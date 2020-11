Pirko kamerą namie besimokančiam sūnui ir nustėro: prekybininkai naudojasi pandemija

Internetinę vaizdo kamerą parduotuvėje vaikui pirkęs kaunietis gerokai pasipiktino – prekė vos per valandą esą ne tik pabrango, – internete ji pigesnė net keliomis dešimtimis eurų.

Vyras įsitikinęs – prekybininkai naudojasi tuo, kad dėl pandemijos mokiniams pamokos vyksta nuotoliniu būdu, kai kameros yra būtinos, ir dirbtinai išpučia jų kainas. Tačiau parduotuvės atstovai pateikė kitokį paaiškinimą.

Pigesnio varianto paieškos pabrango

Trečiadienį į fizinę parduotuvę „Kilobaitas“ Kaune, Savanorių prospekte, užsukęs Konstantinas pasakojo apžiūrėjęs ten esančias penkias internetines vaizdo kameras, kurios esą kainavo po 48 eurus. Tačiau tokia prekių kaina jam pasirodė esanti per didelė, todėl kaunietis nusprendė apsižvalgyti ir kitose miesto parduotuvėse ieškodamas priimtinesnio varianto.

Kitur taip ir neradus ne tik norėtų mažesnių kainų, bet ir internetinių vaizdo kamerų pasirinkimo, vyras teigė vis dėlto sugrįžęs į „Kilobaito“ parduotuvę įsigyti vaiko nuotoliniam mokymuisi būtinos prekės. Tačiau maždaug po valandos nuo pirmojo apsilankymo į minėtą parduotuvę vėl įžengęs Konstantinas nustėro – internetinė vaizdo kamera buvo dar brangesnė nei prieš tai.

Yra kaip yra – kiekvienas gyvena savaip, bet ką daryti tiems, kuriems reikia kameros, o pinigėlių beveik išvis neturi? Kur 17 eurų ir kur – 50 eurų. Gėda.

Skaitytojo nuotr.

„Galbūt ir galima pelnytis iš tokios situacijos, kai šalyje pandemija ir vaikų mokymas vykdomas nuotoliniu būdu, bet kai penkios kameros vitrinoje kainavo 48 eurus, o man nuvažiavus pažiūrėti kitose parduotuvėse ir po valandos sugrįžus, išgirdau: „Tai ji – 50 eurų, – paskutinė“. Nusipirkau, nes reikėjo“, – apmaudo neslėpė vyras.

Ženklus kainos skirtumas

Tačiau kitas akibrokštas jo laukė vakare. Ieškodamas instrukcijos lietuvių kalba, kaip pajungti internetinę vaizdo kamerą, kad ji veiktų, pašnekovas sakė prekės modelį įvedęs interneto paieškos sistemoje pamatė, kad jo įsigytas pirkinys „Kilobaitas“ internetinėje parduotuvėje kainuoja 33 eurais pigiau nei jis sumokėjo fizinėje parduotuvėje.

„Yra kaip yra – kiekvienas gyvena savaip, bet ką daryti tiems, kuriems reikia kameros, o pinigėlių beveik išvis neturi? Kur 17 eurų ir kur – 50 eurų. Gėda, kad niekas nekontroliuoja tokių dalykų“, – plūdo vyras ir pridūrė apie incidentą raštu pranešęs minėtos parduotuvės atstovams, tačiau jokio atsakymo esą taip ir nesulaukė.

„Kameros negrąžinsiu, nes ji vaikui – būtina, nebesvarbu jau ir sumokėti pinigai, bet būtų malonu, jei parduotuvės darbuotojai bent atsiprašytų“, – kalbėjo Konstantinas.

Pateikė savo versiją

Portalo žurnalistams susisiekus su „Kilobaitas“ parduotuvės atstovais ir nupasakojus kauniečiui nutikusią situaciją, jie pateikė savo versiją dėl tos pačios prekės kainų skirtumų.

„Ten žmogus pasižiūrėjo kainas per „Google“ istoriją. Dabar gamintojai kainas iškėlė trigubai, nes jaučiamas labai didelis internetinių kamerų trūkumas. Mes patys jų negaminame, – gauname iš tiekėjų, o tiekėjai iš gamintojų. Kadangi dabar yra didelė internetinių kamerų paklausa, kainos tokios ir yra – po 50 eurų“, – tikino „Kilobaito“ atstovas Mantas.

Pasak jo, internetinė kamera, kurią įsigijo Konstantinas, 17 eurų esą galėjo kainuoti sausio-vasario mėnesiais – prieš karantiną. Pasiteiravus, ar iš tiesų prekė be viso to maždaug per valandą pabrango dar ir dviem eurais, parduotuvės atstovas tai paneigė. „Internetinių kamerų turėjome daug – 30 vienetų, ir visos kainavo po 50 eurų“, – detalizavo jis.

Skaitytojo nuotr.

Kalbėdamasis telefonu su žurnalistais, Mantas peržiūrėjo ir kauniečio atsiųstą užfiksuoto ekrano nuotrauką, kurioje aiškiai matyti, kad tokio pat modelio internetinė vaizdo kamera internetinėje „Kilobaitas“ parduotuvėje kainuoja 17,01 euro.

„Matau, parašyta, kad išparduota ir atvyksta lapkričio 27 dieną, bet ta data yra preliminari ir nemanau, kad mes jų gausime. Tinklalapį pirkėjas turbūt susirado per „Google“, nes jei prekės kodą būtų įvedęs į „Kilobaito“ paiešką“, tokios prekės net nerastų“, – aiškino parduotuvės atstovas.