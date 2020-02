Kaune autobuso vilkta neįgali mergina: rėkiau, kiek galėjau, nes galvojau, kad mirsiu

Autobuso durys prispaudė koją

„Penktadienį Evelina autobusu važiavo iš Noreikiškių, Stirnų gatvės, į Europos prospekte esantį dienos centrą. Jai dar nespėjus išlipti reikiamoje viešojo transporto stotelėje, autobuso durys prispaudė koją, o autobusas pajudėjo toliau vilkdamas dukrą dar daugybę metrų“, – portalui kauno.diena.lt pasakojo Evelinos mama Inga.

Apie 30-metei, dėl cerebrinio paralyžiaus sunkiau vaikštančiai ir kalbančiai dukrai, įvykusią nelaimę moteris sakė sužinojusi iš medikų, kai šie atvykę dar gatvėje apžiūrėjo Eveliną, nes tądien Inga buvo išvykusi į kitą miestą. Tačiau iškart po to į įvykio vietą paprašytas atskubėjo moters bendradarbis ir kitapus gatvės esančio dienos centro VšĮ „Ištiesk pagalbos ranką“, į kurį vyko mergina, darbuotoja.

Viešuoju transportu nebevažiuos

Pašnekovės teigimu, jos dukra buvo nuvežta į Kauno klinikas. Į gydymo įstaigą Eveliną lydėjo minėto dienos centro darbuotoja Violeta. Kaip dienraščiui „Kauno diena“ pasakojo pastaroji, mergina buvo paguldyta į reanimacinę palatą, kur jai atlikta apžiūra ir reikiami tyrimai. Veliau kelias valandas nukentėjusiosios būklė stebėta, o vakare Evelina išleista gydytis į namus.

„Mama, rėkiau, kiek galėjau, bet mane išgirdo ne iš karto. Galvojau, kad mirsiu“.

Per incidentą buvo stipriai nubrozdintos negalią turinčios merginos rankos, pirštų pagalvėlės, dešinė koja bei pilvas. Medikai, bijodami ką nors pažeisti, prisimena dienos centro darbuotoja, karpė Evelinos rūbus, kad galėtų lengviau juos nuvilkti.

„Mergina iki šiol yra labai išsigandusi. Kadangi turi negalią – sunkiai vaikšto, šiuo metu sako, kad autobusu nekeliaus daugiau niekada gyvenime. Jei žaizdos ir sugis, tai patirtas išgąstis išliks ilgam“, – įsitikinusi dienos centro darbuotoja Violeta.

Nubrozdinimai ant Evelinos pilvo/Asmeninio archyvo nuotr.

Manė, kad mirs

„Po įvykio dukra pasakojo: „Mama, rėkiau, kiek galėjau, bet mane išgirdo ne iš karto. Galvojau, kad mirsiu“. Kaip galima šitiek metrų tempti žmogų ir nepastebėti? Laimei, kad pavyko išvengti lūžių, galvos traumos ir, kad Evelina liko gyva“, – atviravo negalią turinčios merginos mama Inga pridurdama, jog autobuso vairuotojas transporto priemonę sustabdė tik tada, kai šaukiančią Eveliną išgirdo tuo pat viešuoju transportu vykusi keleivė.

Nelaimės dieną į įvykio vietą atskubėjo ne tik praeivių iškviesta medikų brigada bet ir policijos pareigūnai. Tačiau, pašnekovė neslepia – šioje situacijoje ją labiausiai stebina 32-ojo maršruto autobuso vairuotojo abejingumas – esą jis nei atsiprašė dėl to, kas nutiko, nei paskambino pasiteirauti, kaip jaučiasi nukentėjusi jos dukra.

„Klystame mes visi. Manau, specialiai vairuotojas tikrai to nepadarė. Tikriausiai per neatsargumą nepastebėjo, bet paklausti, ar mano dukra – gyva, galėjo. Skųsiuosi dėl to, kas įvyko. Taip palikti negalima. Autobusais važinėja vaikai ir garbaus amžiaus amžiaus keleiviai. Juk tokiais atvejais žmones gali suluošinti visam gyvenimui“, – sakė Inga.

Inga/Asmeninio archyvo nuotr.

Pasak jos, Evelina viešuoju transportu viena keliauja ne pirmą kartą. Artimieji neslepia besistengiantys, jog mergina turėtų kuo daugiau veiklos ir būtų sociali, todėl esant galimybei išvyksta kur nors netoli, kad neužsidarytų vien namuose. Tačiau toks atvejis naudojantis viešuoju transportu, mamos teigimu, esą pirmasis.

Vairuotoją apakino rytinė saulė?

Kaip portalo kauno.diena.lt žurnalistams teigė bendrovės „Kauno autobusai“ atstovė Patricija Elžbieta Zarankaitė, vasario 7 dienos atvejis įmonei – žinomas.

„Pasak autobuso vairuotojo, išlipančios keleivės jis nepastebėjo dėl akinančios rytinės saulės. Prispaudęs moterį autobusas iš stotelės pajudėjo apie 50 metrų, kol apie prispaustą keleivę vairuotojui pranešė kiti keleiviai“, – nelaimės priežastį ir įvykio priešistorę įvardijo ji.

P. E. Zarankaitė, tvirtino, kad atidaręs duris autobuso vairuotojas suskubo prie prispaustos keleivės, padėjo jai atsisėsti ir iškvietė policijos pareigūnus bei greitąją pagalbą.

„Visi viešuoju transportu keliaujantys keleiviai yra drausti keleivių draudimui, todėl įvykus nelaimingam atsitikimui dėl žalos atlyginimo jie turi teisę kreiptis į mūsų keleivius apdraudusią draudimo kompaniją. Turėdami policijos išvadą priimsime tolimesnius sprendimus dėl vairuotojo elgesio“, – akcentavo „Kauno autobusų“ atstovė.

Kūnas nusėtas nubrozdinimais

Kauno apskrities Kelių policijos tarnybos duomenimis, nelaimė, kai 32-ojo maršruto miesto autobusas „Den Oudsten“, vairuojamas 68 metų vairuotojo, išvažiuodamas iš stotelės durimis prispaudė keleivę, įvyko praėjusį penktadienį po 9 val. ryto.

Kaip skelbia BNS, pirminiais duomenimis, autobusas 30-metę moterį vilko apie 170 metrų. Sužeidimus patyrusi nukentėjusioji buvo nuvežta į Kauno klinikas.

Nubrozdinimai ant Evelinos rankos/Asmeninio archyvo nuotr.

„Mergina į gydymo įstaigoje esančią reanimacinę palatą, kur atvyksta visi pacientai po auto įvykių, buvo atvežta sąmoninga, tačiau su daugybiniais kūno nubrozdinimais. Pacientė apžiūrėta, žaizdos sutvarstytos, atlikti visi reikiami tyrimai. Ji išleista gydytis ambulatoriškai tą pačią dieną“, – portalui kauno.diena.lt sakė Kauno klinikų atstovė Eglė Audickaitė.

Evelina/Asmeninio archyvo nuotr.