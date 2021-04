Aistros dėl vilos griovimo: A. Karalius – chuliganas ar kovotojas?

Pareikšti du ieškiniai

Kaip jau rašyta, tai – vienintelis Kauno teisėsaugininkų pradėtas ikiteisminis tyrimas, susijęs su šiuo didelį atgarsį sukėlusiu įvykiu. Jis baigėsi 60-mečiui A.Karaliui pareikštu kaltinimu pažeidus viešąją tvarką. Už tai gresia viešieji darbai arba bauda, arba laisvės apribojimas, arba laisvės atėmimas iki dvejų metų. Nors šis incidentas, kuris teisiškai įvertintas kaip nesunkus nusikaltimas, galėjo baigtis ir susitaikymu. Tačiau A.Karalius nelinkęs pripažinti jam inkriminuojamo nusikaltimo. O tai ir pateiktų ieškinių atlyginimas – tam būtinos sąlygos.

Nukentėjusiuoju šioje byloje pripažintas 35-erių D.G. – vilos griovimo darbams vadovavęs UAB "Dauriusta" direktorius prašo iš A.Karaliaus 1,7 tūkst. eurų atlygio. Pateikdamas šį ieškinį, D.G. nurodė, kad buvo įžeista jo garbė ir orumas, nes šis įvykis, kurio metu A.Karalius laidė jo adresu ir necenzūrinius epitetus, buvo parodytas per televiziją bei įkeltas į interneto portalus. Ir tai matė jo šeimos nariai, kurie taip pat dėl to patyrė išgyvenimų. Be to, nesiliaujant nugaros skausmams, jis kreipėsi į medikus. Kauno klinikose jam buvo atlikti tyrimai ir konstatuoti nugaros apatinės dalies bei dubens sumušimai, atsinaujino anksčiau turėtos kelio traumos.

540,70 euro ieškinį A.Karaliui pareiškė ir "Sodra".

Iškalbinga pradžia

D.G. į šios bylos posėdį šią savaitę atvyko vilkėdamas bluzoną su iškalbingu užrašu "Muhammad Ali" ir šio atvaizdu. Tačiau, pasiteiravus jo, ar taip pasipuošė specialiai – su tikslu ką nors paerzinti, atsakė, kad net nepagalvojęs, jog šis garsus boksininkas kam nors gali sukelti panašią reakciją.

Nukentėjusiuoju pripažintas D.G. (dešinėje) pareiškė teisiamajam keturženklį ieškinį. (Vilmanto Raupelio nuotr.)

A.Karalių ginantis advokatas Vytautas Sirvydis jau pirmaisiais savo prašymais teismui pamėgino apversti bylą aukštyn kojomis. Jis teigė dažnai atstovaujantis kaltinamiesiems viešosios tvarkos pažeidimu, tačiau tokio kaltinimo dar neturėjęs, nes jame net neužsiminta, kiek teisėtas buvo vadinamojo nukentėjusiojo elgesys, kurį jo ginamasis privalėjo sustabdyti. Kad tai būtų išsiaiškinta, V.Sirvydis prašė apklausti teisme dar apie dešimt jo nurodytų liudytojų, kurie nebuvo apklausti ikiteisminio tyrimo metu. Būtent dėl to ketinta pareikšti ir nušalinimą jam vadovavusiai prokurorei. Tačiau į teismo posėdį atvyko jos kolega.

V.Sirvydis norėjo, kad teismas paklaustų liudytojų, kas tada sutrikdė viešąją tvarką, – jo ginamasis ar kiti asmenys, kurie taip pat yra teismo salėje. Be to, A.Karaliaus advokatas prašė prijungti prie bylos Regionų apygardos teismo sprendimą, įpareigojantį vilos savininką Artūrą Dankovskį ją atstatyti. Ir apklausti teisme medikę, konstatavusią D.G. patirtus sužalojimus. Esą yra pagrindo įtarti, kad senos traumos pristatomos kaip naujos.

Atsakomosios kontratakos

Prokuroras Darius Dziegoraitis turėjo teismui kitą prašymą – įpareigoti kaltinamąjį, kad šis, kaip priklauso, užsidėtų nuo nosies nusmauktą kaukę, į ką šis sureagavo nedelsiant. Be to, prokuroras siūlė teismui išsiaiškinti, ar V.Sirvydžio nurodyti liudytojai matė patį incidentą, ar tik nori pareikšti dėl jo savo nuomonę.

Panašiai kontratakavo ir D.G. atstovaujantis advokatas Vidas Adomaitis. Šis teigė, kad jam susidaro vaizdas, jog bėgama nuo bylos esmės. Ir netgi norima pakeisti Konstituciją. Taip reaguota į A.Karaliaus advokato prašymą prijungti prie bylos jau minėtą teismo sprendimą atstatyti vilą, kuris dar neįsiteisėjęs, nes yra apskųstas.

Bylą nagrinėjanti teisėja Indrė Averkienė nusprendė spręsti klausimą dėl papildomų liudytojų apklausos po kaltinamojo ir nukentėjusiojo parodymų.

Galiausiai prokuroras pagarsino, kad A.Karalius kaltinamas pernai, spalio 17-ąją, apie 12.30 val., viešoje vietoje – prie Perkūno alėjos 11-ojo namo, kitų asmenų akivaizdoje įžūliu elgesiu – nuplėšdamas nuo D.G. veido privalomą dėvėti burną ir nosį dengiančią apsauginę kaukę bei tyčia stipriai pastumdamas šį į krūtinę, dėl ko D.G. griuvo atbulas ir kartu su tvoros dalimi nukrito ant statybinių medienos atliekų krūvos, taip sukeldamas jam fizinį skausmą, demonstravo nepagarbą aplinkiniams bei sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką.

Teisiamasis pareiškė, kad tai – tolima nuo to, kas realiai vyko. Esą kaltinimas prasilenkia su logika.

Teisme A.Karalius teigė, kad, jeigu pasikartotų panašios aplinkybės, vėl pasielgtų taip pat. (Vilmanto Raupelio nuotr.)

Skambūs epitetai

Panašia nata prasidėjo ir A.Karaliaus parodymai teismui. Jis teigė, kad ši byla – ne tik išbandymas jam, bet ir Lietuvos valstybei. Net įžvelgė jos paralelę su Sausio 13-osios įvykiais, kuriuose taip pat dalyvavo ir pamena, kaip turi elgtis pilietis, atsidūręs panašiose aplinkybėse.

A.Karalius akcentavo, kad tai, dėl ko yra teisiamas, buvo jo reakcija į vandališkai niokojamą žymaus lietuvių architekto 1928 m. suprojektuotą vilą vienam pirmųjų Lietuvos savanorių. Ir tai daroma be jokio informacinio stendo, kas atlieka šiuos darbus, ir nesant jokių užrašų ant tai darančiųjų aprangos, kas buvo panašu į veikiančią nelegalią gaują.

"Be to, tiesiog mano akyse D.G. davė komandą darbininkams, kad šie išimtų fasadines vilos duris, kurios buvo pakištos po smengančia traktoriaus letena. Ir čia pat architektūrinio išžaginimo būdu sutraiškytos", – nevyniojo žodžių į vatą A.Karalius.

Jautėmės apspjauti, pažeminti ir visiškoje neviltyje!

Pasakodamas apie to lemtingo šeštadienio įvykius, teisiamasis akcentavo, kad tądien jau pats D.G. sėdėjo sunkiasvorės technikos kabinoje ir toliau traiškė pastatą, nors su juo prieš tai buvo kalbėta apie šio istorinę vertę. A.Karalius teigė dėl to pats šešis–septynis kartus tądien skambino į policiją. Tačiau atsiliepusi pareigūnė pareiškė: "Baikite skambinti – viskas legalu ir teisėta!"

Kliuvo ir krepšiniui

Tiesa, po valandos – likus keliolikai minučių iki bylon sugulusių įvykių, anot A.Karaliaus, policija pasirodė. Tačiau lėtai pravažiavo pro šalį, net nesustodama, kas sukėlė jos pagalbos besišaukusių susirinkusių žmonių pasibaisėjimą, nes D.G. toliau ekskavatoriaus kaušu traiškė vilą, keldamas nuodingų asbesto dulkių debesį.

"Jautėmės apspjauti, pažeminti ir visiškoje neviltyje!" – prisiminė A.Karalius. Jis tikino, kad esamomis aplinkybėmis veikė kaip pilietis, architektas ir kaunietis. Ir nesigaili. O teismas tegul sprendžia, kas yra cinikas ir nusikaltėlis, o kas atliko pilietinę pareigą.

Teisėjai panorus labiau susikoncentruoti ties kaltinimu, A.Karalius teigė, kad ėmėsi kūno kalbos, nes suprato, jog D.G. kitokios nesupranta. Tai buvo vienintelis būdas jį sustabdyti. O kaukę nuo D.G. veido jis nutraukė todėl, kad ši jam asocijavosi tik su nusikaltėlių mėgstamu atributu, siekiant išvengti viešumo. Be to, neturėjęs tikslo D.G. sužaloti. Todėl nežymiai kaire ranka, nes dešinėje laikė telefoną, kuriuo viską filmavo, bet iš susijaudinimo šio incidento neįamžino, tik plekštelėjo D.G. per petį. O šis, anot A.Karaliaus, radęs galimybę pademonstruoti, kad domėjosi oponento asmenybe, žymus Kauno krepšinio centras nuo to sugriuvo. Panašu, kad tokio epiteto 195 cm D.G. sulaukė radus internete, kad jis yra žaidęs Kauno krepšinio lygoje.

Pats D.G., klausydamasis A.Karaliaus monologo, kartkartėmis nevalingai nuleisdavo galvą.

Koronaviruso šešėlis

A.Karalius neigė ir vartojęs prieš D.G. necenzūrinius žodžius, nes tai jam nebūdinga.

Tačiau prokurorui pasiteiravus, kodėl teisiamasis tada buvo be privalomos apsauginės kaukės, ir ar jis nemano, kad nuplėšti ją nuo D.G. veido buvo ciniška, turint galvoje, kad A.Karaliui už savaitės po šio įvykio buvo diagnozuotas COVID-19, teisiamasis įrodinėjo tenorėjęs, kad D.G., kuris iki tol vengė prisistatyti, veidas būtų įamžintas. Šį jo veiksmą lydėjusi kūno kalba pasiteisino, nes vilos griovimo darbai tokiu būdu buvo sustabdyti, kai dar liko materijos, leidžiančios ją atstatyti. O D.G. galiausiai prisistatė. Vila daugiau nebebuvo griaunama.

D.G. advokatui rūpėjo kiti dalykai: ar teisiamasis dirba institucijoje, turinčioje teisę stabdyti pastato griovimo darbus, ir kaip rasti informaciją apie jį, kurios nėra Registrų centre? Galiausiai – kodėl D.G. užpultas tuo metu, kai nieko negriovė? A.Karalius į tai atsakė, kad D.G. tik trumpam tada buvo išlipęs iš ekskavatoriaus, į kurį netrukus ketino grįžti, nes paliko įjungtą. O vilos savininkas A.Dankovskis turėjo žinoti jos vertę, nes prieš keletą metų buvo kreipęsis į kultūros paveldo atstovus, norėdamas šią rekonstruoti ar perstatyti, bet gavo neigiamą atsakymą, nurodant, kad tam būtinas projektas.

Be to, A.Karalius akcentavo, kad šeštadienis lemiamam vilos griovimo spurtui buvo pasirinktas neatsitiktinai, nes tądien nedirba valstybės institucijos. Galiausiai teisiamasis pareiškė, kad viešąją tvarką, traiškydamas vilą ir keldamas nuodingų asbesto dulkių debesį, tada pažeidė ne jis, o D.G. Šį ketinama apklausti jau kitame posėdyje.