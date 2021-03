Moters pagrobimas Eiguliuose: auka rasta savo namuose, kuriuose aptikta ir narkotikų (atnaujinta)

Anot Policijos departamento, pranešimas apie tai, kad Kaune, Geležinio Vilko gatvėje, trys jaunuoliai įsodino merginą į automobilį "Ford Galaxy" ir nusivežė nežinoma kryptimi, buvo gautas 7.03 val.

Šio įvykio tyrimo ėmėsi Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdyba.

Pasitelkus Kaune įrengtą vaizdo stebėjimo kamerų sistemą, neprėjus nė dviem valandoms po gauto pranešimo kriminalistai jau buvo vieno H. ir O. Minkovskių gatvės namo kieme. Jame rastas ne tik ieškomas automobilis, bet ir sulaikyti prie šio stovėję asmenys. Neteisėtu laisvės atėmimu įtariami 34-erių, 35-erių ir 39-erių metų sulaikytieji buvo uždaryti į Kauno policijos areštinę. Nors jų į šį namą atsivežta 34-erių metų moteris teigė jokių pretenzijų niekam neturinti.

Toliau aiškinantis šio įvykio aplinkybes, nustatyta, kad minėta moteris rasta savo namuose. O vyriausiasis iš įtariamųjų jos pagrobimu - šios moters sugyventinis. Ir tą ankstyvą rytą jiedu su dviem savo pažįstamais buvo sustoję minėtoje Geležinio Vilko gatvės automobilių aikštelėje, kurioje įvyko konfliktas tarp sugyventinių, po kurio moteris nenorėjo toliau tęsti kelionės su savo antrąja puse bei šio draugais. Tačiau buvo prievarta įsodinta į automobilį. Būtent šio momento, kurį lydėjo moters pagalbos šauksmas, liudytoju ir tapo atsitiktinai įvykio vietoje atsidūręs pilietiškas asmuo.

Nustatyta ir tai, kad nė vienas iš sulaikytųjų iki šiol nebuvo žinomas ne tik su organizuotu nusikalstamamu kovojantiems pareigūnams, bet ir šių kolegoms iš kitų Kauno policijos padalinių. Pirminiais duomenimis, jie - eiliniai dirbantys kauniečiai.

Paaiškėjus tokioms aplinkybėms, šiandien įtariamieji iš areštinės bus paleisti. Tačiau jiems visiems pareikšti įtarimai dėl neteisėto laisvės atėmimo panaudojant smurtą, nes moteris buvo įsodinta į "Ford Galaxy" ir išvežta iš minėtos Eigulių automobilių aikštelės prieš jos valią. Už neteisėtą laisvės atėmimą panaudojant smurtą Baudžiamasis kodeksas grasina areštu arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.

Be to, moters sugyventiniui dar pareikštas įtarimas ir dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis, už ką jau gresia laisvės atėmimas nuo dvejų iki aštuonerių metų. Nes per kratą jo namuose rastas nedidelis kiekis, kaip įtariama, kvaišalų. Kokia tai medžiaga ir, kokiomis aplinkybėmis ji ten atsirado, dar aiškinamasi.