Visos šeimos sveikata – vienoje vietoje: Kauno miesto poliklinikos Dainavos padalinys atsinaujino

Svarbu ne tik grožis

Po renovacijos patogiai išdėstyti visų šeimos gydytojų kabinetai. Buvo pasirinkti keli variantai: vienas iš jų, kai slaugytoja ir gydytojas dirba viename kabinete, kitas – kai gydytojai dirba atskiruose kabinetuose, o šalia už durų dirba slaugytoja.

„Dirbant pagal antrąjį modelį taupomas laikas, mat gydytojas ir slaugytoja vienu metu gali priimti du pacientus. Kol slaugytoja užsako gydytojo skirtus tyrimus, atlieka kitus darbus ir funkcijas, šis jau gali priimti kitą pacientą“, – pastebi Dainavos padalinio vadovas Vaidas Gudonavičius.

Šeimos sveikatos priežiūros skyriaus renovacijos tikslas buvo ne tik estetiškos ir patogios erdvės.

„Viena iš pagrindinių užduočių – sumažinti pacientų laukimo eiles. Buvo dedamos visos pastangos siekiant, kad žmogui nereikėtų ilgai laukti. Tam buvo perorganizuotas arba pakeistas kabinetų išdėstymas. Be to, šeimos gydytojo darbui labai svarbi komanda, nes kai kuriuos veiksmus gali atlikti komandos nariai, o ne pats šeimos gydytojas. Yra slaugytojai, atvejo vadybininkai, kurie tikrai gali sumažinti gydytojams tenkantį krūvį“, – pasakojo V. Gudonavičius.

Per metus Dainavos padalinio Šeimos sveikatos priežiūros skyriuje suteikiama apie 260 tūkst. paslaugų. Padalinio vadovas pabrėžė, kad renovacija nėra tik sienų atnaujinimas, ji apima kur kas daugiau: „Ir kabinetų vidus, ir patys koridoriai, ir visos erdvės atrodo kitaip. Šviesu, jauku, patogūs baldai – laukimo erdvėse, prie kabinetų. Juk pacientas pirmą įspūdį susidaro tik įžengęs į skyrių ar kabinetą“, – svarstė pašnekovas.

Renovacijos metu buvo visiškai atnaujintas šeimos sveikatos priežiūros skyrius. Interjeras dabar šviesus ir pritaikytas visiems pacientams.

„Turime gražių erdvių ne tik suaugusiesiems, bet ir mažiesiems pacientams. Vaikų erdvėje mažylių laukia staliukai – čia galima piešti, žaisti, kad neprailgtų laikas. Be to, šalia vaikų erdvės įrengti ir pediatrų kabinetai – tai itin patogu“, – pabrėžė V. Gudonavičius.

Jis pridūrė, kad nuolat pritraukiama naujų profesionalių gydytojų ir kitų darbuotojų, kurie prisijungia prie stiprios Dainavos padalinio Šeimos sveikatos priežiūros skyriaus komandos, suteikdami galimybę priimti daugiau pacientų ir sumažinti eiles.

Gydytojas pažįsta visą šeimą

Kauno miesto poliklinikos tikslas – visos šeimos prisirašymas pas vieną šeimos gydytoją. Priežastį, kodėl tai svarbu, įvardija Dainavos padalinio Šeimos sveikatos priežiūros skyriaus vadovė Rimantė Pakutkienė-Aleksė.

„Visiems labai gerai, kai visa šeima lankosi pas vieną gydytoją. Jam savo ruožtu patogu sekti ligas, stebint močiučių ir tėvų būkles, lėtines ligas, kitaip tariant, bendrąją genetiką, gydytojui tampa lengviau diagnozuoti negalavimus ir atidžiau prižiūrėti jaunuosius pacientus. Pastebėta, kad kai visa šeima lankosi pas vieną šeimos gydytoją, virusinių ligų atvejais lengviau ne tik diagnozuoti, bet ir gydyti užklupusią ligą“, – pabrėžė pašnekovė.

573 kv. m – tokio ploto erdvė atnaujinta.

Dainavos padalinyje šiuo metu dirba 22 šeimos gydytojai ir keturi vaikų ligų gydytojai. Šeimos gydytojai priima visų amžiaus grupių pacientus – nuo kūdikystės iki garbaus amžiaus.

R. Pakutkienė-Aleksė pabrėžė ir dar vieną šios įstaigos pranašumą: visos paslaugos teikiamos po vienu stogu.

„Šeimos gydytojai randa sprendimą tolesniam gydymui ir tyrimams neišeidami iš poliklinikos: čia veikia laboratorija, kompiuterinė tomografija, rentgenas, echoskopija, dirba daug gydytojų specialistų, teikiamos visos odontologijos paslaugos, veikia dienos stacionaras, fizinė medicininė reabilitacija. Su kiekvienu specialistu mes, šeimos gydytojai, galime operatyviai susisiekti, jei to reikia. Dirba laboratorijos gydytojas, su kuriuo prireikus galima konsultuotis, kuris interpretuoja ir paaiškina pacientams, ką reiškia skaičių gausa jų tyrimų atsakymuose“, – priduria šeimos sveikatos priežiūros skyriaus vadovė.

Ji ragina tėvelius laiku pasirūpinti ir vaikų sveikatos pažymomis.

„Mes turime išplėstą šeimos gydytojo komandą. Pavyzdžiui, tiesiogiai su medicina nesusijusius darbus perima atvejo vadybininkės, kurios prisirašiusiems pacientams skambina ir primena dėl vaikučių sveikatos patikrinimo. Dėl tokio darbų pasiskirstymo pas mus retai susidaro eilės. Visgi tėvelius noriu paraginti nelaukti paskutinės dienos ir atvesti vaikučius patikrinti jau dabar“, – pataria pašnekovė.

Ji priduria, kad šeimos gydytojas dirba ne vienas, o jo komandą sudaro apylinkės administratorius, atvejo vadybininkas, socialinis darbuotojas, gyvensenos medicinos specialistas ir kineziterapeutas.

Pacientai turi galimybę mokytis mankštos pratimų ir atlikti fizinius pratimus prižiūrint kineziterapeutui. Be to, prie Kauno miesto poliklinikos prisirašę pacientai gali konsultuotis sveikos gyvensenos klausimais su gyvensenos medicinos specialistu – to kitose Kauno miesto gydymo įstaigose nėra; sudaryta galimybė naudojant specialias svarstykles išsitirti ir stebėti riebalų ir raumenų santykį. Padalinyje veikia neplaninės pagalbos kabinetas, kur pacientui tą pačią dieną suteikiamos būtinos sveikatos priežiūros paslaugos, įrengti procedūrų ir skiepų kabinetai.

Pacientui nereikia blaškytis

Vaikų ligų gydytoja Vilma Rakauskienė Kauno poliklinikos Dainavos padalinyje pradėjo dirbti balandžio 1 d. „Ne, ne, tai ne pokštas“, – pokalbį gydytoja pradėjo komentuodama savo darbo pradžios datą.

Eidama mamos pėdomis, V. Rakauskienė nė sekundės neabejojo, kad bus pediatrė. Maža to, gydytoja dar turi ir vaikų kardiologės specialybę.

„Esu dirbusi ir privačiame sektoriuje, ir valdiškame, tačiau man visuomet norėjosi dirbti didesnėje įstaigoje, kurioje po vienu stogu įsikūrę daug specialistų. Juk ir pacientai nori, kad viskas būtų vienoje vietoje. Įsivaizduokite, kaip patogu: paimame kraujo tyrimams, čia pat laboratorijoje jis ištiriamas ir iškart gaunamas atsakymas. Kai kuriose mažesnėse įstaigose taikoma kitokia praktika: iki 12 valandos paimamas kraujas, o atsakymas – tik kitą dieną“, – didelės poliklinikos pranašumus vardija pediatrė.

Anot jos, esant skubių atvejų, kai pacientui nedelsiant reikia ne tik šeimos gydytojo, bet ir specialisto konsultacijos, didelė gydymo įstaiga irgi turi pranašumų.

Kaip svarstė V. Rakauskienė, Dainavos padalinio Šeimos sveikatos priežiūros centro renovacija turi teigiamos įtakos ne tik pacientams. „Mums, gydytojams, tvarkingose, jaukiose erdvėse tikrai maloniau dirbti. Beje, tą patį girdime ir iš pacientų. Atėję pirmą kartą po renovacijos, jie sako: net nesitiki, kad toks vaizdas“, – pastebi gydytoja.

Toliau gražins erdves

Anot Dainavos padalinio vadovo V. Gudonavičiaus, patalpų renovacija atnaujinus šeimos sveikatos priežiūros skyrių tikrai nesibaigs.

„Savo eilės sulauks ir specialistų skyrius. Per vasarą turėtų baigtis endoskopijų sektoriaus renovacija, kur atliekami skrandžio, žarnyno tyrimai“, – pabrėžė pašnekovas.

Toliau bus remontuojami procedūriniai kabinetai, pertvarka laukia ir laboratorijos. Beje, Dainavos padalinio laboratorija atlieka tyrimus ir neprisirašiusiems pacientams, ir netgi neturintiems siuntimų.

„Galiausiai tapsime dar patrauklesne vieta ir esamiems, ir naujiems pacientams. Beje, į mūsų padalinio gydytojus specialistus kreipiasi labai daug pacientų iš kitų gydymo įstaigų: atlikti radiologinius ar laboratorinius tyrimus, gauti reabilitacijos procedūrų. Yra atvykstančių pacientų net iš kitų miestų. Kviečiame ne tik atvykti į specialistų konsultacijas, bet ir pasirinkti mūsų padalinio šeimos gydytojus, jų visokeriopą rūpestį ir gauti visas paslaugas vienoje vietoje“, – paragino V. Gudonavičius.

Kauno miesto poliklinikos Dainavos padalinys

Adresas: Pramonės pr. 31, Kaunas

Registracijos numeris: tel.: +370 37 403 900