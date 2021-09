Aleksoto pilstuko skandalas: po poros mėnesių suėmimo pagrindinę įtariamąją rengiamasi paleisti

Kaip jau rašyta, rugpjūčio pabaigoje šios 63-ejų metų Antanavos gyventojos suėmimas buvo pratęstas dar vienam mėnesiui. Tiesa, naujasis V. Doftartienės advokatas Tomas Kaminskas buvo šį Kauno apylinkės teismo sprendimą apskundęs, tačiau Kauno apygardos teismas praėjusią savaitę jo skundą atmetė.

V. Doftartienės, laikomos vienintelėje šalyje moterų įkalinimo įstaigoje – Panevėžio pataisos namuose, suėmimas baigiasi rugsėjo 30-ąją 24 val. Tačiau, remiantis egzistuojančia praktika, ji turėtų būti paleista į laisvę rytoj iki pietų.

V. Doftartienės šioje įkalinimo įstaigoje praleistas laikas, turint suimtosios statusą, bus įskaičiuotas į teismo skirtą bausmę, jeigu šis pripažins ja kalta dėl neatsargaus gyvybės atėmimo. Baudžiamasis kodeksas už šį nusikaltimą, susijusį su dviejų ar daugiau žmonių mirtimi, grasina laisvės atėmimu iki šešerių metų.

Teigiama, kad apsispręsta nebesikreipti į teismą dėl V. Doftartienės suėmimo pratęsimo, nes per tą laiką, kol ji buvo laikoma už grotų, nebeaktualus tapo motyvas prašyti šios griežčiausios kardomosios priemonės. V. Doftartienė buvo suimta, o po to jos suėmimas dar pratęstas, atsižvelgiant į tai, kad ji gali daryti poveikį liudytojams. Per tuos du mėnesius, kai ji buvo laikoma už grotų, spėta tokiai galimybei užbėgti už akių. Be to, atsižvelgta ir į tai, kad nusikaltimas, kuriuo įtariama V. Doftartienė, priskiriamas neatsargiems, ji yra garbaus amžiaus bei ligota, turi pastovią gyvenamąją vietą, o jos turėti teistumai jau yra išnykę.

Violeta Doftartienė. Vilmanto Raupelio nuotr.

Kokios kardomosios priemonės bus paskirtos V. Doftartienei vietoj suėmimo, dar neapsispręsta. Labiausiai tikėtina, kad rašytinis pasižadėjimas neišvykti iš gyvenamosios vietos bei dokumentų paėmimas.

Anot teisėsaugininkų, kada ši didelį atgarsį sukėlusi byla bus perduota teismui, šiandien atsakyti dar sunku.

Galimai mirusių nuo Aleksote platinto pilstuko asmenų skaičius nuo V. Doftartienės suėmimo pratęsimo nepadidėjo. Tiems dviem asmenims, kurie tuo metu buvo komos būsenos ir medikų rankose, išsikapanoti pavyko.

Nepadaugėjo ir įtariamųjų. Mirus buvusiam Kauno ekonominės policijos vadovui Petrui Balbyšovui, be V. Doftartienės dar įtarimas dėl stiprių naminių alkoholinių gėrimų laikymo, gabenimo ar realizavimo šiuo metu yra pareikštas tik jos bendraamžiui iš Aleksoto. Šis tapo įtariamuoju, V. Doftartienei, sprendžiant pirmą prokurorės prašymą dėl jos suėmimo, nurodžius, kad jos tiekėju buvo šis asmuo. Jis tai neigia ir nelabai linkęs bendradarbiauti su teisėsauga. Tačiau šiam įtariamajam skirta švelnesnė kardomoji priemonė už suėmimą – rašytinis pasižadėjimas neišvykti iš gyvenamosios vietos. Kodėl, nemomentuojama. Belieka įtarti, kad per kratą jo namuose nerasta to, ko ieškota.

Tuo tarpu gaunama vis daugiau specialistų išvadų, kad mįslingomis aplinkybėmis mirusių Aleksoto gyventojų ar jų svečių organizmuose aptikta mirtino nuodo – metanolio. Kaip jau rašyta, mirusiųjų nuo jo skaičius dar gali išaugti, atlikus visus paskirtus histologinius tyrimus bent menkiausią įtarimą sukėlusiose pastarojo meto bylose dėl mįslingų mirčių, kurios buvo nutrauktos, nenustačius, kad buvo padarytas koks nors nusikaltimas. Po įvykių Aleksote šie ikiteisminiai tyrimai buvo atnaujinti.