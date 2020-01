Bendrovės vadovas įtariamas klastojęs dokumentus tėvo vardu

Per ikiteisminį tyrimą nustatyta, kad 50-metis kaunietis, vadovavęs komercinių patalpų nuoma besiverčiančiai bendrovei, suklastojo kelis vekselius: klastotėse įrašyta informacija, kad bendrovės direktoriaus tėvui įmonė įsipareigojusi sumokėti daugiau kaip 800 tūkst. eurų.

Atliekant tyrimą surinkta duomenų, kad nieko apie vekselių turėjimą nežinantis artimas giminaitis sutartimi perleido vekselius kitai sūnaus turimai bendrovei.

Įtariama, kad tokiu būdu nekilnojamojo turto nuoma užsiimančios bendrovės vadovas, pasinaudojęs suklastotais vekseliais, mėgino įgyti šimtų tūkstančių eurų vertės bendrovės turtą.

Be to, per ikiteisminį tyrimą nustatyta, kad suklastojus duomenis apie akcininkus ir pardavus pastatą Kuršių gatvėje Kaune, iššvaistyta beveik 40 tūkst. eurų nekilnojamuoju turtu užsiimančios bendrovės turto.

Išaiškinta, kad pasinaudojus suklastotais įtariamojo tėvo, kaip vienintelio bendrovės akcininko, pateiktais duomenimis, parduotas sandėlis su administracinėmis ir aptarnavimo patalpomis vos už daugiau kaip 8,5 tūkst. eurų, nors vidutinė šių pastatų rinkos kaina siekė beveik 50 tūkst. eurų. Taigi, pardavus pastatus už gerokai mažesnę kainą, iššvaistytas bendrovei priklausantis beveik 40 tūkst. eurų vertės turtas.

Didelės vertės turtą iššvaisčiusiam kauniečiui pateikti įtarimai sukčiavimu bei dokumentų klastojimu, baudžiamoji byla perduota nagrinėti Kauno apygardos teismui.

Baudžiamasis kodeksas už šias nusikalstamas veikas numato įvairias bausmes, tarp kurių – laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.