atgal į Kauno kalėjimą.
Įprastai stacionarinės ekspertizės atlikimo metu asmuo yra stebimas ir tiriamas nuo kelių savaičių iki vieno mėnesio, tačiau B. Mikutavičius ekspertinėje įstaigoje praleido ilgiau. Dėl kokių priežasčių psichiatrams prireikė ilgesnio termino, tuomet Kauno apygardos prokuratūros atstovai teigė komentuoti negalintys.
Dviguba žmogžudystė
B. Mikutavičiui pareikšti įtarimai dėl nužudymo pagal Baudžiamojo kodekso 129 straipsnio 1 dalį. Už tai gali grėsti laisvės atėmimo bausmė nuo septynerių iki penkiolikos metų.
Jeigu nusikaltimas būtų perkvalifikuotas, tarkime, į to paties straipsnio antrąją dalį, kur pažymima, kad nužudymas įvykdytas kankinant ar kitaip itin žiauriai, įtariamajam galėtų grėsti laisvės atėmimas nuo aštuonerių iki dvidešimties metų arba iki gyvos galvos.
Jis įtariamas bute V. Krėvės prospekte nužudęs 2003 metais gimusią merginą, o bute Pramonės prospekte tos pačios dienos vakarą buvo rastas ir 2001 metais gimusios merginos lavonas. Ant abiejų gruodžio 4-ąją rastų moterų kūnų nustatytos durtinės ir pjautinės žaizdos. Portalo kauno.diena.lt žiniomis, abu nusikaltimus skyrė maždaug pusvalandis.
Kauno apygardos vyriausiasis prokuroras Rimas Bradūnas anksčiau nurodė, kad jaunesnė auka su įtariamuoju susijusi giminystės ryšiais, o vyresnę auką su B. Mikutavičiumi siejo buto nuoma.
(be temos)
(be temos)
(be temos)