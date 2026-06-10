Visvaldas Matijošaitis kritiškai vertina Vyriausybės ir Seimo darbą

„Santykių su premjere praktiškai nėra, keletą kartų esu su ja pasisveikinęs renginiuose, bet tai ir viskas“, – portalui „Delfi“ duotame interviu teigė V. Matijošaitis, pabrėždamas, kad savivaldybė jau seniai yra įpratusi kliautis savo jėgomis ir miesto biudžeto lėšomis.
Kauno meras negailėjo kritikos ir valdantiesiems socialdemokratams, teigdamas, kad jie pernelyg dažnai keičiasi, o dabartinio Seimo darbo kokybė, jo vertinimu, nuolat smunka.
„Jie (socialdemokratai – ELTA) per greitai keičiasi, kad susipažintume. Šiaip mano nuomonė apie Seimą, kad Seimo kokybė krenta – ne tai, kad krenta, bet čiuožia nuolat žemyn ir ten nelabai yra su kuo pakalbėt“, – teigė V. Matijošaitis.
Kauno vadovas pažymėjo, kad dabartiniai politikai didelę kadencijos dalį skiria pažadams ir pasirengimui naujiems rinkimams.
Kaip skelbė ELTA, šeštadienį Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) taryba nusprendė keisti pernai vasarą sudarytą valdančiąją daugumą, iš jos pašalinant „Nemuno aušrą“ ir pradedant konsultacijas su Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“.
Antradienį Briuselyje įvyko koaliciją formuoti planuojančių partijų lyderių Mindaugo Sinkevičiaus, Virginijaus Sinkevičiaus ir Aurelijaus Verygos susitikimas.
Numatyta, kad ketvirtadienį šiuo klausimu susitiks visų trijų potencialios naujos valdančiosios daugumos partijų derybinės grupės.
Anksčiau neoficialiai skelbta, kad naujoje Vyriausybėje socialdemokratai gali svarstyti keisti finansų ministrą Kristupą Vaitiekūną, vidaus reikalų ministrą Vladislavą Kondratovičių, kultūros ministrę Vaidą Aleknavičienę.
Be kita ko, viešojoje erdvėje dar praėjusią savaitę buvo svarstoma, jog M. Sinkevičiui nusprendus perimti vadovavimą Vyriausybei, premjerei Ingai Ruginienei galėtų atitekti šiuo metu Juozo Oleko užimamas Seimo pirmininko postas. Vis tik M. Sinkevičius patikino, kad keičiantis valdančiajai koalicijai J. Olekas turėtų likti dirbti Seimo pirmininko pareigose.
Šiuo metu dabartinė valdančioji dauguma Seime turi 80 atstovų. Jei būtų sudaryta nauja koalicija, ji turėtų šiek tiek mažiau – 75 balsus.
(be temos)
(be temos)
(be temos)