To dar nebuvo: po penkto nepavykusio bandymo paskelbti nuosprendį byla grąžinta prokurorams

Įdavė išnaudotos tautietės

Kaip jau rašyta, ikiteisminis tyrimas, tapęs šios bylos pagrindu, buvo pradėtas, Kauno policijai 2023-iųjų rudenį sulaukus dviejų Venesuelos piliečių pareiškimo, kad jos prievarta laikomos viename Savanorių prospekto bendrabutyje, kur verčiamos teikti seksualines paslaugas už pinigus, nes atimti jų dokumentai, turėti pinigai bei asmeniniai daiktai. Vienai iš jų buvo 23-eji, kitai – 30 metų.

Pareiškimo autorės teigė ir, kad buvo priverstos teikti Lietuvoje seksualines paslaugas apgaule – atsiviliojus jas čia žadant gerai apmokamą darbą bare ar fabrike.

Pradėjus tada ikiteisminį tyrimą dėl prekybos žmonėmis, išnaudojant juos prostitucijai, 2023-iųjų spalio 25-ąją Kėdainiuose buvo sulaikyti ten butą išsinuomavę, kaip tada teigta, 39-erių metų Kolumbijos pilietis ir 37-erių metų Venesuelos pilietė. Tačiau jie nebuvo linkę prisipažinti dėl pareikštų įtarimų. Vyriškis teigė, kad yra atvykęs pas savo draugę iš Venesuelos į Lietuvą kaip turistas. O pastaroji labiau buvo linkusi prisipažinti, kad pati teikia prostitucijos paslaugas, o ne jas organizuoja.

Tačiau ikiteisminio tyrimą atlikę Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos pareigūnai, vadovaujami Kauno apygardos prokuratūros prokuroro, išsiaiškino, kad ši Venesuelos pilietė spėjo ir aptarnauti klientus, ir pardavinėti kartu su jau minėtu su ja sulaikytu draugu savo tautietes. O pastarasis iš tikrųjų yra Ekvadoro pilietis, atvykęs į Lietuvą su suklastotu Kolumbijos piliečio dokumentu.

Nepaisant to, kad abu neigė įtarimus dėl prekybos žmonėmis, išnaudojant šiuos prostitucijai, jie buvo suimti gana ilgai. Ekvadoro pilietis laikytas už grotų, kol ši byla išnagrinėta teisme. O Venesuelos pilietė teismo jau laukė laisvėje, į kurią buvo išleista su apykoje.

Bendrininkai lietuviai nenustatyti

Minėta pora stojo prieš teismą jau kaip kaltinamieji pelnymusi iš kito asmens prostitucijos, šią organizuojant ir jai vadovaujant, už ką Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas numato laisvės atėmimas iki šešerių metų.

Kartu su jais buvo teisiama ir jaunesnioji Venesuelos pilietės sesuo. Tačiau ji jau kaltinta turėjusi pajamų iš kito asmens prostitucijos ar sąvadavimo, už ką gresia laisvės atėmimą iki ketverių metų.

Teisėsaugininkai prisipažino, kad visų asmenų, pardavinėjusių Kaune Pietų Amerikos moteris, nustatyti nepavyko, nors minėta trijulė greičiausiai turėjo ir bendrininkų lietuvių. Skelbimai apie šias prostitucijos paslaugas su jas teikiančių egzotiškos išvaizdos moterų nuotraukomis buvo dedami į internetą lietuvių kalba. O minėtas privatizuotas butas bendrabučio tipo daugiabutyje, esančiame Savanorių prospekte, kuriame Venesuelos pilietės teigė, kad yra laikomos prievarta, buvo išsinuomotas. Kaip ir butai Klaipėdoje bei Panevėžyje, kuriuose taip pat buvo teikiamos šių moterų iš Pietų Amerikos seksualinės paslaugos.

Nustatyta, kad Kaune jos buvo teikiamos dviejuose bendrabučių tipo Savanorių prospekto daugiabučiuose, esančiuose vienas nuo kito vos per kelis namus. Manoma, kad tai truko apie septynis mėnesius. Viena valanda šių paslaugų kainavo 100 eurų, pusvalandis – perpus mažiau.

Atvyko legaliai, užsibuvo nelegaliai

Pavyko nustatyti ir šešias minėtas paslaugas teikusias ne tik Venesuelos, bet ir Kolumbijos pilietes. Dauguma jų teigė maniusios, kad Lietuvoje verstis prostitucija nedraudžiama.

Tačiau Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas už tai numato baudą nuo 90 iki 140 eurų. O įkliuvus pakartotinai, jau gresia bauda nuo 140 iki 300 eurų.

Teigiama, kad kai kurios Pietų Amerikos šalių pilietės, teikusios Kaune prostitucijos paslaugas, yra už tai nubaustos administracine tvarka.

Ikiteisminis tyrimas užtruko, aiškinantis, kaip kaltinamieji ir klientus aptarnavusios jų tautietės pateko į Lietuvą. Ir, ar neturi jie savo tėvynėje kriminalinių uodegų.

Nustatyta, kad jau minėto Ekvadoro piliečio biografija nėra visiškai švari. Tačiau tokiame kontekste, dėl kurio Lietuvoje teko stoti prieš teismą, jis dar niekur nebuvo užfiksuotas.

Paaiškėjo ir, kad kaltinamieji atvyko į Lietuvą su leidimais, kurių galiojimo laikui pasibaigus, jau gyveno čia nelegaliai.

Ši byla buvo perduota teismui be jokių ieškinių, kadangi joje nebeliko nukentėjusiųjų, nes teisėsaugininkai teigė išsiaiškinę, kad iš pradžių nukentėjusiomis laikytos teisiamųjų tautietės iš tikrųjų atvyko į Lietuvą savo noru, o po to įvyko kažkoks konfliktas, pasibaigęs jų kreipimųsi į mūsų policiją.

Elgėsi kitaip nei lietuvaičiai

Perduodant bylą teismui teigta ir, kad jo laisvėje laukiančios kaltinamųjų statusą turinčios seserys iš Venesuelos toliau nuomojasi butą Kaune.

Jaunesnioji iš jų net nebuvo sulaikyta. Iš jos buvo paimti tik dokumentai.

Antrankiais surakintas Ekvadoro pilietis, kuris dar kaltintas ir disponavimu suklastotu dokumentu, atvesdintas į teismą konvojaus pareigūnų, priešingai lietuviams, teisiamiems už tokius nusikaltimus, savo veido nuo žiniasklaidos fotoobjektyvų neslėpė. Kaip ir jau minėta jaunesnioji iš Venesuelos pilietybę turinčių seserų.

Jie ėmė dangstytis, tik Ekvadoro piliečio advokatei, paskirtai jam Lietuvos valstybės, kaip ir Venesuelos pilietėms, pasiteiravus portalo kauno.diena.lt fotografo, ar šis gavo jos ginamojo leidimą jį fotografuoti.

Teisme kaltę pripažino

Panašu, kad sužinoję iš Lietuvos valstybės jiems skirtų advokatų, kad prisipažinus – ir teismo procesas bus trumpesnis, ir skirta bausmė bus sumažinta trečdaliu, kaltinamieji, stoję prieš teismą, taip ir padarė.

Jų parodymų, vykusių už uždarų teismo salės durų, nes prostitucijos bylos nagrinėjamos neviešai, nors šioje byloje net nebuvo nukentėjusiųjų, esmė – vyresnioji iš Venesuelos piliečių, kaip ir tik liudytojų statusą šioje byloje turėjusios prostitucijos paslaugas teikusios jos tautietės bei Kolumbijos pilietės, prieš atvykstant į Lietuvą, vertėsi tuo pačiu tėvynėje bei Ispanijoje, kurioje apstu tokias paslaugas teikiančių Pietų Amerikos moterų.

Tačiau važiuoti į Lietuvą ir ten „įleisti šaknis“ vyresniajai iš prieš teismą stojusių seserų pasiūlė jau minėtas Ekvadoro pilietis, su kuriuo jiedu tada buvo pora. Jis atvyko į Lietuvą keliais mėnesiais vėliau už savo sugyventinę. O su suklastotu Kolumbijos piliečio pasu – todėl, kad esą šios šalies piliečiams įvažiuoti į Europą – lengviau negu ekvadoriečiams.

Beje, kad jo dokumentas – suklastotas, ikiteisminį tyrimą atlikę teisėsaugininkai sužinojo iš seserų. Tada buvo kreiptasi pagalbos ir į Kolumbiją, ir į Ekvadorą, dėl ko ikiteisminis tyrimas taip pat užtruko. Ir tik gavus iš ten patvirtinimą apie klastotę, Ekvadoro pilietis prisipažino, kad jo pateiktas dokumentas – netikras.

Duodami teisme parodymus, kaltinamieji pelnymųsi iš kito asmens prostitucijos apie galimus bendrininkus Lietuvoje nepasakojo. Pavyzdžiui, jaunesnioji iš seserų, kuri dirbo tik užsakymų priėmėja, teigdama, kad už vieną „kontraktą“ gaudavo vieną dolerį, kalbanti tik ispaniškai, pasakojo, jog bendravo su būsimais klientais – SMS siunčiamais ruošinukais, kuriuose buvo laiptinės durų kodas, nufotografuotos buto, kuriame teikiama paslauga, durys ir pan.

Teisiamųjų trijulė taip pat tikino nežinojusi, kad Lietuvoje verstis prostitucija draudžiama.

Pakvipo sandėriu

Konstatavus, kad kaltinamieji pripažįsta savo kaltę, šiai bylai teisme pritaikytas sutrumpintas įrodymų tyrimas, dėl ko apsieita be liudytojų apklausų. Dėl šios priežasties, nors teismo procesas buvo verčiamas į gimtąją kaltinamųjų ispanų kalbą, byla išnagrinėta per tris posėdžius, t.y. per trumpiau nei pusantro mėnesio.

Per baigiamąsias jos kalbas prokuroras pasiūlė Ekvadoro piliečiui pusantrų metų laisvės atėmimą. O Venesuelos pilietybę turinčiai jo sugyventinei – vienerių metų laisvės atėmimo bausmę. Minėti terminai – tokie patys, kiek jiedu buvo šioje byloje suimti.

Jaunesniajai iš teistų seserų, kuri nebuvo suimta nė dienos, pasiūlyta 1700 eurų bauda.

Teisiamuosius gynę valstybės skirti advokatai prašė dar švelnesnių bausmių. Jiems antrino ir patys teisiamieji.

Portalo kauno.diena.lt žiniomis, Ekvadoro pilietis buvo paleistas iš Kauno kalėjimo, dar likus savaitei iki planuoto nuosprendžio, kuris buvo numatytas balandžio pabaigoje, paskelbimo, nes baigėsi jo suėmimo, kuris ne kartą buvo pratęstas, terminas, o šį pratęsti prokuroras per baigiamąsias kalbas neprašė. Nematė prasmės to daryti ir bylą nagrinėjęs teisėjas Dainius Ročys. Tačiau, pasak Kauno apylinkės teismo atstovės Ingos Ramanauskaitės, nors neteisėtas užsienio piliečių buvimas Lietuvoje nėra priskiriamas teismo kompetencijai, teisėjo D. Ročio žiniomis, kadangi paleidžiant Ekvadoro pilietį iš Kauno kalėjimo jo leidimas gyventi Lietuvoje jau buvo pasibaigęs, jį turėjo pasitikti pareigūnai, privalėję pristatyti jį į Pabradės užsieniečių registracijos centrą.

Kuo toliau, tuo gražiau

Panašu, kad planuojant skelbti balandžio pabaigoje teismo sprendimą, manyta, jog minėtame centre jau yra ir kartu su Ekvadoros piliečiu teistos seserys iš Venesuelos, kurioms šis teismo procesas tapo priedanga toliau būti Lietuvoje be jokių teisinių pasekmių. Tačiau į nuosprendžio paskelbimą jos tada netikėtai atvyko, nors, pasak teismo atstovės, po baigiamųjų kalbų teigė, kad to nedarys. Ir pareiškė, kad nusprendė atvykti, pagalvojusios, jog paskelbus nuosprendį, bus grąžinti byloje esantys paimti jų dokumentai. Tačiau, anot teismo atstovės, tai įvyks tik paskelbus nuosprendį ir sulaukus jo įsiteisėjimo.

Konstatavus tokią tragikomišką situaciją, kad nuosprendis parašytas, bet vertėjas į gimtąją teisiamiesiems ispanų kalbą ir iš jos neužsakytas, dar bandyta spręsti šią lygioje vietoje atsiradusią problemą, pasiūlius Venesuelos pilietėms vertėjo iš anglų kalbos ir į ją paslaugas, bet šios kategoriškai su tuo nesutiko. Nors ir kalba angliškai, tačiau, panašu, kad jų įgūdžiai susišnekėti šia kalba tikrai neprilygsta šios kalbos žinioms, būtinoms suprasti teismo nuosprendį.

Atsidūrus tokioje aklavietėje, teliko vienintelis sprendimas – atidėti nuosprendžio paskelbimą savaitei. Tačiau per ją, anot teismo atstovės, iš Vilniaus apygardos teismo gauta su šios bylos teisiamaisiais susijusi nutartis, beje, paskelbta tą pačią dieną, kai netikėtai teko atidėti nuosprendžio paskelbimą šioje byloje, ir vilniečio advokato skundas, tapę priežastimi atidėti procesinio sprendimo šioje byloje paskelbimą ir antrą kartą. Dabar jau – mėnesiui.

Portalo kauno.diena.lt žiniomis, minėtas skundas, kuriuo dviejų Venesuelos piliečių, inicijavusių šią bylą, advokatas nesutiko su teisėsaugininkų dar ikiteisminio tyrimo metu priimtu sprendimu suteikti joms tik liudytojų statusą, atsidūrė Vilniaus apygardos teisme pradėjus taikyti šalies apygardos teismų krūvio išlyginimą. Jis pasiekė Kauno apylinkės teismą, jau išnagrinėjus Ekvadoro ir Venesuelos piliečių bylą. Gavus jį, skubiai surengtas papildomas šios bylos posėdis, per kurį ietis surėmė kaltinimą šioje byloje palaikęs prokuroras ir minėtų dviejų Venesuelos piliečių advokatas. Pastarasis prašė ne tik pripažinti jo atstovaujamąsias nukentėjusiomis, bet ir atnaujinti šioje byloje įrodymų tyrimą arba grąžinti ją prokurorui papildymui. Prokuroras prašė advokato skundą, kaip ir jo prašymus, atmesti.

Teisėjas D. Ročys minėtą advokato skundą atmetė. Tačiau atėjus trečiam bandymui paskelbti šioje byloje nuosprendį, paaiškėjo, kad jo sprendimas apskųstas Kauno apygardos teismui. Ir šis skundas bus nagrinėjamas tik beveik po dviejų savaičių, dėl ko teko atidėti nuosprendžio paskelbimą ir trečią kartą. O Kauno apygardos teismui praėjusį trečiadienį paskelbus savo sprendimą dėl advokato skundo, ketvirtadienį planuotas paskelbti teisėjo D. Ročio nuosprendis šioje byloje buvo perkeltas į šiandien, t.y. atidėtas jau ketvirtą kartą. Ir šiandien vietoj nuosprendžio paskelbta nutartis, kad byla, remiantis Kauno apygardos teismo nutartimi iš dalies tenkinti advokato skundą, grąžinama prokuratūrai tyrimo papildymui ir nustatytų pažeidimų atliekant ikiteisminį tyrimą pašalinimui. Anot Kauno apygardos teismo, prokuratūra turi dar kartą įvertinti, ar kaltinamųjų pelnymusi iš kito asmens prostitucijos veiksmai nėra prekyba žmonėmis, už ką gresia kur kas griežtesnė bausmė, ir, ar minėtos dvi Venesuelos pilietės neturėtų turėti šioje byloje nukentėjusiųjų statuso.

Beje, seserys iš Venesuelos, kurioms šis teismo procesas tapo priedanga toliau būti Lietuvoje be jokių teisinių pasekmių, į minėtos nutarties paskelbimą šiandien neatvyko. Ir teigiama, kad tai – jau ne pirmas kartas, kai jos taip elgiasi, dėl ko neaišku, ar ir joms jau nusibodo laukti teismo sprendimo, ar jų jau nebėra Lietuvoje.