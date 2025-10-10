Visi – į Panemunės miško parką!

Ekstremalaus bėgimo su kliūtimis sportas, geriau žinomas kaip OCR (angl. Obstacle Course Racing), įgauna tarptautinį sporto bendruomenės pripažinimą. Sparčiai populiarėjanti šaka apjungia bėgimą ir įvairias kliūtis, lavina ištvermę, jėgą bei pasitikėjimą savimi, pritraukia įvairaus amžiaus ir fizinio pasirengimo dalyvius. Nuo šiol Kaunas turės didžiausią OCR aikštelę Lietuvoje, įsikūrusią Panemunės miško parke šalia Trijų mergelių tilto.
„Kaunas nuolat plečia ir atnaujina krepšinio, paplūdimio tinklinio aikšteles, vaikams skirtas žaidimų zonas, įrenginėja kintamo svorio treniruoklius, sporto įrangos skolinimosi stoteles, naujina aikštynus, parkus. Nuo šiol turėsime ir didžiausią OCR aikštelę Lietuvoje, ateityje jų tik daugės. Tokios investicijos – galimybė kiekvienam kauniečiui atrasti savo mėgstamą sporto šaką, būti aktyvesniais ir sveikesniais“, – kalbėjo vicemeras Mantas Jurgutis.
Naują trasą sudaro dešimtys kliūčių: nuo virvių, įvairių žiedų, judančių kybių ir kitų detalių iki balansinių zigzagų 2,5 metro aukščio sienelės. Viso ruožo įveikimo laiką sportininkai ir entuziastai galės fiksuoti elektroninių laikmačiu su saulės baterija. Šios sporto zonos įrengimo vertė siekia apie 73 tūkst. eurų.
Ruošimės varžyboms, tobulėsime, sportuosime.
Spalio 8-osios vakarą įvyko pirmoji nemokama pažintinė treniruotė, kurią vedė OCR pasaulio vicečempionai Sandra ir Dainius Liutkai, profesionalūs OCR, „Ninja“ sporto bei šiuolaikinės penkiakovės rinktinės kliūčių disciplinos treneriai. Prie jų prisijungė OCR „Baltic Warrios“ komanda ir „Ninja Academy“ sporto klubo bendruomenė. Visi norintieji galėjo išbandyti savo jėgas ir patirti tikrą adrenalino pliūpsnį.
„Be galo džiaugiamės, kad pagaliau mes ir mūsų bendruomenė turime seniai svajotą trasą, kurią naudos ir jaunimas, ir vaikai, ir suaugusieji. Ruošimės varžyboms, tobulėsime, sportuosime“, – kalbėjo S. Liutkė.
Jos mintims pritarė ir D. Liutkus: „Aš tai džiaugiuosi matydamas tiek daug degančių akių – bus tikrai treniruotės, bus varžybos, sekit naujienas, sportuokite ir stiprėkite.“
Kaunas planuoja tęsti OCR infrastruktūros plėtrą. Dar dvi aikšteles numatyta įrengti 2026 metais pavasarį, atšilus orams. Šios erdvės iškils prie Lampėdžių karjero ir Kauno marių paplūdimio. Joms planuojama skirti apie 120 tūkst. eurų. Visos trys aikštelės turės skirtingų kliūčių elementus.
