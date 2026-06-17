VDU magistrantūra tiems, kurie nori daugiau: kurk savo kelią medijų ir komunikacijos pasaulyje

Atrasti savo balsą
VDU Viešosios komunikacijos katedra būsimiesiems magistrantams siūlo dvi aktualias, šiuolaikinės darbo rinkos poreikius atliepiančias studijų programas – „Ateities medijos ir žurnalistika“ ir „Integruota komunikacija“. Abi jos skirtos žmonėms, kurie domisi medijomis, komunikacija, organizacijų veikla, visuomenės procesais, skaitmeninėmis technologijomis, informacijos valdymu ir kūrybišku turinio kūrimu.
Tai – studijos tiems, kurie nori suprasti, kaip veikia šiuolaikinė informacinė aplinka, kaip priimami komunikaciniai sprendimai, kaip kuriamas pasitikėjimas auditorijomis, kaip reaguojama į krizes ir kaip skirtingose medijų platformose gimsta turinys, galintis daryti realų poveikį visuomenei.
Ypač drąsinčiau visus, kurie jau seniai galvoja ir svajoja apie medijas ir žurnalistiką, bet dar nedrįso bandyti – matyti plačiau, klausti giliau ir atrasti savo balsą.
VDU Viešosios komunikacijos katedros profesorė, žurnalistikos ir komunikacijos studijų VDU kūrėja bei koordinatorė prof. dr. Auksė Balčytienė, kalbėdama apie programą „Ateities medijos ir žurnalistika“, pabrėžė, kad ši magistrantūra gali būti ne tik profesinis, bet ir asmeninis atradimas.
„Ypač drąsinčiau visus, kurie jau seniai galvoja ir svajoja apie medijas ir žurnalistiką, bet dar nedrįso bandyti – matyti plačiau, klausti giliau ir atrasti savo balsą“, – sakė prof. dr. A. Balčytienė.
Studijos, pritaikytos šiuolaikiniam žmogui
Vienas didžiausių šių VDU magistrantūros programų privalumų – studijų forma. Abi programos trunka 1,5 metų. Pirmuosius akademinius metus studentai mokosi rudenį ir pavasarį, o antraisiais studijų metais rudens semestre rengia baigiamąjį darbą arba projektą. Studijos vyksta pusiau nuotoliniu būdu, todėl jas patogu derinti su darbu, profesiniais įsipareigojimais ar gyvenimu kitame mieste.
Auditorinis darbas dažniausiai organizuojamas ketvirtadieniais ir penktadieniais. Per mėnesį dvi savaitės skiriamos intensyvesniam darbui auditorijoje, o kitos dvi – nuotolinėms studijoms. Toks modelis leidžia išlaikyti gyvą akademinį ryšį su dėstytojais ir bendrakursiais, bet kartu suteikia lankstumo, kurio šiandien ieško daugelis dirbančių studentų.
Studijos vyksta nedidelėse grupėse – maždaug nuo 15 iki 30 studentų. Tai reiškia daugiau diskusijų, daugiau individualaus dėmesio, daugiau galimybių dalintis profesine patirtimi ir kurti autentišką akademinę bendruomenę. Paskaitose daug dėmesio skiriama seminarams, dirbtuvėms, projektinei veiklai, realių atvejų analizei ir praktiniams sprendimams.
Suprasti, kur link juda medijų pasaulis
Magistrantūros programa „Ateities medijos ir žurnalistika“ skirta tiems, kurie domisi šiuolaikinėmis medijomis, žurnalistika, technologijomis, turinio kūrimu ir visuomenės informavimo procesais. Tai tarptautinė studijų programa anglų kalba, orientuota į sparčiai besikeičiančią medijų aplinką, kurioje susitinka žurnalistika, komunikacija, skaitmeninės technologijos, dirbtinis intelektas, vizualinė kultūra, duomenų analizė ir kūrybinės industrijos.
Ši programa ypač tinka komunikacijos ir informacijos praktikams, žurnalistams, turinio kūrėjams, redaktoriams, medijų analitikams, tyrėjams ir visiems, kurie nori giliau suprasti, kaip šiandien kuriama, platinama ir interpretuojama informacija. Čia žurnalistika suvokiama ne tik kaip profesija, bet ir kaip mokslas bei kūrybinė veikla, padedanti suprasti pasaulį, atpažinti dezinformaciją, analizuoti auditorijų elgseną ir kurti atsakingą viešąją komunikaciją.
Prof. dr. A. Balčytienės teigimu, ši programa yra skirta žmonėms, kurie nori žurnalistiką suprasti plačiau – ne vien kaip naujienų rengimą, bet kaip profesinių vertybių, kritinio mąstymo, kūrybos ir visuomeninės atsakomybės lauką.
„Žurnalistika turi savo ritmą, profesines vertybes ir aiškią kryptį – ji padeda nepaklysti manipuliacijų, dezinformacijos ir informacinio triukšmo fone“, – pabrėžė profesorė.
VDU žurnalistikos magistrantūros kelias prasidėjo dar 1998 metais. Per daugiau nei du dešimtmečius programa ne kartą keitėsi – jos turinys sukosi medijų industrijų, medijų analizės ir viešosios komunikacijos kryptimis, tačiau žurnalistika visuomet išliko jos pagrindu. Šiandien programos kryptį apibrėžia ateities medijos. Ne todėl, kad ateitis būtų aiški ar lengvai nuspėjama, bet todėl, kad medijos keičiasi itin sparčiai, o šiuolaikiniam profesionalui būtinas smalsumas, gebėjimas mokytis iš naujo ir noras suprasti, kaip technologijos, auditorijos ir visuomenės pokyčiai keičia informacijos pasaulį.
Studijų metu studentai gilinasi į medijų ir komunikacijos teises kintančioje komunikacijos ekosistemoje, naujienų ir turinio kūrimo strategijas, audiovizualinę žurnalistiką, strateginius naratyvus postfaktiniame pasaulyje, žurnalistams skirtą programavimą, vizualinę kultūrą ir istorijų pasakojimą, rizikos ir krizių komunikaciją. Vėliau studijos plečiamos į medijų aktyvizmą ir žmogaus teises, naująsias medijų dizaino technologijas, žurnalistikos ir medijų tyrimus, virtualiosios ir papildytos realybės laboratorijas, dirbtinį intelektą, duomenų vizualizaciją, platformizaciją bei skaitmeninio valdymo geopolitiką.
Programos stiprybė – jos tarpdiscipliniškumas. Čia medijų mokslas jungiamas su tarptautiniais santykiais, istorija, lingvistika, antropologija, psichologija ir skaitmeninėmis technologijomis. Tokia studijų logika leidžia studentams suprasti medijas ne paviršutiniškai, o iš vidaus – kaip kultūrinį, technologinį, politinį ir socialinį reiškinį.
„Čia mokomasi aktyviai – per veiklą, patirtį ir visiškai unikalius užsiėmimus, leidžiančius išbandyti, kurti, analizuoti ir suprasti medijas iš labai arti“, – akcentavo prof. dr. A. Balčytienė.
Šios studijos išsiskiria ir tarptautiškumu. Programoje dirba Lietuvos ir užsienio mokslininkai, žurnalistai bei medijų praktikai, mokosi studentai iš įvairių pasaulio šalių, todėl studijos tampa ir stipria tarpkultūrine patirtimi. Studijos anglų kalba atveria skirtingus požiūrius, padeda tobulinti profesinę kalbą ir pasirengti veikti ne tik Lietuvos, bet ir tarptautinėje medijų aplinkoje.
Baigę šią programą absolventai gali dirbti Lietuvos ir užsienio žiniasklaidos bei komunikacijos organizacijose, būti žurnalistais, redaktoriais, istorijų kūrėjais, informacijos ir komunikacijos analitikais, inovatyvių projektų kūrėjais ir įgyvendintojais. Programa taip pat suteikia pagrindą tęsti studijas doktorantūroje.
Strategiškai valdyti organizacijų komunikaciją
Kita VDU siūloma magistrantūros programa – „Integruota komunikacija“ – orientuota į tuos, kurie nori tapti aukšto lygio komunikacijos profesionalais šiuolaikinėse organizacijose. Tai programa, skirta žmonėms, norintiems gilinti žinias strateginės komunikacijos, viešųjų ryšių, organizacijų komunikacijos, rinkodaros komunikacijos, reputacijos, įvaizdžio, krizių komunikacijos ir informacijos valdymo srityse.
„Integruota komunikacija“ ypač aktuali tiems, kurie jau dirba arba planuoja dirbti komunikacijos skyriuose, viešųjų ryšių agentūrose, verslo įmonėse, viešojo sektoriaus institucijose, nevyriausybinėse organizacijose, asociacijose ar tarptautinėse organizacijose. Šios studijos padeda suprasti ne tik tai, kaip komunikuoti, bet ir kodėl, su kuo, kokiu tikslu ir kokį poveikį komunikacija gali sukurti.
Šios programos stiprybė – praktinis ir strateginis požiūris į komunikaciją. Studentai mokosi analizuoti realias organizacijų situacijas, vertinti vidinių ir išorinių tikslinių grupių poreikius, planuoti komunikacijos veiksmus, spręsti krizių situacijas, valdyti reputaciją ir kurti ilgalaikius ryšius su auditorijomis. Daug dėmesio skiriama praktiniams atvejams iš realių organizacijų komunikacijos, todėl įgytos žinios iš karto gali būti taikomos profesinėje veikloje.
Programa taip pat pasižymi tarpdiscipliniškumu. Joje komunikacija jungiama su sociologija, organizacijų valdymu, rinkodara, viešąja politika, rizikų valdymu, kibernetiniu saugumu ir kultūros analize. Toks platus požiūris leidžia studentams geriau suprasti šiuolaikines organizacijas ir visuomenės procesus, nuo kurių priklauso komunikacijos sėkmė.
Baigę „Integruotos komunikacijos“ programą absolventai gali dirbti ryšių su visuomene bendrovėse, viešojo sektoriaus institucijų komunikacijos padaliniuose, tarptautinėse organizacijose, verslo įmonėse, nevyriausybinėse organizacijose ir asociacijose. Jie taip pat gali tęsti studijas komunikacijos ar kitų mokslo krypčių doktorantūroje.
Kodėl verta rinktis šias studijas?
Tačiau abi programas jungia bendras tikslas – ugdyti sąmoningą, kritišką ir autentišką medijų bei komunikacijos aplinkos supratimą. Tai studijos, kuriose teorija susitinka su praktika, akademinis mąstymas – su realiais profesiniais iššūkiais, o komunikacijos žinios – su gebėjimu veikti atsakingai, kūrybiškai ir strategiškai.
Tiems, kurie nori dirbti su informacija, žmonėmis, organizacijomis, auditorijomis, medijomis ir visuomenės pokyčiais, šios VDU magistrantūros programos gali tapti tvirtu žingsniu į naują profesinį etapą. Čia galima ne tik įgyti magistro laipsnį, bet ir sustiprinti savo balsą, profesinę kryptį bei gebėjimą veikti pasaulyje, kuriame komunikacija tampa viena svarbiausių ateities kompetencijų.
Kaip apibendrina prof. dr. A. Balčytienė, šiose magistrantūros studijose yra vietos diskusijoms, mokslui ir praktikai. „Būtent tai gali būti naujo kelio pradžia“, – sakė profesorė.
Naujausi komentarai