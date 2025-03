Bumerangas „Agurkinių“ likučiams: vienas iš jo laukusiųjų save nubaudė kitaip

Sunki įžanga

Kaip jau rašyta, priežasčių, kodėl ši į laukinį praėjusio tūkstantmečio dešimtąjį dešimtmetį sugrąžinusi byla taip sunkiai girgždėjo, buvo ne viena.

Pirmiausia turto prievartavimu ir poveikiu nukentėjusiajam kaltintiems Edvinui Trimailovui, Nazarijui (buvusiam Aurimui) Puidai, Mantui Nauroniui, Tadui Kolesinskui bei penktajam jų bendrininkui, mirusiam pernai lapkritį, bei jų advokatams pavyko nušalinti ikiteisminiam tyrimui vadovavusią prokurorę.

Vėliau susidurta su kita teisiamųjų ir jų advokatų užgaida, kad bylos nagrinėjimas vyktų gyvai, o ne nuotoliniu būdu, t. y., kad jie būtų vienoje patalpoje su nukentėjusiuoju. Neatmetama, kad siekiant nušauti vienu šūviu du zuikius – ir toliau daryti jam psichologinį poveikį bei pasinaudoti proga paskelbtos pandemijos fone vilkinti šį teismo procesą. O šio trukmė, kaip jau buvo „Agurkinių“ lyderių atveju, turi įtakos ir skiriant mažesnę bausmę už gresiančią.

Tačiau teismas nebuvo linkęs pasiduoti spaudimui dėl nukentėjusiuoju pripažinto A. B. tiesioginio dalyvavimo posėdžiuose. Ir šis jungėsi prie šio teismo proceso nuotoliniu būdu – iš savo vilkiko kabinos, būdamas komandiruotėse užsienyje.

Galiausiai teisėjas Algirdas Remeika, perėmęs šią bylą iš anksčiau ją nagrinėjusios kolegės, tapusios Apeliacinio teismo teisėja, spaudžiamas kaltinamųjų advokatų, lyg ir įkalbėjo A. B., po mėnesio grįžus iš komandiruotės, atvykti į teismo posėdį gyvai, prižadėjęs jam, kad galės duoti parodymus iš specialios patalpos, nesusitikdamas su kaltinamaisiais.

Tačiau A. B. galiausiai vis tiek pasiekė savo – davė teismui parodymus nuotoliniu būdu. Ir tam prireikė net kelių teismo posėdžių. Bet kaltinamiesiems su savo advokatais nepavyko išmušti jo iš vėžių – A. B. liko prie savo parodymų, duotų ikiteisminio tyrimo metu.

Apetitas vis augo

Į šią bylą sugulę įvykiai prasidėjo 2019-ųjų spalį. Tada prie vienos Eigulių mikrorajono kavinės iš A. B., remiantis kaltinamuoju aktu, naudojant psichologinę prievartą ir grasinant pavartoti smurtą, šios bylos teisiamieji reikalavo 2 tūkst. eurų jau minėto mirusio savo bendrininko naudai.

Agresyviausiai nusiteikęs buvo M. Nauronis, grasinęs A. B., kad šis „bus sulaužytas“ ir „jokio palauk nebus“.

Viskas baigėsi tuo, kad A. B. buvo N. Puidos įsisodintas į automobilį, pavežėtas iki namų ir net į šiuos palydėtas. Tada N. Puida ir pareikalavo iš A. B. 3 tūkst. eurų – už tai, kad esą jį išgelbėjo, bei 13 tūkst. eurų vertės išperkamosios nuomos būdu A. B. įsigyto automobilio „BMW X5“ raktelių. N. Puida naudojosi šiuo BMW daugiau kaip mėnesį.

Be to, per tą laiką vėl atvykęs pas A. B., N.Puida reikalavo, kad reketuojamasis nupirktų jam ir daugiau kaip 3 tūkst. eurų vertės televizorių. O A. B. atsisakius vykdyti šį reikalavimą, ir toliau atakavo jį SMS žinutėmis. Kol po kelių savaičių buvo sulaikytas policijos Vilijampolėje – jau minėtame reketuojamojo automobilyje.

N. Puida stojo prieš teismą kaltinant jį didelės vertės – daugiau kaip 19 tūkst. eurų turto prievartavimu.

Antra serija – skandalingesnė

Antroji spaudimo A. B. serija, kad jis pakeistų teisėsaugininkams duotus parodymus dėl jau minėtų įvykių, prasidėjusi 2020-ųjų vasaros pabaigoje, buvo dar nuožmesnė.

Pirmiausia A. B. teko susidurti gatvėje su dviem nenustatytais asmenimis, siejamais su šios bylos kaltinamaisiais. Jie prie vienos Eigulių pėsčiųjų perėjos apie 9 val. ryto A. B. pareiškė, kad jis „nori pasodinti gerus žmones“, nors turi seserį ir mamą. „Ar tau gyventi nusibodo?“ – klausė tada A. B. minėti asmenys. Tos pačios dienos pavakarę šį pokalbį su juo vienoje Eigulių užkandinėje, remiantis kaltinamuoju aktu, jau pratęsė E. Trimailovas. Tiesa, jau visai kitu tonu – siūlydamas atlygį už pakeistus parodymus ir A. B., ir jo advokatui.

Po kelių dienų, pakvietęs A. B. į degalinę, E. Trimailovas padavė jam 1 tūkst. eurų – kaip visų jį reketavusiųjų atlygį. Bent taip A. B. teigė supratęs, už ką šie pinigai.

„Dar 500 gausi, kai važiuosime pas tavo advokatą“, – teigė tada jam E. Trimailovas. Ir iš tikrųjų dar po kelių dienų šis vėl atvyko pas A. B. ir padavė popieriaus lapą – su esą N. Puidos advokatės surašytu tekstu, kurį reikės išmokti pakeliui pas savo advokatą. Į šio kontorą Kauno centre jie nuvyko abu. Ir, kai ant jos šeimininko V. M., skirto A. B. valstybės, stalo buvo padėti pinigai, o A. B. pasakė pakeliui mintinai išmoktą tekstą, kontoros savininkas užrašė, kad jo atstovaujamas nukentėjusysis atsisako ankstesnių savo parodymų.

Tiesa, minėtas advokatas V. M., dažnai sutinkamas gaujų atstovų bylose, kurį portalas kauno.diena.lt kalbino už poros savaičių po šių įvykių, tikino nematęs, kad ant jo stalo tada buvo padėti kokie nors pinigai. „Gal buvau tuo metu išėjęs iš kabineto?“ – gūžčiojo pečiais V. M.

Perduodant bylą teismui, jos kaltinamajame akte liko pirminiuose įtarimuose E. Trimailovui buvęs A. B. atvežtas tekstas ir jųdviejų vizitas pas advokatą V. M. Tačiau nei šis, nei esą tekstą surašiusi N. Puidos advokatė, portalo kauno.diena.lt duomenimis, ikiteisminio tyrimo metu apklausti nebuvo. Kodėl, nurašyta ikiteisminio tyrimo paslaptims.

Neprisipažino, kad prievartavo turtą bei darė poveikį nukentėjusiajam, ir nė vienas iš kaltinamųjų. Pradėjus šį ikiteisminį tyrimą, N. Puida su E. Trimailovu buvo suimti. Tačiau vėliau ši kardomoji priemonė jiems buvo pakeista į švelnesnę – intensyvią priežiūrą uždedant apykoję, kuri taip pat galiausiai pakeista į draudimą artintis prie A. B. mažesniu negu 100 metrų atstumu bei su juo bendrauti ar ieškoti kontaktų.

Seni vilkai

N. Puidai, prisistačiusiam teismui profesionaliu pokerio žaidėju, tai buvo jau ne pirma akistata su Temide. Jį gynė net du advokatai. Vienas iš jų buvęs Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento vadovas Algimantas Kliunka, prieš keliolika metų pats kovojęs su nusikalstamomis grupuotėmis.

Kitas šios bylos kaltinamasis – M. Nauronis, prisistatęs teismui kaip vienos Kauno bendrovės, gaminančios žaliuzes, roletus ir pan., projektų vadovu, prieš perduodant ją teismui turėjo daugiausia teistumų – tris. Vienas iš jų – už pasikėsinimą nužudyti du žmones. Tai buvo asmenys, su kuriais jo sėbrai konfliktavo viename Draugystės gatvės bare. Laimė, medikams išgelbėti šių jaunų vyrų, tada subadytų peiliais, gyvybes pavyko.

Per nuožmias Kauno nusikalstamų grupuočių kovas yra nukentėjęs ir pats M. Nauronis. Per ginkluotą akistatą su „Kamuoliniais“, įvykusią 2010-ųjų žiemą Šilainiuose, Šarkuvos gatvėje, jis neteko akies. Tačiau dėl M. Nauronio ir dar dviejų „Agurkinių“ sužalojimo vėliau teistas „Kamuolinių“ atstovas buvo išteisintas dėl būtinosios ginties. Jis teisinosi buvęs priverstas šaudyti, nes buvo užpultas su draugu dešimteriopai gausesnių „Agurkinių“ pajėgų.

Dar vienas šios bylos kaltinamasis – E. Trimailovas, prisistatęs teismui buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės atstovu, turi reikalų su teisėsauga nuo nepilnametystės. Būdamas šešiolikos, jis užsiundė ant tuomet Kauno „Žalgiryje“ žaidusio kito nepilnamečio savo kovinės veislės mišrūną, kurio įkandimų ir nagų pėdsakai tada konstatuoti ir užpulto dvimetrinio septyniolikmečio galvoje, ir nugaroje, ir rankose. Manoma, kad krepšininką bandyta apiplėšti.

Pasiūlytos bausmės šokiravo

Kaip ir tikėtasi, griežčiausią bausmę prokuroras pasiūlė 36-erių N. Puidai – laisvės atėmimą trejiems metams ir trims mėnesiams, vienerius metus atliekant bausmę kalėjime, o likusią jos dalį atidedant dvejiems metams.

Jau mirusiam teisiamųjų bendrininkui, bebaigiančiam ketvirtą dešimtmetį, tada pasiūlytas dviejų metų ir trijų mėnesių laisvės atėmimas, atidedant šios bausmės vykdymą taip pat dvejiems metams.

39-erių T. Kolesinskui – vienerių metų ir penkių mėnesių laisvės atėmimas, taip pat atidedant jo vykdymą dvejiems metams.

37-erių M. Nauroniui – vienerių metų ir keturių mėnesių laisvės atėmimas, taip pat atidedant šios bausmės vykdymą dvejiems metams.

35-erių E. Trimailovui – vienerių metų laisvės atėmimas, taip pat atidedant jo vykdymą dvejiems metams.

Panašu, kad teisiamųjų advokatams po jų ginamiesiems pasiūlytų bausmių teliko prašyti visiško jų išteisinimo.

Teismo verdiktas

Susirinkus išklausyti paskutinio teisiamųjų žodžio po paskelbtos mėnesio pertraukos po jau minėtų advokatų kalbų teismas buvo informuotas, kad vienas iš kaltinamųjų mirė – už trijų dienų po ankstesnio posėdžio. Dėl to vėl reikėjo atnaujinti įrodymų tyrimą šioje byloje, kad ji velionio atžvilgiu būtų nutraukta.

O ketvirtadienį teisėjas A. Remeika paskelbė, kad skiria likusiems keturiems šios bylos kaltinamiesiems dar švelnesnes bausmes negu siūlė prokuroras. Nors T. Kolesinskui ir skirtas prokuroro siūlytas vienerių metų bei penkių mėnesių laisvės atėmimas, tačiau šios bausmės vykdymas atidėtas tik pusantrų metų. M. Nauroniui skirtas vienerių metų ir keturių mėnesių laisvės atėmimas taip pat atidėtas tik pusantrų metų. E. Trimailovui skirtas vienerių metų įkalinimas atidėtas vieneriems metams. O N. Puidai vietoj prokuroro siūlyto laisvės atėmimo trejiems metams ir trims mėnesiams paskirtas laisvės atėmimas pustrečių metų, tačiau taip, kaip ir siūlyta, dalį šios bausmės – aštuonis mėnesius, o ne vienerius metus, atliekant kalėjime, o likusios dalies vykdymą atidedant dvejiems metams.

Minėti bausmės atidėjimai nuo vienerių metų iki dvejų reiškia, kad, jeigu nuteistieji per tą laiką dar ką nors panašaus padarys, tada jau gali būti pasiųsti už grotų. Be to, visiems jiems skirtas ir įpareigojimas neišvykti iš gyvenamosios vietos miesto ar rajono ribų be Probacijos tarnybos leidimo.

O iš N. Puidos nukentėjusiajam dar priteisti ir 2050 eurų dėl padarytos turtinės žalos, nors ji buvo įvertinta 3750 eurų.

Šį nuosprendį dar galima apskųsti Lietuvos apeliaciniam teismui. Ir, jeigu tai bus padaryta, tik po jo sprendimo bus panaikintas draudimas E. Trimailovui ir N. Puidai artintis prie A. B. mažesniu negu 100 metrų atstumu bei su juo bendrauti ar ieškoti kontaktų. O N. Puida, jeigu jam bausmė nebus sušvelninta dar labiau, nors „Kamuoliniams“ Lietuvos apeliacinis teismas jas ne per seniausiai sugriežtino, keliaus už grotų aštuoniems mėnesiams.