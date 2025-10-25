Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai pasirengę naujiems iššūkiams

Seimo narys ir istorikas Valdas Rakutis prisiminė, kad 1991 m. spalio 18 d., esant sudėtingai politinei situacijai, buvo įsteigtas VRM Vidaus tarnybos 1-asis pulkas, o jo vadu tapo vidaus tarnybos pulkininkas (vėliau generolas) Sergejus Madalovas.
Dabartinis VST Kauno dalinio vadas plkn. ltn. Marakas Mickievičius dėkojo savo pirmtakui už ryžtą, atliktą darbą ir įteikė jam atminimo ženklą.
VST vadas generolas Viktoras Grabauskas pabrėžė, kad tarnybos laukia nauji iššūkiai, susiję su sudėtinga geopolitine situacija, dalyvavimu tarptautinėse iniciatyvose, įsiliejant į Europos žandarmerijos pajėgas.
Tarnybą sveikino Lietuvos kalėjimų tarnybos direktorius Mindaugas Kairys, kolegos iš kitų vidaus tarnybos struktūrų. Tarnybos darbuotojams įteikti apdovanojimai ir padėkos už jų nuopelnus.
Apdovanojimus įteikė ir Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas ir administracijos direktorius Mantas Rikteris. „Jūsų dalinys buvo labai svarbus atkuriant Lietuvos valstybę. Tada reikėjo jėgos, kuri šalyje saugotų strategiškai svarbius objektus. Buvote ir esate patriotizmo pavyzdys jaunajai kartai ir mums visiems“, – sakė meras.
