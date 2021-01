Aferistai rado naują aukso gyslą: aukų skaičius nežinomas

Kiek iš tikrųjų nukentėjusiųjų?

Jau keturis kartus teista 47-erių J.B. bei jos draugas – 37-erių Ž.G., kurio biografijoje – net aštuoni teistumai, buvo taip suįžūlėję, kad vežė grobį su taksi, į kurį krovė tiek, kiek tilpo, bei siūlė pavogtus daiktus išsipirkti, nors dalį jų jau buvo pardavę. Bet juos pražudė viena lemtinga klaida, kaip įtariama, „laistant“ eilinį grobį nusikaltimo vietoje.

Šiomis dienomis Dainavos policijos komisariatas kartu su Kauno apylinkės prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą dėl naujų sugyventinių nusikaltimų. Jame – tik vienas epizodas, susijęs su pernykščiu rugsėju. Tačiau neatmetama, kad nukentėjusiųjų yra kur kas daugiau. Tik jie dėl kažkokių priežasčių nesikreipė į policiją. Tokią prielaidą perša lombardo, kurio kvitas buvo aptiktas sugyventinių apvogtame bute, darbuotojų atvirumas. Jie neslėpė, kad ši pora – nuolatiniai jų klientai, dažniausiai atnešdavę mobiliuosius telefonus bei kompiuterius. Nepaisant to, kad nė vienas iš jų oficialiai nedirba. Tiesa, Ž.G. skelbiasi vykdantis individualią veiklą.

Tamsiaplaukė tapo blondine

Nukentėjusiojo statusą naujausioje sugyventinių byloje turintį kaunietį J.B., jau ne kartą teista už turtinius nusikaltimus bei sukčiavimą, tradiciškai susirado internete. Pagal šio siūlomą trumpalaikės buto nuomos paslaugą. Ir sutarė dėl jam priklausančio buto viename Dainavos mikrorajono daugiaaukštyje nuomos parai. O, jeigu patiks, – su galimybe likti ir antrai.

Apie tai, kokie buvo tikrieji J.B. kėslai, byloja jos spektaklis, surengtas jau per pirmąjį pokalbį su šio buto savininku. Ji tikino jau buvusi šiame bute. Ir nors yra nedidelio ūgio tamsiaplaukė, apibūdino save, kaip aukštą blondinę. Panašu, kad pastaroji buto savininkui su kažkuo asocijavosi, nes jis prisipažino teisėsaugininkams palikęs raktus sutartoje vietoje net nematęs pašnekovės. Nors esą anksčiau niekada taip nedarydavo. Tiesiog tądien kitu laiku negalėjo jų atvežti. O sudaryti sutartį su klientais žodžiu jam nedraudžiama, nes jis moka valstybei už šį savo verslą mokesčius.

Neeiliniai pasakoriai

Į minėtą parai išsinuomotą butą sugyventiniai atvyko su taksi. Kaip vėliau iš jo ir išvyko.

Tačiau iki tol jie tradiciškai svetimuose namuose už dyką išsimaudė, išsiskalbė, o po to surengė ir vakarėlį, per kurį esą ir kilo mintis išsivežti labiausiai patikusius daiktus. Dėl ko apie trečią valandą nakties eita į gatvę ieškoti taksi, o po to į šį nešta tiek grobio, kiek tilpo.

Ar į Vaišvydavą sugyventinius tada parvežusiam taksistui nekilo jokių klausimų, ar jam tiko keleivių atsakymai į šiuos, neaišku.

Tuo tarpu teisėsaugininkams sugyventiniai teigė, kad buvo priversti ieškoti, kur apsiskalbti bei išsimaudyti dėl ugniagesių gelbėtojų neprofesionalumo. Esą teko kviesti šiuos po to, kai į jų kiemo šulinį buvo įkritę du kačiukai. Tačiau ugniagesiai gelbėtojai per šią gyvūnėlių gelbėjimo operaciją taip sujudino šulinio vandenį, kad dabar jis netinka nei gerti, nei praustis.

Sukosi kaip vijurkai

Panašių pasakų kurį laiką turėjo klausytis ir sugyventinių apvogto buto savininkas, kai kitą dieną paprašė, kad nuomininkai atsiskaitytų už paslaugą. Iš pradžių J.B. jam suokė, kad nori likti bute ir antrai parai. O, kai išgirdo, kad šis jau išnuomotas kitiems, pareiškė, kad šiuo metu negali atvykti ir atsiskaityti.

Tikrąją tokio spyriojimosi priežastį buto savininkas sužinojo, kai atėjo jo aptvarkyti prieš įsileidžiant naujus nuomininkus. Maža to, kad trūko nemažai daiktų. Likę – pavyzdžiui, virtuvės baldai dar buvo ir sulaužyti.

Paskambinus J.B. ir ėmus reikšti pretenzijas, šios gyvenimo draugas jau nebevyniojo žodžių į vatą – pasiūlė pavogtų daiktų savininkui juos išsipirkti. Nors, kaip išsiaiškinta vėliau, dalis jų – vieno metro įstrižainės televizorius bei mikrobangų krosnelė jau buvo parduoti. Jau kitą rytą po vagystės - klientams, taip pat susirastiems internete.

Užburtas ratas

Galbūt apvogtasis ir nebūtų kreipęsis į policiją, kaip greičiausiai to nepadarė ir kiti panašioje situacijoje atsidūrę butų nuomotojai. Juk apie pirštą jį apvyniojusių sukčių ir vagių nukentėjusysis net nebuvo matęs. O tikėtis, kad jie atsilieps telefonu ir policijai, buvo naivu.

Tačiau netikėtai nusišypsojo sėkmė – tvarkant apvogtą butą aptiktas už sofos užkritęs lombardo kvitas. O jame šalia sugyventinių telefono numerio buvo ir J.B., gerai žinomos Kauno policijai dėl ankstesnių savo aferų, pavardė.

J.B. sugyventinis Ž.G. užpernai paįvairino savo teistumų, kurie iki tol buvo tik už turtinius nusikaltimus, sąrašą ir bausmėmis už vairavimą išgėrus. 2019-aisiais jis net du kartus – liepą ir rugpjūtį buvo už tai teisiamas. Ir abu kartus už tai, kad buvo nutvertas prie vairo apsvaigęs daugiau, negu pusantros promilės, atsipirko piniginėmis baudomis. O, kad jas susimokėtų, reikėjo vėl kažką pavogti?