Būna ir taip: visų pamirštas kaunietis pranešė kaimynams apie savo mirtį kraupiu būdu

Įžanga į savaitgalį Kaune – šiurpoka. Panašu, kad viename Kauno daugiabutyje pagaliau aptikti galimai per visą praėjusį šventinį maratoną jame pragulėję žmogaus palaikai.

Kauno specialiosios tarnybos buvo pasiųstos į šį Kovo 11-osios gatvės penkiaaukštį, esantį ne per toliausiai parduotuvės „Iki-Pasimatymas“, po šiandien, 11.16 val., Bendrojo pagalbos centro telefonu 112 užregistruoto gana neįprasto pranešimo.

Skambinęs vyras teigė, kad į jo butą per lubas laša keisto kvapo skystis. Skambinusysis neatmetė, kad gali būti miręs vienas gyvenęs aukščiau esančio buto šeimininkas.

Policijai nepavykus prisibelsti į nurodyto buto duris, paprašyta ugniagesių gelbėtojų pagalbos jas atidaryti.

Ugniagesiams gelbėtojams panaudojus laužtuvą, minėto buto virtuvėje buvo aptiktas jame gyvenusio vyro, gimusio 1960 m., kūnas, kuris buvo jau irimo stadijos.

Nepaisant to, anot policijos atstovės, jos kolegos per pirminę velionio palaikų apžiūrą išorinio smurto žymių teigia nepastebėję. Tačiau prielaida apie galimą smurtinę buto šeimininko mirtį atmetama ir dėl to, kad bute nepastebėta jokių grumtynių pėdsakų, o jo durys buvo užrakintos iš vidaus.

Tradiciškai tokiais atvejais pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.