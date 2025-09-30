Vienuolikmetė Viktorija nesudvejojo nė akimirkos: iš gaisro išgelbėjo brolį ir sesę

Medikai feisbuke rašė, kad po dramatiško iškvietimo rugsėjo 20 d. prireikė laiko susidėlioti mintis, aplankyti mamą Ramintą su išsigelbėjusiais vaikais po namuose įvykusios nelaimės. Į gaisrą Jurbarke, kur atvira liepsna degė dviejų aukštų namas, tą dieną vyko dvi GMP brigados, nes buvo įtarimų, kad degančiame name gali būti vaikai.
Viena iš GMP komandos medikių, Vilma Butėnienė, pasidalijo jautria istorija: „Negaliu nepasidalinti mažos, gležnos, bet su didele širdele vienuolikmetės mergaitės Viktorijos sėkmės istorija, kuri iš ugnies gniaužtų išgelbėjo savo trijų metų broliuką Adomą ir penkiametę sesutę Eviją.“
Viktorija nesudvejojo nė akimirkos. Užuodusi degėsių kvapą ir pamačiusi brolio kambaryje liepsną, mergaitė nepuolė gelbėti žaislų ar kompiuterio – ji puolė gelbėti tai, kas svarbiausia – savo du mažamečius brolį ir sesę. Instinktyviai, ryžtingai, be baimės. Paėmusi brolį į glėbį, ant nosytės užtempė marškinėlius, pritūpusi, kad neprikvėpuotų dūmų, išnešė jį į lauką, paskui parbėgusi į kambarį apglėbė sesę ir tokiu pat būdu ir ją išnešė į lauką. Tada kieme surado besidarbuojančią mamą, kuri iškart iškvietė pagalbą. Ši mažoji didvyrė, paklausta iš kur žinojo, kaip elgtis, papasakojo, kad mokykloje dalyvavo ugniagesių paskaitoje: „Prisiminiau, kad sakė, jei pamatai degančius namus, pirmiausia turi gelbėti artimuosius, todėl čiupau brolį ir sesę, o tada išbėgom į lauką“. Tai, ką išgirdo mokykloje, ji pritaikė realiame gyvenime nelaimės akimirką – ir būtent tai padėjo išgelbėti jos šeimai gyvybę.
„Norime pasidžiaugti, kad šiandien visi gyvi, sveiki, o ši mergaitė – tikras pavyzdys mums visiems. Nes nesvarbu, kiek tau metų, svarbu, kaip tu pasielgi, kai to labiausiai reikia, – rašoma medikų feisbuko įraše. – Paprašėme, kad mama duotų savo sąskaitos numerį, o jus, jei turite galimybę ir norą, kviečiame prisidėti prie pagalbos šiai šeimai, kuri neteko daug, bet išsaugojo tai, ko neįmanoma atkurti – gyvybes. Net ir mažiausia parama yra svarbi.“
Geradariai, galintys prisidėti prie paramos šeimai, tai gali daryti šiais rekvizitais:
Raminta Aksamitauskienė
LT197300010110492026 („Swedbank“).
Paskirtis: pagalba po gaisro.
„Ačiū visiems, kurie dalinatės, palaikote, prisidedate. Geri darbai – kaip kibirkštys. Viena kibirkštis gali sukelti liepsną, bet ir įžiebti viltį. Tegu ši istorija paliudija, kokią galią turi žinios, širdis ir drąsa – net mažiausio žmogaus rankose“, – rašė GMP tarnybos Kauno rajono teritorinis skyrius.
